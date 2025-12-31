Happy New Year 2026: नया सवेरा आपके जीवन में… न्यू इयर के 15+ बेस्ट मैसेज, यहां से छांटें

संक्षेप: Happy New Year Quotes 2026: नए साल के स्वागत की तैयारियां आपने भी कर ली होंगी। पार्टी, दोस्तों के साथ मौज-मस्ती के साथ दोस्तों को भेजने के लिए शुभकामना संदेश भी छांटकर रख लें। यहां आपके लिए नए साल के कुछ बढ़िया कोट्स हैं।

Dec 31, 2025 11:09 pm IST

Happy New Year 2026 Wishes: पुराने जमाने में नए साल पर लोग ग्रीटिंग भेजकर और देकर अपने करीबियों को हैपी न्यू इयर विश करते थे। आज यह सब बस याद बनकर रह गया है। भले तरीका बदल गया हो लेकिन नए साल की शुरुआत पर अपनों को यह याद दिलाना जरूरी है कि आप उनके शुभ की कामना करते हैं। अपने दिल की बात उन तक पहुंचाने के लिए आप यहां दिए गए कोट्स और शायरी का सहारा ले सकते हैं। आप इन्हें वॉट्सऐप पर भेजें, अपने इंस्टाग्राम रील या स्टेटस पर लगाएं या लिखकर दें।



यहां देखें हिंदी में बेहतरीन शुभकामना संदेश



-2026 का नया सवेरा आपके जीवन में नई रोशनी और नई सफलताएं लेकर आए। साल मुबारक!

-नया साल, नई शुरुआत और वही पुराना आपका और हमारा साथ। साल 2026 की शुभकामनाएं!

-बीता साल एक सबक था, आने वाला साल एक बेहतरीन अवसर है। 2026 को यादगार बनाएं

-सपनों को हकीकत में बदलने का एक और साल। 2026 की पहली सुबह आपको मुबारक!

-खुशियां आपकी राह देखें और सफलता आपके कदम चूमे। साल 2026 का स्वागत मुस्कुराहट से करें। हैपी न्यू इयर 2026

-कलैंडर बदलेगा, पर हमारी दुआएं आपके लिए वही रहेंगी। सुख और समृद्धि भरा 2026 आपको मुबारक हो।

-2026 में बस इतना सा कमाल हो जाए, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल जाए। हैपी न्यू इयर

-रिश्तों में मिठास और जीवन में उल्लास, यही है 2026 का नया अहसास।

-पुरानी यादें पीछे छोड़, नए लक्ष्यों की ओर बढ़ें। साल 2026 आपको सशक्त बनाए।

-2026 आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल हो। हैपी न्यू ईयर!

नए साल पर दिल छूने वाली शायरी दुआ है कि 2026 में रिश्तों में वही पुराना नूर रहे,

दिल सबके पास हों, मगर कड़वाहट कोसों दूर रहे।



बीता हुआ साल महज़ एक कहानी थी,

2026 में लिखनी आपको नई ज़िंदगानी है।



साल नया है तो क्या, जज़्बात वही पुराने रहने दो,

कुछ पन्ने कोरे ही सही, कुछ को अनकहा रहने दो।

नए साल की शुभकामनाएं



मंज़िलें भी मिलेंगी और रास्ते भी आसान होंगे,

2026 में देखना, तुम्हारे भी नए आसमान होंगे।





बड़ी जीत का इंतज़ार न करना हर बार,

2026 की हर छोटी खुशी को करना स्वीकार।



जो बीत गया, उसे सीख बना लिया

जो आने वाला है, उसे उम्मीद।

स्वागत है 2026।

नया साल शुभ हो



हर सुबह महकती रहे, हर शाम सुहानी हो,

साल 2026 में आपकी हर जीत पुरानी हो।

गम का साया भी न आए आपके आँगन में,

खुशियों की बस यही एक नई कहानी हो।

नया साल मुबारक!

हौसलों की तरकश में उम्मीद का तीर रखना,

2026 की जंग में खुद को अपनी जागीर रखना।

दुनिया शोर मचाएगी तुम्हारी नाकामियों पर,

तुम खामोशी से अपनी मेहनत की तस्वीर रखना।