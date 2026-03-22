Navratri 2026 Day 4 Wishes: मां कूष्मांडा देंगी सुख-समृद्धि, अपनों को भेजें 15+ भक्तिमय शुभकामनाएं
Navratri 2026 Day 4: नवरात्रि का चौथा दिन मां कूष्मांडा को समर्पित होता है। नौ दिन मां के अलग रूपों की पूजा की जाती है और 22 मार्च को ब्रह्मांड की देवी कूष्मांडा को पूजा जाएगा। इस खास दिन पर आप अपनों को मां के आशीर्वाद से जुड़े कुछ खास संदेश भेज सकते हैं।
Happy Navratri 2026 Day 4 Maa Kushmanda: नवरात्रि के शुभ दिन चल रहे हैं और हर दिन मां के अलग स्वरूप की पूजा की जा रही है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा को पूजा जाता है। अपनी मंद व दिव्य मुस्कान के द्वारा अण्ड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। जब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईषत् हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदिशक्ति कहा गया है। इन्हें सुख, शांति और समृद्धि की देवी भी कहा जाता है। उत्साह के साथ मां कूष्मांडा देवी का चौथा दिन मनाते हुए उनकी पूजा-अर्चना करें। ऐसे में आप अपने खास लोगों, दोस्तों या फिर सोशल मीडिया फ्रेंड्स के साथ कुछ भक्तिमय संदेश शेयर कर सकते हैं। हम यहां कुछ चुनिंदा संदेश आपके साथ शेयर कर रहे हैं।
नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा के खास संदेश-
1- मां कूष्मांडा आपके जीवन में सुख-समृद्धि का प्रकाश भर दें।
नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
2- मां कूष्मांडा की कृपा से आपके हर दुख दूर हों।
आपका जीवन खुशियों से भर जाए, यही कामना है।
3- मां कूष्मांडा का आशीर्वाद आपके जीवन को उजाला कर दे।
नवरात्रि का चौथा दिन आपके लिए मंगलमय हो।
4- मां कूष्मांडा आपके घर में धन-धान्य और खुशियां लाएं।
आपको और आपके परिवार को शुभ नवरात्रि।
5- मां कूष्मांडा की कृपा से आपके सभी कार्य सफल हों।
चौथे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
6- मां कूष्मांडा आपके जीवन से अंधकार मिटाकर रोशनी भर दें।
नवरात्रि का यह दिन आपके लिए खास हो।
7- मां कूष्मांडा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे।
आपका जीवन खुशियों से सजा रहे।
8- मां कूष्मांडा आपके हर संकट को दूर करें।
नवरात्रि के चौथे दिन की शुभकामनाएं।
9- मां कूष्मांडा आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास करें।
आपको शुभ नवरात्रि।
10- मां कूष्मांडा की कृपा से आपके सभी सपने पूरे हों।
चौथे दिन की मंगलकामनाएं।
11- मां कूष्मांडा आपके जीवन को नई ऊर्जा और शक्ति दें।
आपका हर दिन खुशहाल हो।
12- मां कूष्मांडा आपके जीवन में नई रोशनी और उम्मीद लाएं।
नवरात्रि का यह दिन शुभ हो।
13- मां कूष्मांडा की कृपा से आपके जीवन में खुशियों की बहार आए।
आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
14- मां कूष्मांडा आपके जीवन के हर अंधेरे को दूर करें।
नवरात्रि का चौथा दिन आपके लिए खास बने।
15- मां कूष्मांडा का आशीर्वाद आपके जीवन को सफल बनाए।
आपको और आपके परिवार को शुभ नवरात्रि।
16- मां कूष्मांडा की कृपा से हर दिन नया उत्साह मिले।
आपका जीवन खुशियों से भरा रहे।
17- मां कूष्मांडा का आशीर्वाद आपके परिवार को हमेशा सुरक्षित और खुश रखे। शुभ नवरात्रि।
18- मां कूष्मांडा की कृपा से आपका हर दिन मंगलमय हो। चौथे दिन की शुभकामनाएं।
19- मां कूष्मांडा आपके जीवन में धन, वैभव और खुशियां लाएं। नवरात्रि की बधाई।
20- मां कूष्मांडा का आशीर्वाद आपके जीवन को सफलता और समृद्धि से भर दे। शुभ चौथा दिन।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
परिचय
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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