Happy Navratri Wishes: अष्टमी पर सभी को भेजने के लिए यहां देखिए 30+ शुभकामना संदेश

Mar 25, 2026 09:18 pm IST

चैत्र नवरात्रि चल रही और आठवें दिन पर महागौरी की पूजा की जाती है। मां का आशीर्वाद अपनों तक पहुंचाने के लिए आप कुछ शुभकामना संदेश एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। यहां देखिए अष्टमी पर सभी को भेजने के लिए 30+ शुभकामना संदेश।

नवरात्रि साल में दो बार आती हैं और इस दौरान देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि की महाष्टमी 26 मार्च 2026 को मनाई जा रही है, इस दिन मां महागौरी की पूजा होती है। इस दिन की शुभकामनाएं एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए आप यहां देखिए कुछ बेहतरीन शुभकामना संदेश।

1) सारा जहां है जिसकी शरण में,

नमन है उस मां के चरण में,

हम हैं उस मां के चरणों की धूल,

आओ मिलकर चढ़ाएं श्रद्धा के फूल।

दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

2) मैया के चरणों में शीश झुकाएं,

हर मुश्किल को आसान बनाएं,

आओ मिलकर प्रेम से गाएं,

माता के भजन गाते जाएं।

दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

3) मां की दिव्य ज्योति जगेगी,

अज्ञान का अंधेरा मिटेगा,

जब मां के भक्तों की गूंज उठेगी,

सारा जग जगमगा उठेगा।

दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

4) प्यार है मां का असीम,

ममता है मां का विधान,

मां के आंचल में है चैन,

मां की आंखों में भगवान।

दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

5) सजा है मां का दरबार,

महक रहा है सारा संसार,

शक्ति की देवी आई है,

खुशियों का पैगाम लाई है।

दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

6)दीप जलते रहें,

मन से मन मिलते रहें,

निराशा को छोड़,

आशा के दीप जलाते रहें।

मां की भक्ति में खोकर,

हर पल मुस्कुराते रहें।

शुभ अष्टमी

7) मां की दिव्य ज्योति जगेगी,

अज्ञान का अंधेरा मिटेगा,

जब मां के भक्तों की गूंज उठेगी,

सारा जग जगमगा उठेगा।

दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

8) प्रेम और भक्ति का यह संगम,

लाया है खुशियों की बहार,

आओ मिलकर मनाएं हम,

मां दुर्गा का यह त्यौहार।

शुभ अष्टमी

9) मां दुर्गा आपको साहस दे,

मां सरस्वती आपको ज्ञान दे,

मां लक्ष्मी आपको धन-धान्य दे,

और आपका जीवन खुशियों से भर दे।

दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

10) प्रेम और भक्ति का यह संगम,

लाया है खुशियों की बहार,

आओ मिलकर मनाएं हम,

मां दुर्गा का यह त्यौहार।

शुभ अष्टमी

11) जीवन के हर संघर्ष में,

मां दुर्गा आपका साथ दें,

हर मुश्किल आसान हो,

और आपको सफलता प्राप्त हो।

शुभ अष्टमी

12) मां के भक्तों की टोली,

लेकर आई खुशियों की झोली,

रंग लगाओ भक्ति का,

मनाओ खुशियों की होली।

शुभ अष्टमी

13) सारा जहां है जिसकी शरण में,

नमन है उस माँ के चरण में।

शुभ अष्टमी

14) चांद की चांदनी,

अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको दुर्गाष्टमी का त्यौहार।

शुभ अष्टमी

15) जगत पालनहार है मां,

मुक्ति का द्वार है मां।

शुभ अष्टमी

16) सजा है दरबार,

एक ज्योति जगी है,

सुना है मां की कृपा सब पर बरसी है।

दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

17) मां की कृपा से हम सब मिलकर यूँ ही उत्सव मनाते रहें।

दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

18) मां का आशीर्वाद एक सुरक्षा कवच की तरह आपके साथ रहे।

दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

19) आपके जीवन का हर दिन उत्सव की तरह बीते। शुभ अष्टमी!

शुभ अष्टमी

20) मां की भक्ति का रंग आप पर चढ़ा रहे।

शक्ति स्वरूपा मां आपकी रक्षा करें।

दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

21) मां दुर्गा की शक्ति आपको हर मुसीबत से बचाए।

शुभ दुर्गाष्टमी

22) मां के चरणों में अर्पित हो सारा संसार,

आपके जीवन में आए खुशियों की बहार।

दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

23) देवी के नौ रूप आपके जीवन को नौ गुणों से भर दें।

महाअष्टमी की बधाई

24) जय माता दी!

मां दुर्गा आपको सुख,

शांति और समृद्धि प्रदान करें।

दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

25) मां की आराधना का यह पर्व आपके जीवन में नया उजाला लाए।

दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

26) चांद की चांदनी,

अपनों का प्यार,

मुबारक हो तुम्हें महाअष्टमी का त्योहार

महाअष्टमी की बधाई

27) इस अष्टमी पर मां तुम्हें वो हर मुकाम हासिल करने की शक्ति दें

जिसका तुमने सपना देखा है। जय माता दी

दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

28) मैया का हाथ जिसके सिर पर होता है,

वह काल के चक्र से भी निर्भय हो जाता है। मां अपनी कृपा की वर्षा आप पर सदा बनाए रखें।

दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

29) मां की करुणा का कोई अंत नहीं,

मां का प्रेम ही अनंत है।

उनकी शरण में आकर ही आत्मा को विश्राम मिलता है।

दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

30) मैया का हाथ जिसके सिर पर होता है,

वह काल के चक्र से भी निर्भय हो जाता है।

मां अपनी कृपा की वर्षा आप पर सदा बनाए रखें।