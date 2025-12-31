Hindustan Hindi News
Happy New Year 2026 Wishes: नई मंजिलें और नया सफर... नए साल पर अपनों को भेजें टॉप 20 ट्रेंडिग हैप्पी न्यू ईयर संदेश

Happy New Year 2026 Wishes: नई मंजिलें और नया सफर... नए साल पर अपनों को भेजें टॉप 20 ट्रेंडिग हैप्पी न्यू ईयर संदेश

संक्षेप:

Happy New Year 2026 Message : अगर आप भी नए साल पर अपने दोस्तों, परिजनों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर मैसेज, कोट्स,न्यू ईयर की चुनिंदा शायरियां भेजना चाहते हैं तो ये टॉप 10 ट्रेडिंग हैप्पी न्यू ईयर संदेश आपके काम आ सकते हैं।

Dec 31, 2025 04:18 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Happy New Year 2026 Message, Quotes: बस कुछ ही घंटों में साल 2025 अपने खट्टे-मीठे अनुभवों के साथ सबको अलविदा कहता हुआ नए साल 2026 का स्वागत करने वाला है। अगर आप भी नए साल पर अपने दोस्तों, परिजनों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर मैसेज, कोट्स,न्यू ईयर की चुनिंदा शायरियां भेजना चाहते हैं तो ये टॉप 10 ट्रेडिंग हैप्पी न्यू ईयर संदेश आपके काम आ सकते हैं। आप ये नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं अपने WhatsApp, Facebook या Instagram पर सबसे पहले लगाकर एक खास अंदाज में अपनों को सबसे पहले विश भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए नए साल पर अपनों को भेजें ये चुनिंदा नए साल के शुभकामना संदेश, कहें हैप्पी न्यू ईयर।

हैप्पी न्यू ईयर के टॉप 20 चुनिंदा शुभकामना संदेश (नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं)

1- नए साल की नई सुबह इतनी सुहानी हो जाए कि आपके दुखों की सारी बातें पुरानी हो जाए।

नए साल की हार्दिक बधाई!

2- नए साल का हर दिन आपके लिए खुशी और उत्साह से भरपूर हो।

3- जैसे हर साल सूरज की पहली किरण नई उम्मीद लाती है वैसे ही तुम्हारी मौजूदगी मेरी जिंदगी में खुशियां लाती है.

नया साल मुबारक हो प्रिय.

4-घर की खुशियों से ही बनता है हर साल खास,

दुआ है कि 2026 में भी बना रहे हम सबका साथ.

Happy New Year 2026

5- ये नया साल जीवन में लाए खुशियां अपार।

मां लक्ष्मी विराजे आपके द्वार, सभी कामना आपकी करें स्वीकार।

नया साल आपके लिए मंगलमय हो!

6- नया साल आपके घर के हर कोने में रोशनी

और हर सदस्य के चेहरे पर मुस्कान लेकर आए.

नया साल आपके लिए मंगलमय हो!

7- नया साल, नई उम्मीदें, नया विचार और नई शुरुआत

ईश्वर करे आपका हर दिन खुशियों और सफलता से भरा हो.

Happy New Year 2026

नए साल की शुभकामनाएं 2026

8-जैसे फूल खिलते हैं चमन में, वैसे ही खुशियां खिलें आपके जीवन में.

साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं.

9-नया साल, नई मंजिलें और नया सफर.

चलिए साथ मिलकर 2026 को यादगार बनाते हैं.

10- ये दिन आपको इतनी खुशियां दे जाए की

खुशी भी आपकी मुस्कुराहट की दीवानी हो जाए।

नए साल की हार्दिक बधाई!

Happy New Year 2026

11-साल बदल रहा है, पर मेरी दुआएं आपके लिए कभी नहीं बदलेंगी.

साल 2026 मंगलमय हो.

12-नया साल, नई मंजिलें और नया सफर.

चलिए साथ मिलकर 2026 को यादगार बनाते हैं.

13-हम आपके लिए रब से दुआ करते हैं कि नया साल आपके जीवन में कामयाबी और खुशियां लेकर आए।

हैप्पी न्यू ईयर 2026

14-इस नए साल में अपनी कहानी खुद लिखें.

याद रहे, 2026 की किताब का पहला पन्ना आज से शुरू हो रहा है.

15- अपनों का प्यार...खुशियों की बौछार, सफलता मिले बेशुमार।

मुबारक हो आपको नया साल।

16- नई साल की शुरुआत के लिए चीयर्स!

आपको नए साल की दिल से हार्दिक शुभकामनाएं।

नए साल की शुभकामनाएं

17- नया साल आए बनकर उजाला

खुल जाए आपकी किस्मत का ताला,

आप पर मेहरबान रहे ऊपरवाला

यही दुआ करता है हर चाहनेवाला।

नव वर्ष 2026 की हार्दिक बधाई!

18- मेरे लिए मेरी दुनिया मेरा परिवार है,

और मेरी भगवान से यही दुआ है कि,

आने वाले साल में मेरे परिवार पर खुशियों की बरसात हो।

Happy New Year 2026 My Family!

19-साल बदल रहा है,

पर मेरी दुआएं आपके लिए कभी नहीं बदलेंगी.

साल 2026 मंगलमय हो

20- पुरानी यादें सोचकर उदास न हो तुम,

नई खुशी के साथ नया साल मनाओ तुम,

परिवार के साथ मिलकर मुस्कुराओ तुम।

नव वर्ष की बधाई!

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
