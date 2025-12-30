Hindustan Hindi News
सपने वही सच होते हैं...नए साल पर दोस्तों को भेजें टॉप 10 मोटिवेशनल कोट्स, सफलता से हो जाएगी दोस्ती

संक्षेप:

New Year 2026 Motivational Quotes : महान व्यक्तियों द्वारा सरल तरीके से समझाए गए सफलता पाने के टॉप 10 मूलमंत्र, जिन्हें अपने साथ आप दोस्तों और परिजनों को भेजकर सफलता का रास्ता आसान बना सकते हैं।

Dec 30, 2025 04:19 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Top 10 New Year 2026 Motivational Quotes In Hindi : देखते ही देखते साल 2025 अधूरे सपनों और ख्वाहिशों की डोर आने वाले नए साल 2026 के हाथों में थमाकर जाने वाला है। हर साल हम सब जीवन को बेहतर बनाए रखने के लिए खुद से कुछ नए संकल्प लेते हैं, जो कई बार तो पूरे हो जाते हैं और कई बार आलस, वक्त की कमी या अन्य जरूरी काम की वजह से अधूरे ही रह जाते हैं। लेकिन इस बार हर साल की तरह बात न्यू ईयर 2026 रेजोल्यूशन की नहीं बल्कि फेमस बुद्धिजीवियों और महान व्यक्तियों के अनमोल विचारों की करेंगे, जिन्हें जीवन में उतारकर आप अपनी सफलता का रास्ता बेहद आसान बना सकते हैं। आइए जानते हैं महान व्यक्तियों द्वारा सरल तरीके से समझाए गए सफलता पाने के टॉप 10 मूलमंत्र, न्यूईयर कोट्स, विशेज, मैसेज और शुभकामना संदेश, जिन्हें आप दोस्तों और परिजनों को भेजकर आप अपने साथ उनकी सफलता का रास्ता भी आसान बना सकते हैं।

टॉप 10 मोटीवेशनल न्यू ईयर कोट्स – 10 Best Motivational New Year Quotes

1- अनुभव एक महान शिक्षक है, इसलिए गलतियों से डरो नहीं, उनसे सीख लो।

महात्मा गांधी

2- समय बड़ा ही कीमती है, इसे बेकार मत गवाओ, इसका सदुपयोग करो।

विनोबा भावे

happy new year
3- उम्मीदें ही जीवन को आगे बढ़ाती हैं।

हरिवंश राय बच्चन

4- कल की चिंता छोड़, आज को बेहतर बनाओ।”

गुलजार

5- संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी।

डॉ. कुमार विश्वास

6- सपने वही सच होते हैं, जिनके लिए जागना पड़ता है।

अटल बिहारी वाजपेयी

7- हर नया दिन एक अवसर है, बस उसे पहचानने की जरूरत है।

मुंशी प्रेमचंद

8- हर नया साल आपको एक नई कहानी लिखने का मौका देता है। इसे इतना खूबसूरत बनाएं कि यह आपकी पहचान बन जाए।

9- नए साल का मतलब है नई उम्मीदें, नए सपने और नई मंजिलें। पुरानी गलतियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें और नए लक्ष्यों को हासिल करें।

10- सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद नहीं आने देते

