Navratri Wishes: नवरात्रि के पावन मौके पर दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजें शुभकामनाएं

Top 20 Navratri Wishes: नवरात्रि के पावन मौके पर अपनों और रिश्तेदारों के साथ दोस्तों को मां दुर्गा के नौ बहार के दिनों की शुभकामनाएं भेजनी है तो इन टॉप 20 विशेज में से एक चुनें। पढ़ लें सुंदर शुभकामनाओं वाले मैसेज।

Sun, 21 Sep 2025 04:22 PM
22 सितंबर दिन सोमवार से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इसके साथ ही पूरे 9 दिन भक्त मां दुर्गा की पूजा-अर्चना और भक्ति में डूबे रहेंगे। इस पावन मौके पर जब सारा जगत मां की स्तुति में डूबा है। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, प्रियजनों और हर जानने वाले को भेज दें ये सुंदर नवरात्रि विशेज की शुभकामनाएं।

नवरात्रि विशेज इन हिंदी

1) शुभ नवरात्रि! मां दुर्गा आपके जीवन को खुशियों से भर दे।

2) नवरात्रि की नौ राते आपके लिए शांति और सद्भाव लेकर आए।

हैप्पी नवरात्रि

3) शुभ नवरात्रि! मां दुर्गा आपके जीवन को सकारात्मकता से भर दें।

नवरात्रि की शुभकामनाएं

4) इस नवरात्रि पर मां दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे। शुभ नवरात्रि!

5) आप सभी को आनंदमय और मंगलमयी नवरात्रि की शुभकामनाएं।

6) आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!

7) मां दुर्गा आपको शक्ति, ज्ञान और समृद्धि प्रदान करें। शुभ नवरात्रि!

8) देवी दुर्गा की दिव्य उपस्थिति सदैव आपके साथ रहे।

नवरात्रि की शुभकामनाएं

9) आपको और आपके प्रियजनों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!

10) नवरात्रि की शुभकामनाएं! आप पर सफलता और समृद्धि की वर्षा हो।

11) आपको प्यार और हंसी-खुशी से भरी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!

12) आप सभी को आध्यात्मिक रूप से संतुष्टिदायक नवरात्रि की शुभकामनाएं!

13) सभी को शुभ नवरात्रि! मां दुर्गा आपको अपने आशीर्वाद से सशक्त बनाये।

नवरात्रि की शुभकामनाएं

14) आपको एक रंगीन और जीवंत नवरात्रि उत्सव के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

15) आपको प्रार्थनाओं और आनंद से भरी एक अद्भुत नवरात्रि की शुभकामनाएं!

16) आपको और आपके परिवार को आनंद और समृद्धि से भरपूर नवरात्रि की शुभकामनाएं!

17) हमको था जिसका इंतजार वो घड़ी आ गई,

होकर सिंह पर सवार माता रानी आ गई

शारदीय नवरात्रि की पावन शुभकामनाएं।

18) जो भी जाता है माँ के द्वार

मां भरती है झोली खाली

मां विपदा मिटाने वाली

मां संकट हरने वाली।

हैप्‍पी नवरात्रि 2025

19) हे मां तुमसे विश्वास ना उठने देना

बन के रोशनी तुम राह दिखा देना,

और बिगड़े काम बना देना

नवरात्रि 2025 की शुभकामनाएं

20) रूठी है तो मना लेंगे

पास अपने बुला लेंगे,

मइया है वो दिल की भोली

बातों में उसे रिझा लेंगे,

नवरात्री 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

Shardiya Navratri navratri wishes

