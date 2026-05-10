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Mother's Day 2026 Messages: हर सुबह जब आंख खुले…यहां से चुनें एक लाइन वाले मां की सलामती से जुड़े 60+ मैसेज

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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आज यानी 10 मई को मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस खास मौके पर अगर आप मां की सलामती और उनकी लंबी उम्र से जुड़े मैसेज मां को भेजना चाहते हैं तो यहां से चुनिए मां की सलामती से जुड़े एक लाइन वाले स्पेशल मैसेज।

Mother's Day 2026 Messages: हर सुबह जब आंख खुले…यहां से चुनें एक लाइन वाले मां की सलामती से जुड़े 60+ मैसेज

मां की ममता का कोई मोल नहीं होता। मदर्स डे के खास मौके पर अगर आप मां की सलामती वाले मैसेज खोज रहे हैं तो यहां से चुनिए बेस्ट संदेश जो मां की सेहत और लंबी उम्र की दुआ करने वाले हैं। इन मैसेज को आप मां के साथ शेयर कर सकते हैं और यहां दिए शॉर्ट मैसेज को आप मां की फोटो पर कैप्शन के तौर पर लिख सकते हैं। देखिए, मदर्स डे के लिए खास मैसेज

मां की सलामती के लिए भगवान से प्रर्थना वाले मैसेज

1) मेरी दुनिया में इतनी जो शोहरत है,

वो मेरी मां की बदौलत है।

ऐ खुदा, मेरी मां को हमेशा सलामत रखना।

हैपी मदर्स डे

2) दवा जब काम नहीं आती,

तो माँ की दुआ काम आती है।

भगवान मेरी मां को हमेशा खुश रखें।

हैपी मदर्स डे

3) जन्नत का हर लम्हा दीदार किया मैंने,

जब भी माँ के पैरों को प्यार किया मैंने।

हैपी मदर्स डे

4) मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती,

उसकी बददुआ टाली नहीं जाती।

सलामत रहे मेरी मां हमेशा।

हैपी मदर्स डे

ये भी पढ़ें:मदर्स डे पर प्यार भरे मैसेज से कहें दिल की बात, पढ़ें 30+ विशेज

5) हर बीमारी का इलाज है मां की गोद,

भगवान उसे हमेशा स्वस्थ रखे।

हैपी मदर्स डे

6) मां है तो घर घर है,

वरना सिर्फ दीवारें हैं।

मां की सलामती मेरी पहली दुआ है।

हैपी मदर्स डे

7) मेरे हिस्से की खुशियां भी मां को मिल जाएं, वो सदा मुस्कुराती रहे।

हैपी मदर्स डे

8) मां की मुस्कान ही मेरी असली पूंजी है। ईश्वर इसे कभी फीकी न पड़ने दे।

हैपी मदर्स डे

9) उम्र भर उसकी सेवा करूं यही अरमान है, मेरी मां ही मेरा भगवान है।

हैपी मदर्स डे

10) सुकून का दूसरा नाम ‘मां’ है। सलामत रहे मेरा सुकून।

हैपी मदर्स डे

11) भगवान, मुझे चाहे कितनी भी तकलीफ देना, पर मेरी मां की आंखों में कभी आंसू न आने देना।

हैपी मदर्स डे

12) मेरी उम्र भी मेरी मां को लग जाए, वो सलामत रहे तो जग जीत लूं।

हैपी मदर्स डे

13) हर सुबह जब आंख खुले, तो मां का चेहरा सलामत दिखे।

हैपी मदर्स डे

14) खुदा से बस एक ही फरियाद है, मेरी मां हमेशा आबाद रहे।

हैपी मदर्स डे

15) मां की उम्र उतनी हो, जितनी समंदर में पानी की बूंदें।

हैपी मदर्स डे

16) ऐ ईश्वर, मेरी मां के दामन को हमेशा खुशियों से भरे रखना।

हैपी मदर्स डे

17) मेरी मां को हर बुरी नजर से बचाना, उसे हमेशा सेहतमंद रखना।

हैपी मदर्स डे

18) प्रार्थना है कि मेरी मां के चेहरे पर हमेशा नूर और दिल में सुकून रहे।

हैपी मदर्स डे

19) दुनिया की सारी खुशियां एक तरफ और मां की सलामती एक तरफ।

हैपी मदर्स डे

मां की सलामती के लिए छोटे संदेश

20) मां, तुम सलामत रहो, यही मेरी इबादत है। हैपी मदर्स डे

21) लव यू मां, भगवान आपको लंबी उम्र दे। हैपी मदर्स डे

22) मेरी दुनिया, मेरी मां। सलामत रहो हमेशा। हैपी मदर्स डे

23) मां की छाया, सबसे बड़ी माया। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे।

