Happy New Year 2026 Wishes: बीते लम्हों को दिल में...दिल छू लेंगे नए साल के टॉप 10 मैसेज और कोट्स

संक्षेप:

Naye Saal Ki Hardik Shubhkamnaye: अगर आप भी इस आने वाले साल पर अपने दोस्तों परिजनों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं तो ये टॉप 10 ट्रेडिंग न्यू ईयर मैसेज, विशेज और शुभकामना संदेश आपके काम आ सकते हैं।

Dec 31, 2025 11:01 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Happy New Year 2026 Wishes, Nav Varsh Ki Shubhkamnaye Message: नया साल 2026 सिर्फ तारीख के साथ कैलेंडर बदलने का मौका नहीं होता है। बल्कि यह एक खास मौका होता है, जब आप गुजरते साल में मिले पुराने दुखों और मुश्किलों को भी विदा कर रहे होते हैं। नया साल हर किसी के लिए नई उमंग, उत्साह और खुशी का मौका साथ लेकर आता है। लोग अपने सुनहरे भविष्य के लिए कई नए सपने देखते हैं। अगर आप भी इस आने वाले साल पर अपने दोस्तों परिजनों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं तो ये टॉप 10 ट्रेडिंग न्यू ईयर मैसेज, विशेज और शुभकामना संदेश आपके काम आ सकते हैं। इसके अलावा आप ये नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं अपने WhatsApp, Facebook या Instagram पर सबसे पहले लगाकर एक खास अंदाज में अपनों को सबसे पहले विश भी कर सकते हैं।

टॉप 10 ट्रेंडिग हैप्पी न्यू ईयर संदेश, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं (Happy New Year 2026 Quotes In Hindi)

1- बीते लम्हों को दिल में बसाएं,

आने वाले कल को सजाएं,

हर दिन हो मुस्कान से भरा,

नया साल खुशहाल बन जाए।

नए साल 2026 की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं!

Happy New Year 2026

2- यह नया साल आपके लिए

तरक्की, सफलता और सेहत लेकर आए

आपकी हर मनोकामना पूरी हो

नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं.

Happy New Year Wishes in Hindi

3-आने वाला साल आपकी हर अधूरी ख्वाहिश पूरी करे

नया साल नई उम्मीदें, नए सपने और नई खुशियां लेकर आए

नववर्ष मंगलमय हो.

4-नया साल नई सोच लाए,

हिम्मत को फिर से आवाज दे जाए।

जो अधूरा था, वो पूरा हो,

2026 बस सच्चा और खरा हो।

नववर्ष की शुभकामनाएं

5- नया सवेरा नई किरण के साथ,

नया दिन एक प्यारी मुस्कान के साथ,

आपको नया साल मुबारक हो,

ढेर सारी दुआओं के साथ

Happy New Year 2026

6- पुराने साल की हर शरारत,

नए साल में किस्से बने।

दोस्ती ऐसी रहे हमारी,

कि 2026 भी हमसे सीखे।

नववर्ष की शुभकामनाएं

7 - नया रंग हो नई उमंगे,आंखो में उल्लास नया

नए गगन को छू लेने का मन में हो विश्वास नया

नए वर्ष में चलो पुराने मौसम का हम बदलें रंग

नई बहारें लेकर आए जीवन में मधुमास नया

Happy New Year 2026

8- हमारी दोस्ती कोई स्टेटस नहीं,

जो साल बदले तो मिट जाए।

ये वो रिश्ता है जो 2026 में भी

हर मुश्किल से टकरा जाए।

नववर्ष की शुभकामनाएं

9- नया सवेरा एक नई किरण के साथ,

नया दिन एक प्यारी मुस्कान के साथ,

आपको नया साल मुबारक हो,

ढेर सारी दुआओं के साथ

नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

10- जरा सा मुस्कुरा देना न्यू ईयर से पहले,

हर एक गम को भुला देना न्यू ईयर से पहले,

ना सोचो कि किस-किस ने दिल दुखाया,

सब को माफ़ कर देना न्यू ईयर 2026 आने से पहले.

नए साल की हार्दिक बधाई 2026

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
