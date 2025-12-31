New Year 2026 Wishes: नए साल पर हिंदी में दिल छूने वाले मैसेज की तलाश? यहां से चुनें बेस्ट

संक्षेप: New Year 2026 Wishes: नए साल पर अपने दोस्तों और करीबियों को बेस्ट शायरी एसएमएस, कोट्स भेजना चाहते हैं या इंस्टाग्राम और फेसबुक स्टेटस की तलाश है तो यहां आपके लिए जबरदस्त कलेक्शन है। चेक करें...

Follow Us on

Dec 31, 2025 10:19 pm IST

साल 2025 का आखिरी सूरज डूब चुका है। हर तरफ नए साल 2026 के स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जो करीब हैं उन्हें आप गले लगाकर विश कर सकते हैं। लेकिन दूर रहने वालों को नए साल की शुभकामना भेजकर अपने करीब होने का अहसास जरूर दिलाएं। आप अगर हिंदी में हैपी न्यू इयर वाले बढ़िया मैसेज, कोट्स, शायरी, शुभकामना संदेश खोज रहे हैं तो यहां आपके लिए कई सारे ऑप्शंस हैं। ये मैसेज आप अपने करीबियों और चाहने वालों को भेजकर अहसास दिला सकते हैं कि वो आपके लिए कितने कीमती हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

नए साल के शुभकामना संदेश

जज्बात और उम्मीद पुराने साल की राख से एक नया चिराग जलाते हैं,

जो छूट गए पीछे,उन्हें मुस्कुराकर विदा बताते हैं।

ये जनवरी की धूप सिर्फ तारीख बदलने की बात नहीं,

आओ खुद को बदलने की एक नई कसम खाते हैं।

​Happy New Year 2026 जिंदगी का नजरिया ​वही आसमां है, वही जमीं, बस नजरिया नया चाहिए,

जिंदगी जीने के लिए थोड़ा सा हौसला नया चाहिए।

कैलेंडर के पन्नों के साथ सिर्फ दिन न गुज़र जाएं,

हर ढलने वाली शाम को एक मकसद नया चाहिए।

​

कुछ ख्वाहिशें अधूरी हैं, उन्हें इस बार पूरा करते हैं,

पुराने गिले-शिकवों को थोड़ा अधूरा करते हैं।

मुबारक हो आपको 2026 का ये नया सफर,

आओ आज से थोड़ी सी मोहब्बत और ज़्यादा करते हैं!

​नया साल शुभ हो ​कामयाबी के हर पन्ने पर तेरा ही नाम लिखा हो,

नए साल का हर एक पल, तेरे लिए एक इनाम लिखा हो।

रुकना मत इस बार किसी पुरानी हार के डर से,

तेरी किस्मत में इस बार सिर्फ जीत का पैगाम लिखा हो।



यह नया साल आपके लिए

तरक्की, सफलता और सेहत लेकर आए

आपकी हर मनोकामना पूरी हो

नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं।



बीते साल की सारी कड़वी यादों को भूलकर

नए साल में नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ें

आपका हर दिन मंगलमय हो।

हैप्पी न्यू ईयर

नए साल में हर पल हो खास,

सफलता और प्यार रहे आपके पास,

खुशियों से भर जाए आपकी जिंदगी।

पुराने साल की यादें हमेशा आपके दिल में मिठास बनकर रहें

नया साल आपके जीवन में खुशियों की बहार लाए

नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।

नया साल नई सुबह लाए,

हर चेहरे पर मुस्कान लाए,

जो अधूरा रह गया इस साल,

नया साल उसे पूरा कर जाए।



बीता साल सबक बनकर जाए,

आने वाला साल खुशियां लाए,

हर दिन हो बेहतर कल से,

यही दुआ नया साल निभाए।



रिश्तों और अपनों के लिए

रिश्तों में मिठास बनी रहे,

दिलों में विश्वास बना रहे,

हर कदम पर साथ मिले अपनों का,

नया साल कुछ ऐसा खास रहे।



खुशियों की बौछार आए

जीवन में खूब रोशनी लाए

जो मिला ना हो आपको कभी

2026 में वो सब मिल जाए।



नया साल, नई सोच,

नई उम्मीद, नया जोश।

आपका हर दिन हो खास,

नव वर्ष मुबारक हो।





कर्तव्य निष्ठा और पूर्ण इच्छाशक्ति से

जीवन के सत्मार्गों पर चलते हैं,

आओ हम सब मिलकर

नए साल 2026 का स्वागत करते हैं।



जीवन में कठिन वक्त आएगा

तो मन में पैदा होंगे हजारों सवाल,

पर घबराना नहीं है कभी भी

सदा मन में रखना है सफलता का ख्याल,



एक बात को कभी ना भूलना

आपकी मेहनत ही जीवन में

लाएगी खुशियों का बवाल,

सफलता की ओर कदम बढ़ाते जाओ