24) तुम हो तो मैं हूं, सलामत रहो मां। हैपी मदर्स डे

25) मेरी ढाल हो तुम, मेरी मां। हमेशा मुस्कुराती रहो। हैपी मदर्स डे

26) खुश रहो, स्वस्थ रहो, सलामत रहो मां। हैपी मदर्स डे

27) दुनिया की सबसे प्यारी मां को लंबी उम्र की दुआ। हैपी मदर्स डे

28) मां की हंसी, घर की खुशी। सलामत रहे यह खुशी। हैपी मदर्स डे

29) बस मां सलामत रहे, बाकी सब देख लेंगे। हैपी मदर्स डे

मां को सुरक्षित रखने वाले मैसेज

30) मां की हिम्मत ही मेरी ताकत है, उसे हमेशा सुरक्षित रखना भगवान। हैपी मदर्स डे

31) जिसने मुझे चलना सिखाया, वो हमेशा अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी रहे। हैपी मदर्स डे

32) मां का आशीर्वाद ही मेरी सफलता की कुंजी है। सलामत रहे वो। हैपी मदर्स डे

33) जीवन की धूप में ठंडी छांव है मां। भगवान उसे सदा स्वस्थ रखे। हैपी मदर्स डे

34) हर मुश्किल में जो साथ खड़ी रही, उस मां को लंबी उम्र मिले। हैपी मदर्स डे

35) मां की ममता का कोई अंत नहीं, उसकी सलामती की कोई सीमा न हो। हैपी मदर्स डे

36) संघर्षों में भी मुस्कुराना मां से सीखा है, उसकी मुस्कान सदा बनी रहे। हैपी मदर्स डे

37) मां का हाथ सिर पर हो, तो हर जंग जीती जा सकती है। हैपी मदर्स डे

38) मेरी प्रेरणा, मेरी गुरु, मेरी मां... सदा सलामत रहे।

39) फरिश्ते आसमान में रहते हैं, पर मेरी फरिश्ता मां मेरे साथ सलामत रहे। हैपी मदर्स डे

मां के प्यार से जुड़े संदेश

40) मां का प्यार कभी कम न हो। हैपी मदर्स डे

41) ईश्वर मां को फूलों की तरह खिला रखे। हैपी मदर्स डे

42) हर बला टल जाए मां के सिर से। हैपी मदर्स डे

43) मां की दुआएं मेरा कवच हैं। हैपी मदर्स डे

44) मां की सेहत ही मेरा सबसे बड़ा धन है। हैपी मदर्स डे

45) मां की गोद जैसा सुकून कहीं नहीं। हैपी मदर्स डे

46) मां को बुढ़ापे में भी जवानी जैसी शक्ति मिले। हैपी मदर्स डे

47) मां का आंचल हमेशा खुशियों से भरा रहे।हैपी मदर्स डे

48) ईश्वर मां को सौ साल की स्वस्थ आयु दे।हैपी मदर्स डे

49) मेरी हर सांस पर मेरी मां का हक है, वो सलामत रहे।हैपी मदर्स डे

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शायरी वाले सलामती मैसेज

50) लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक मां है जो कभी खफा नहीं होती। सलामत रहे मेरी मां हमेशा। हैपी मदर्स डे

51) चलती फिरती हुई आंखों से अजां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी पर मां देखी है। हैपी मदर्स डे

52) ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं। हैपी मदर्स डे

53) मंजिल दूर और सफर बहुत है, छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है, मार डालती यह दुनिया कब की हमें, पर माँ की दुआओं में असर बहुत है।हैपी मदर्स डे

54) मां के बिना घर सूना लगता है, उसकी सलामती से ही घर पूरा लगता है। हैपी मदर्स डे

55) खुदा करे कि जब भी मैं अपनी आंखें खोलूं, मेरी मां का स्वस्थ और प्यारा चेहरा मेरे सामने हो। हैपी मदर्स डे

56) मां के हाथों की लकीरों में मेरी सलामती होती है, और मेरी हर दुआ में मां की सेहत की अर्जी होती है।हैपी मदर्स डे

57) जन्नत का दरवाजा वही है जहां मां मुस्कुराती है। ऐ ईश्वर, मेरे घर में जन्नत का यह दरवाजा हमेशा सलामत रखना। हैपी मदर्स डे

58) मुझे कामयाबी मिले या न मिले, बस मेरी मां को कभी कोई गम न मिले। हैपी मदर्स डे

59) मेरी मां की सेहत और लंबी उम्र की दुआ उस वक्त भी कुबूल हो, जब मेरे लफ्ज थक जाएं पर दिल धड़कता रहे। हैपी मदर्स डे

60) मां की आंखों में कभी थकान न हो, उनके पैरों में कभी दर्द न हो, बस यही मेरी हर सुबह की प्रार्थना है। हैपी मदर्स डे

61) दुआ है कि सेहत का सूरज हमेशा आपकी जिंदगी में चमकता रहे, आप सदा चुस्त और दुरुस्त रहें मां। हैपी मदर्स डे

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लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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