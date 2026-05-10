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First Mother’s Day: मदर्स डे स्पेशल बनाने के लिए किसी से ना करें उम्मीद, बस 5 तरीकों से खुद के लिए बनाएं दिन खास

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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बच्चे के जन्म के बाद जब पहली बार मदर्स डे आता है तो उसकी फीलिंग बिल्कुल अलग होती है। इस फीलिंग को बर्बाद न होने दें और यहां बताए तरीकों से अपने पहले मदर्स डे को सेलिब्रेट करें।

First Mother’s Day: मदर्स डे स्पेशल बनाने के लिए किसी से ना करें उम्मीद, बस 5 तरीकों से खुद के लिए बनाएं दिन खास

आज यानी 10 मई को मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये दिन हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। ये दिन केवल एक तारीख नहीं, बल्कि उन निस्वार्थ भावनाओं को सम्मान देने का दिन है जो एक मां अपने बच्चों और परिवार के लिए रखती है। रोजाना की भागदौड़ में हम अक्सर अपनी मां के योगदान को ‘टेकन फॉर ग्रांटेड’ ले लेते हैं। ऐसे में यह दिन हमें रुककर उन्हें यह बताने का मौका देता है कि हम उनके संघर्षों और प्यार की कद्र करें। कुछ महिलाएं आज पहली बार मदर्स डे सेलिब्रेट कर रही हैं ऐसे में इस खास दिन को इस सोच में बर्बाद न जाने दें कि कोई आपके लिए कुछ करें। बल्किन खुद ही इस दिन को खास बनाने के लिए 5 तरीकों को अपनाएं। यहां देखिए पहले मदर्स डे को सेलिब्रेट करने के 5 तरीके-

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1) एक यादगार 'फोटो शूट'

आज के दिन को यादगार बनाने के लिए अपने बच्चे की एक साथ सुंदर तस्वीरें खींचें। इसके लिए आप चाहें तो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बुला सकती हैं या घर पर ही अच्छे बैकग्राउंड के साथ कैंडिड फोटो ले सकती हैं।

2) बच्चे के लिए लेटर

मदर्स डे को खास बनाने के लिए एक प्यारा सा कार्ड लिखें। ठीक वैसे ही जैसे आज के दिन बच्चे अपनी मां के लिए लेटर लिखते हैं। इस लेटर में आप लिख सकती हैं कि अपने बच्चे को पाकर आप कितना खुश है और आपकी लाइफ में बच्चे की क्या अहमियत है। बड़े होकर जब बच्चे इस लेटर को पढ़ेंगे तो यकीनन उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे।

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3) बच्चे के हाथों/पैरों के निशान

आजकल ये काफी ट्रेंड में है। इस मदर्स डे को खास बनाने के लिए आप क्ले या सुरक्षित रंगों का इस्तेमाल करके बच्चे के नन्हे हाथों या पैरों के निशान एक फ्रेम में संजोकर रख सकते हैं। इसके नीचे इस प्रिंट के नीचे पहला मदर्स डे लिखें। यह एक बहुत ही बेहतरीन तोहफा साबित होगा।

4) मदरहुड एलबम की शुरुआत

मदरहुड एलबम तैयार करें और इसके लिए एक सुंदर सी डायरी या एलबम लाएं। इस डायरी में अपनी और बच्चे की पहली यादें, जैसे- पहली मुस्कान, पहला क्रॉल,पहला शब्द या पहली सैर के बारे में फोटो के साथ लिखें।

5) एक पेड़ लगाएं

इस पहले मदर्स डे पर बच्चे के नाम का एक पौधा लगाएं। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होगा, वह पेड़ भी बड़ा होगा, जो विकास और नए जीवन का प्रतीक बनेगा।

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लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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