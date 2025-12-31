Hindustan Hindi News
Happy New Year 2026 Messages Wishes: top 20 best 2 lines new year shayari messages for whatsapp
Happy New Year 2026 Messages Wishes: ये हैं बेस्ट 2 लाइन 15+ शायरी वाले मैसेज, पढ़ते हुए चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान

संक्षेप:

Happy New Year 2026: नए साल पर अपने खास दोस्तों, रिश्तदारों को शायरी मैसेज में बधाई देनी है, तो हम आपको कुछ खूबसूरत मैसेज दिखा रहे हैं। आप इन मैसेज को यहां से कॉपी कर सीधा व्हाट्सऐप पर पेस्ट कर सेंड कर सकते हैं। 

Dec 31, 2025 01:15 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
Happy New Year 2026 Shayari Message Wishes: नए साल की बधाई देने के लिए अब लोग ग्रीटिंग की जगह व्हाट्सऐप पर मैसेज भेज देते हैं। अगर आप अपने प्रियजनों, प्रेमिका, दोस्तों, रिश्तेदारों को प्यारा सा शायरी मैसेज भेजकर नया साल विश करना चाहते हैं, तो हम आपको कुछ मैसेज दिखाते हैं। इन मैसेज शायरियों को आप यहां से कॉपी पेस्ट कर व्हाट्सऐप पर भेज सकते हैं।

1- नया साल नई उम्मीदें लेकर आए,

हर दिन खुशियों की सौगात लाए।

2- बीते साल की यादें साथ रखें,

नए साल को दिल से अपनाएं।

3- हर सुबह नई रोशनी लाए,

नया साल जीवन संवार जाए।

4- मुस्कान से भरा हो हर दिन,

नववर्ष हो खुशियों का संगम।

5- नए साल में नई उड़ान हो,

सपनों को मिले खुला आसमान।

मुबारक को नया साल।

6- सफलता आपके कदम चूमे,

नया साल खुशियों से झूमे।

7- खुशियों की हो बौछार,

मुबारक हो नया साल यार।

8- यारी में न आए कभी दूरी,

नया साल करे हर ख्वाहिश पूरी।

9- नए साल में नई यादें बनाएं,

दोस्ती को और गहरा बनाएं।

10- तेरे साथ हर साल खास लगे,

नया साल भी पास लगे।

11- तेरे संग बीते हर पल,

नया साल बनाए कल को सरल।

12- माँ-बाप का आशीर्वाद मिले,

नया साल आबाद मिले।

13- नया साल आए रोशन उजालों का पैगाम हो

हर मंज़िल आसान हो हर ख्वाब अंजाम हो

14- नए इरादों का नए जज़्बों का है सवेरा

हर सोच चमक उठे हर पल हो सवेरा।

15- नए अरमानों की महफ़िल सजाएंगे हम

हर पल नए रंगों से भर जाएंगे हम।

16- तेरी यारी वो दास्तान है जो सदियों तक चले

नया साल भी तेरे बिना मेरे दिल को क्या भले।

17- तरक्की के नए रास्ते खुलें,

नया साल सपने बुनें।

18- साल नया, वजन पुराना,

रिज़ॉल्यूशन फिर बहाना!

19- हर ख्वाब हो साकार,

आपका नया साल हो शानदार।

20- जीवन में आए नई बहार,

नया साल हो यादगार।

