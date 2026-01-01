Motivational Quotes के साथ दोस्तों को बोलें हैप्पी न्यू ईयर, भेज दें ये मैसेज
Motivational Quotes To Wish Happy New Year 2026: नए साल के मौके पर दोस्तों और परिचितों को भेजें मोटिवेशन की कुछ लाइनें। जिन्हें पढ़कर जिंदगी में आगे बढ़ने और सफलता के रास्ते मिलने में मिलेगी मदद। इन सुंदर उत्साह से भरी लाइनें नये साल के मौके पर उन दोस्तों को भेजें जिन्हें है मोटिवेशन की जरूरत।
साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है। कितने ही लोग नए साल में नए रिजॉल्यूशन और संकल्प खुद से लेते हैं। लाइफ में आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए। लेकिन कुछ जो निराश, हताश और जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे दोस्तों को नए साल के मौके पर भेजे ये मोटिवेशन से भरपूर लाइन और बोलें नए साल की शुभकामनाएं। ताकि उनका नया साल भी बन जाए सबसे खास। पढ़ लें कुछ चुनिंदा मोटिवेशनल लाइन
Motivational Quotes To Say Happy New Year
- जुनून आपसे वो करवाता है
जो आप कर नहीं सकते
हौसला आपसे वो करवाता है,
जो आप करना चाहते हैं
Happy New Year 2026
- है नहीं लक्ष्य आसान
सुख को पाना है तो
अपने दुखों को कर दरकिनार
आया नया साल 2026 लेकर उम्मीदों का भंडार
Happy New Year 2026
- नए वर्ष में नई पहल हो
कठिन जिंदगी और सरल हो
नए वर्ष का उगता सूरज
सबके लिए सुनहरा पल हो
Happy New Year 2026
- उत्साह बीते कल से सीखो
आज के लिए जिओ और आने वाले
कल से आशा रखो
Happy New Year 2026
- चलो इस साल अपनी तकदीर को नया मोड़ देते हैं
जी तोड़ मेहनत से मंजिल की कठिनाई को तोड़ देते हैं
Happy New Year 2026
- असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं
बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं
Happy New Year 2026
- सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखे
सपने वो है जो आपको नींद ही न आने दें
Happy New Year 2026
- सभी के पास समान प्रतिभा नहीं होती
लेकिन सभी के पास अपनी प्रतिभा
विकसित करने का समान अवसर जरूर होता है
Happy New Year 2026
- सही करने की हिम्मत उसी में आती है
जो गलती करने से नहीं डरते है
Happy New Year 2026
- जीवन कुछ नया करने के लिए आज से बेहतर कुछ नहीं,
क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं।
Happy New Year 2026
- जीतने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते
बस वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं।
Happy New Year 2026
