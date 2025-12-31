Hindustan Hindi News
‘नए अरमानों की महफिल सजाएंगे..’ दिल को छू लेने वाली शायरियों के साथ अपनों को बोलें हैप्पी न्यू ईयर

संक्षेप:

Best Happy New Year 2026 Wishes: नए साल के शुभ मौके पर अपनों को भेजनी है शुभकामनाएं, तो दिल को छू लेने वाली दुआओं से भरी प्यारी शायरी और विशेज भेजकर सबको बोलें हैप्पी न्यू ईयर 2026। यहां से चुनें प्यारभरी सुंदर शायरियां।

Dec 31, 2025 09:42 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
Happy New Year Wishes, Shayari In Hindi: नया साल आने में बस अब कुछ ही घंटे बचे हैं। लोग पुराने साल को अलविदा बोलकर नए साल के आने का जश्न भी मनाना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में आपको क्यों पीछे रहें। अपने चाहने वालों को साल गुजरने के साथ ही बोल दें हैप्पी न्यू ईयर। दिल के सारे गिले-शिकवे मिटाकर नए साल में नई शुरुआत के साथ चुनिंदा शायरियों के साथ दें नए साल की मुबारकबाद। यहां से चुनें टॉप 12 शायरी..

1) नए अरमानों की महफ़िल सजाएंगे हम

हर पल नए रंगों से भर जाएंगे हम

हैप्पी न्यू ईयर 2026

2) ऐ नये साल बता तुझ मैं नया क्या है

हर तरफ लोगों ने क्यूँ शोर मचा रखा है

हैप्पी न्यू ईयर 2026

3) कोई हार गया कोई जीत गया

ये साल भी आखिर बीत गया

नए साल की हर किसी को हार्दिक शुभकामनाएं 2026

4) एक अजनबी के हाथ मैं दे कर हमारा हाथ

लो साथ छोड़ने लगा आखिर ये साल भी

सबको नए साल की शुभकामनाएं

5) ये साल भी गुजरा है तेरे प्यार की मानिंद

आते हुए कुछ और था जाते हुए कुछ और है

हैप्पी न्यू ईयर 2026

6) उदासियाँ दे कर जो सितमगर गुजर गया

अब तुम भी बस करो के दिसम्बर गुजर गया

नये साल की शुभकामनाएं

7) वो साल सबसे हसीन था जब तुम मेरी जिंदगी में आई,

ये साल और भी हसीन होगा क्यूंकि हमारा साथ और गहरा होगा।

हैप्पी न्यू ईयर 2026

8) इक साल गया इक साल नया है आने को

पर वक्त का अब भी होश नहीं दीवाने को

हैप्पी न्यू ईयर 2026

9) न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए

खुदा करे कि नया साल सब को रास आए

नया साल मुबारक

10) कुछ खुशियां कुछ आंसू दे कर टाल गया,

जीवन का इक और सुनहरा साल चला गया

हैप्पी न्यू ईयर

11) कुछ तो खोया सा लगने लगा है आज के दिन

अब तो इस दिल को भी अहसास हो रहा है,

जा रहा ये साल भी जल्दी ही, हाथों से छूटने लगा है वक्त साल का।

हैप्पी न्यू ईयर

12) अब के बार मिल के यूं नया साल मनाएंगे

रंजिशें भुला कर हम नफरतें मिटाएंगे

नये साल की मुबारकबाद

