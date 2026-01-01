Happy New Year 2026: नया साल, पुरानी आदतें और ढेर सारी हंसी! फनी शायरी कलेक्शन

संक्षेप: नया साल खुशियों के साथ-साथ हंसी का डोज भी लेकर आता है। अगर आप 2026 की शुरुआत मुस्कान और मस्ती से करना चाहते हैं, तो ये फनी शायरी आपके दोस्तों और परिवार को जरूर हंसा देगी।

Jan 01, 2026 07:33 am IST

नया साल सिर्फ तारीख बदलने का नाम नहीं होता, यह अपने साथ नई उम्मीदें, नए सपने और नई शुरुआत लेकर आता है। बीते साल की यादें - चाहे वो सीख हों या अनुभव , हमें आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। जैसे ही 2026 का स्वागत करते हैं, दिल में यही दुआ होती है कि आने वाला हर दिन सुकून, सेहत और सफलता से भरा हो। नया साल हमें खुद से बेहतर बनने, रिश्तों को और मजबूत करने और जिंदगी को खुलकर जीने का मौका देता है।

फनी शायरी नए साल की शुभकामनाओं में हल्कापन और ताजगी घोल देती है। ये शायरियां ना सिर्फ दोस्तों के बीच हंसी फैलाती हैं, बल्कि व्हाट्सऐप ग्रुप, सोशल मीडिया पोस्ट और मीम्स के लिए भी परफेक्ट होती हैं। छोटी-छोटी तुकबंदियों में छुपा ये मजाकिया अंदाज तनाव को दूर करता है और नए साल को पॉजिटिव वाइब्स के साथ शुरू करने का मौका देता है। 2026 की शुरुआत अगर हंसी, मस्ती और देसी अंदाज वाली फनी शायरी से हो, तो पूरा साल ही खुशगवार बन जाता है।

1.

नया साल आया है दोस्तों,

डाइट कल से करेंगे सोचो।

आज मिठाई, कल जिम की बात,

2026 भी ऐसे ही निकलेगा सोचो!

2.

नए साल का वादा यही है,

जल्दी सोएंगे – यही सही है।

पर Netflix बोला 'एक एपिसोड और',

2026 भी देर रात ही सही है!

3.

नया साल, नया प्लान बनाए,

संडे आते ही सब भूल जाए।

2026 में भी वही कहानी,

सोच बड़ी, मेहनत बाद में आए।

4.

नया साल आया, खुशी छाई,

जेब ने फिर से आंख चुराई।

सेल देखकर दिल बोला –

2026 की पहली सैलरी उड़ाई!

5.

नया साल, नई शुरुआत,

सुबह उठेंगे पांच बजे – ये बात।

अलार्म ने कहा 'झूठ मत बोलो',

2026 में भी वही पुरानी रात!

6.

2026 आया बड़े स्टाइल से,

हम आए पुराने फाइल से।

रिजॉल्यूशन वही हर साल का,

'इस बार पक्का बदलेंगे लाइफ से!'

7.

नए साल में प्यार मिलेगा,

ऐसा सबको भरोसा है।

लेकिन मोबाइल की बैटरी बोली,

पहले चार्जर ढूंढो, ये भी तमाशा है!

8.

नया साल बोला – बदल जाओ,

हम बोले – थोड़ा टाइम दो यार।

2026 भी मुस्कुरा के बोला,

'ठीक है, अगले साल ट्राई मार!

9.

नया साल, नया जोश दिखाया,

पहले हफ्ते खूब समझाया।

दूसरे हफ्ते से सब शांत,

2026 ने भी यही सिखाया!

10.

खुश रहो, फिट रहो – सबने कहा,

प्लेट ने फिर भी वजन बढ़ाया।

नया साल आया, पर खाने ने,