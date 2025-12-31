Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रिलेशनशिपhappy new year 2026 wishes new year shubhkamnaye send facebook whatsapp status
Happy New Year 2026 Status: नए साल पर Facebook, WhatsApp पर लगाएं ये Trendy स्टेटस

Happy New Year 2026 Status: नये साल के मौके पर एक दूसरे को शुभकामनाएं और विशेज भेजने के साथ ही अपनी सोशल मीडिया फैमिली को भी नए साल की शुभकामना देने के लिए इन दिनों स्टेटस लगाने का चलन है। फेसबुक, व्हाट्सएप पर नये साल की विशेज के स्टेटस लगाने हैं तो यहां से चुनें बेहतरीन शायरियां।

Dec 31, 2025 10:37 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
साल 2026 की दस्तक के साथ देश-विदेश में जश्न का दौर शुरू हो चुका है। लोग पूजा-पाठ और दुआओं के साथ ही एक दूसरे को बधाई देना भी शुरू कर चुके हैं। अपने दोस्तों, परिजनो, परिचितों और करीबियों को पर्सनली शुभकामना के मैसेज भेजने के साथ ही सोशल मीडिया की फैमिली को विश करने के लिए स्टेटस लगाना पसंद करते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सबसे ज्यादा पॉपुलर प्लेटफार्म पर नये साल की मुबारक का स्टेटस लगाना है तो यहां से चुनें शानदार लाइन और शायरियां।

सोशल मीडिया की फैमिली को देनी है नये साल की शुभकामनाएं तो इन संदेश में से चुनें फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए स्टेटस।

  • नया साल आए खुशियों की बहार संग, मिटे सारी उलझनें और हर ग़म हो तंग।
  • नए साल में मुस्कान तेरे चेहरे पे सजे, तेरे हर दिन में खुशियों के फूल खिले।
  • खुदा से बस यही आरजू है मेरी, नया साल लाए खुशियां तेरी झोली में पूरी।
  • पुरानी यादों को पीछे छोड़ दे अब, नए साल में अपना नया सफर शुरू कर अब।
  • बीता साल सिखा गया बहुत कुछ हमें, नया साल दे सुकून हर कदम में।
  • हर ख्वाब तेरा हकीकत बने, इस नए साल में तेरा मुक़ाम ऊंचा रहे।
  • नफरतों को दिल से मिटा दो यार, आ गया है प्यार बांटने का त्योहार।
  • गुल बनके खुशबू बिखेर दे तू, नया साल तेरे नाम कर दे खुदा तू।
  • नए साल की ठंडी सुबह का यह पैगाम, हर दिन बने तेरे लिए नया इंतज़ाम।
  • नए साल का हर लम्हा खूबसूरत बने, तेरी जिंदगी में सदा मोहब्बत तले।
  • अच्छे कर्मों से सजे नया साल तेरा, खुदा हर पल रहमत बरसाए तेरा।
  • मुस्कुराना है अब तो दिल से हर बार, बीते साल के ग़मों को करो दरकिनार।
  • हर सुबह नई उम्मीद का संदेश लाए, नया साल खुशियों का उपहार बन जाए।
  • तेरी बातों में अब मिठास रहे, नया साल तेरा खास रहे।
  • पुरानी यादें सिखा गईं जीना, नया साल दिखाए और भी नज़ारे हसीना।
  • हर पल तेरा गुलजार रहे, नया साल तेरा शानदार रहे।
  • दिल से दुआ है मेरी बस यही, 2026 में पूरी हो ख्वाहिश तेरी सखी।
  • मोहब्बत तेरी यूं ही बरकरार रहे, नया साल तेरा दिल के पार रहे।

Aparajita

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
