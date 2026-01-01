Motivational Quotes के साथ दोस्तों को बोलें हैप्पी न्यू ईयर, भेज दें ये मैसेज

संक्षेप: Motivational Quotes To Wish Happy New Year 2026: नए साल के मौके पर दोस्तों और परिचितों को भेजें मोटिवेशन की कुछ लाइनें। जिन्हें पढ़कर जिंदगी में आगे बढ़ने और सफलता के रास्ते मिलने में मिलेगी मदद। इन सुंदर उत्साह से भरी लाइनें नये साल के मौके पर उन दोस्तों को भेजें जिन्हें है मोटिवेशन की जरूरत।

Jan 01, 2026 08:15 am IST

साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है। कितने ही लोग नए साल में नए रिजॉल्यूशन और संकल्प खुद से लेते हैं। लाइफ में आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए। लेकिन कुछ जो निराश, हताश और जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे दोस्तों को नए साल के मौके पर भेजे ये मोटिवेशन से भरपूर लाइन और बोलें नए साल की शुभकामनाएं। ताकि उनका नया साल भी बन जाए सबसे खास। पढ़ लें कुछ चुनिंदा मोटिवेशनल लाइन

Motivational Quotes To Say Happy New Year जुनून आपसे वो करवाता है जो आप कर नहीं सकते

हौसला आपसे वो करवाता है,

जो आप करना चाहते हैं

Happy New Year 2026

है नहीं लक्ष्य आसान सुख को पाना है तो

अपने दुखों को कर दरकिनार

आया नया साल 2026 लेकर उम्मीदों का भंडार

Happy New Year 2026

नए वर्ष में नई पहल हो कठिन जिंदगी और सरल हो

नए वर्ष का उगता सूरज

सबके लिए सुनहरा पल हो

Happy New Year 2026

उत्साह बीते कल से सीखो आज के लिए जिओ और आने वाले

कल से आशा रखो

Happy New Year 2026

चलो इस साल अपनी तकदीर को नया मोड़ देते हैं जी तोड़ मेहनत से मंजिल की कठिनाई को तोड़ देते हैं

Happy New Year 2026

असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं

Happy New Year 2026

सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखे सपने वो है जो आपको नींद ही न आने दें

Happy New Year 2026

सभी के पास समान प्रतिभा नहीं होती लेकिन सभी के पास अपनी प्रतिभा

विकसित करने का समान अवसर जरूर होता है

Happy New Year 2026

सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते है

Happy New Year 2026

जीवन कुछ नया करने के लिए आज से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं।

Happy New Year 2026

जीतने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते बस वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं।