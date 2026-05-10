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Happy Mother's Day 2026: मां से छोटा कोई शब्द हो तो बताना…स्टेटस अपडेट करने के लिए यहां देखें एकदम नए मैसेज

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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10 मई को मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। डिजिटल दौर में इस खास मौके पर  पर बच्चे मां के लिए स्टेटस अपडेट करना चाहते हैं यहां हम कुछ ऐसे बेहतरीन मैसेज लेकर आए हैं जो एकदम नए हैं। 

Happy Mother's Day 2026: मां से छोटा कोई शब्द हो तो बताना…स्टेटस अपडेट करने के लिए यहां देखें एकदम नए मैसेज

मां के सामने हर कविता, शायरी या मैसेज फीका है। जो मां बच्चे को चलने फिरने से लेकर बोलना तक सिखाती है उस मां को खुश रखना और समय-समय पर स्पेशल फील करवाना जरूरी है। मां को स्पेशल फील करवाने के लिए मदर्स डे का दिन बेस्ट रहेगा। इस दिन की शुभकामानाएं मां को देने के लिए यहां देखें कुछ बेहतरीन मैसेज जो स्टेटस पर लगाने के लिए बेस्ट हैं।

1) मां की मुस्कान = मेरी दुनिया की सबसे बड़ी जीत। हैपी मदर्स डे

2) रब से और क्या मांगू, मेरी मां सलामत है, यही मेरे लिए जन्नत है। हैपी मदर्स डे

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3) मेरी हर मुश्किल का हल मां की गोद में है। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। हैपी मदर्स डे

4) रुके तो चांद जैसी है, चले तो हवाओं जैसी है, वो मां ही है जो धूप में भी ठंडी छांवों जैसी है। हैपी मदर्स डे

5) घुटनों से रेंगते-रेंगते जब पैरों पर खड़ा हुआ, मां तेरी ममता की छांव में जाने कब बड़ा हुआ। हैपी मदर्स डे

6) सीधा-साधा भोला-भाला मैं ही सबसे अच्छा हूं, कितना भी बड़ा हो जाऊं, मां आज भी मैं तेरा बच्चा हूं। हैपी मदर्स डे

7) घर में धन हो न हो, मां का होना ही सबसे बड़ी दौलत है। हैपी मदर्स डे

8) स्याही खत्म हो गई मां की तारीफ लिखते-लिखते, पर मां का प्यार शब्दों में न समा सका। हैपी मदर्स डे

9) कामयाबी के हर शिखर पर एक दुआ खड़ी होती है, वो मां की होती है। हैपी मदर्स डे

10) सारे जहां की खुशियां एक तरफ, मां की गोद का सुकून एक तरफ। हैपी मदर्स डे

11) मदर्स डे तो बस एक बहाना है, मुझे तो हर दिन मां का शुक्रगुजार होना है। हैपी मदर्स डे

12) मेरी पहचान सिर्फ आपसे है मां। हैपी मदर्स डे

13) हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, सालों से देख रहा हूं मां को, न चेहरे पर थकावट देखी, न ममता में मिलावट देखी।

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14) ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं।

15) हजारों गम हों फिर भी मैं खुशी से फूल जाता हूं, जब हंसती है मेरी मां, मैं हर गम भूल जाता हूं।

16) मेरी दुनिया में इतनी जो शौहरत है, वो मेरी मां की बदौलत है।

17) दास्तां मेरे लाड-प्यार की बस, एक हस्ती के गिर्द घूमती है, प्यार झलकता है जब भी मां मेरा माथा चूमती है।

18) मां की दुआ खाली नहीं जाती, उसकी बददुआ टाली नहीं जाती, बर्तन मांजकर भी पाल लेती है तीन बच्चे, पर बच्चों से एक मां पाली नहीं जाती। हैपी मदर्स डे

19) दवा असर न करे तो नजर उतारती है, मां है जनाब, वो हार कहां मानती है।हैपी मदर्स डे

20) तेरे ही आंचल में निकला बचपन, तुझसे ही जुड़ी है हर धड़कन। हैपी मदर्स डे

21) खुदा करे मेरी मां हमेशा मुस्कुराती रहे, उसकी हंसी से ही मेरा घर चहकता रहे। हैपी मदर्स डे

22) जन्नत का हर लम्हा दीदार किया था, जब माँ ने गोद में उठाकर प्यार किया था।हैपी मदर्स डे

23) मां तेरे बिना पूरा जग सूना है। हैपी मदर्स डे

24) मां से छोटा कोई शब्द हो तो बताना, और मां से बड़ा कोई अर्थ हो तो बताना। हैपी मदर्स डे

25) बिना बोले जो सब समझ जाए, वो मां ही है। हैपी मदर्स डे

26) दुनिया की सबसे अमीर शख्सियत वो है, जिसकी मां जिंदा और खुश है।हैपी मदर्स डे

27) ऐ अंधेरे, देख ले तेरा मुंह काला हो गया, मां ने आंखें खोल दीं, घर में उजाला हो गया। हैपी मदर्स डे

28) पूछता है जब कोई कि दुनिया में जन्नत कहां है, मुस्कुरा के कह देता हूं कि मेरी मां जहां है। हैपी मदर्स डे

29) मौत के लिए बहुत रास्ते हैं, पर जन्म लेने के लिए सिर्फ मां है। हैपी मदर्स डे

30) तेरी याद आती है तो आंखें भर आती हैं, मां तेरी लोरी आज भी कानों में मिश्री घोल जाती है। हैपी मदर्स डे

31) ईश्वर हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने मां को बनाया।हैपी मदर्स डे

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लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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