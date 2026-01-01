Hindustan Hindi News
Happy New Year 2026 : नए साल पर व्हाट्सएप स्टेटस के लिए परफेक्ट हैं ये टॉप 10 हैप्पी न्यू ईयर कोट्स

संक्षेप:

Happy New Year Whatsapp Status : समय के साथ लोगों का एक दूसरे को नए साल की बधाई देने का तरीका भले ही बदल रहा हो, लेकिन जज्बात आज भी वही पुराने हैं। ऐसे में दिलों में छिपा प्यार शब्दों से जाहिर करने के लिए अपनों को भेजें हैप्पी न्यू ईयर के टॉप 10 व्हाट्सएप स्टेटस।

Jan 01, 2026 01:26 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Happy New Year WhatsApp Status Messages : पहली तारीख के साथ आज से नए साल 2026 की शुरूआत भी हो चुकी है। नया साल हर व्यक्ति के जीवन में नई उमंग, खुशी और नए-नए सपने लेकर आता है। यही वो मौका होता है जब आप अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर अपने दोस्तों परिजनों को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। समय के साथ लोगों का एक दूसरे को नए साल की बधाई देने का तरीका भले ही बदल रहा हो, लेकिन जज्बात आज भी वही पुराने हैं। ऐसे में दिलों में छिपा प्यार शब्दों से जाहिर करने के लिए अपनों को भेजें हैप्पी न्यू ईयर के टॉप 10 व्हाट्सएप स्टेटस, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं पोस्टर 2026, हैप्पी न्यू ईयर 2026 स्टेटस, हैप्पी न्यू ईयर 2026 शुभकामनाएं फोटो और हैप्पी न्यू ईयर 2026 विशेज।

नए साल 2026 के टॉप 10 व्हाट्सएप स्टेटस मैसेज (Happy New Year WhatsApp status)

1- नए वर्ष का नया प्रभात लाए,

नई उमंग जीवन में छा जाए

आपके जीवन में आनंद ही आनंद आए

नए साल 2026 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!

2- सदा दूर रहो गम की परछाइयों से,

सामना न हो कभी तन्हाइयों से,

हैप्पी न्यू ईयर 2026!

3- नया रंग हो नई उमंगे, आंखो में उल्लास नया

नए गगन को छू लेने का मन में हो विश्वास नया

नव वर्ष की शुभकामनाएं!

4-आपके जीवन में खुशियों की बरसात लाए नया साल, दिन हो या रात, तरक्की करते रहें आप।

Happy New Year 2026

5- बीते साल की सारी कड़वी यादों को भूलकर,

नए साल में नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ें,

आपका हर दिन मंगलमय हो,

नए साल 2026 की शुभकामनाएं!

6- नया साल आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता के नए द्वार खोले।

7- खुशियों की महक से आपका जीवन महक उठे।

नया साल मुबारक!

8- ईश्वर करे आपका जीवन रोशनी और सकारात्मकता से जगमगा उठे।

9-आपको एक ऐसे नए साल की शुभकामनाएं जो हर दिन हंसी से भरा हो, ऐसी यादें जो आपके दिल के करीब रहें, और ऐसे पल जो आपको याद दिलाएं कि आप वास्तव में कितने खास हैं।

शुभ नववर्ष!

10-आपको आत्मविश्वास, खुशी और रोमांचक अवसरों से भरा एक साल मुबारक हो, जो सिर्फ आपके लिए इंतजार कर रहे हैं।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
