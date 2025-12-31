'अपनी कहानी खुद लिखें'...दिल को छू लेंगी नए साल की टॉप 10 शुभकामनाएं, शायरी भरे अंदाज में कहें 'हैप्पी न्यू ईयर'

संक्षेप: Naye Saal Ki Hardik Shubhkamnaye In Hindi: अगर आप इस नए साल का स्वागत गर्मजोशी से करने के लिए अपने परिवार, दोस्तों और करीबियों को खास अंदाज में सबसे पहले नए साल की शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो भेजें ये न्यू ईयर मैसेज, कोट्स और विशेज।

Dec 31, 2025 06:25 am IST

Happy New Year 2026 Shayari Wishes Quotes in Hindi: नया साल अपने साथ नए अवसर, नई-नई खुशियां और उम्मीदें साथ लेकर आता है। कुछ ही घंटों में साल 2025 खट्टी-मीठी यादों के साथ सबको अलविदा कह देगा और साल 2026 नई उम्मीदों के साथ आपकी लाइफ में दस्तक देगा। ऐसे में अगर आप इस नए साल का स्वागत गर्मजोशी से करने के लिए अपने परिवार, दोस्तों और करीबियों को खास अंदाज में सबसे पहले WhatsApp, Facebook या Instagram पर नए साल की शुभकामनाएं देने का मन बना रहे हैं तो ये टॉप 10 चुनिंदा बेस्ट न्यू ईयर विशेज, कोट्स और शायरी मैसेज, यहां से कॉपी करें और भेज दें अपनों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।

Happy New Year Wishes And Quotes 2026 In Hindi 1- नया साल, नई उम्मीदें, नया विचार और नई शुरुआत। ईश्वर करे आपका हर दिन खुशियों और सफलता से भरा हो.

Happy New Year 2026

2- नया सवेरा एक नई किरण के साथ,

नया दिन एक प्यारी मुस्कान के साथ,

आपको नया साल मुबारक हो,

ढेर सारी दुआओं के साथ

नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

3- आपकी आंखों में सजे हैं जो भी सपने,

और दिल में छुपी हैं जो भी अभिलाषाएं,

यह नया साल उन्हें सच कर जाए,

आपके लिए यही है हमारी शुभकामनाएं!

4- नया साल मुबारक हो! दोस्तों बस कैलेंडर बदलेगा, हम नहीं…

Happy New Year !!

5- जैसे फूल खिलते हैं चमन में, वैसे ही खुशियां खिलें आपके जीवन में।

साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं.

6- सदा दूर रहो गम की परछाइयों से,

सामना न हो कभी तन्हाइयों से,

हर अरमान हर ख्वाब पूरा हो आपका,

यही दुआ है दिल की गहराइयों से

हैप्पी न्यू ईयर 2026

7- इस नए साल में अपनी कहानी खुद लिखें.याद रहे, 2026 की किताब का पहला पन्ना आज से शुरू हो रहा है।

8- हर मुश्किल में साथ देने वाले दोस्त को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं.!!

हैप्पी न्यू ईयर !

9- नया साल, नई उम्मीदें, नया विचार और नई शुरुआत।

ईश्वर करे आपका हर दिन खुशियों और सफलता से भरा हो।

Happy New Year 2026

10- नया सवेरा एक नई किरण के साथ,

नया दिन एक प्यारी सी मुस्कान के साथ,

आपको नया साल 2026 मुबारक हो,