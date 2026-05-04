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मदर्स डे बन जाएगा खास बस मां को देना होगा प्यारा तोहफा, यहां देखें गिफ्ट आइडियाज

May 04, 2026 03:21 pm ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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10 मई को मदर्स डे और अगर इस दिन आप अपनी मम्मी को खास तोहफा देकर स्पेशल फील करवाना चाहते हैं तो यहां देखिए बेहतरीन गिफ्ट आइडियाज। ये गिफ्ट ऑप्शन दिन को खास बना सकते हैं।

मदर्स डे बन जाएगा खास बस मां को देना होगा प्यारा तोहफा, यहां देखें गिफ्ट आइडियाज

मां के प्रति प्यार और सम्मान जताने के लिए मदर्स डे का दिन बेस्ट है। इस दिन अपनी मां को खास महसूस करवाने के लिए बच्चे हर संभव कोशिश करते हैं। इस साल मदर्स डे 10 मई, 2026 को मनाया जा रहा है। इस खास दिन पर अपनी मां को स्पेशल महसूस कराने के लिए आप नीचे दिए गए गिफ्ट आइडियाज में से अपनी पसंद का ऑप्शन चुन सकते हैं।

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1) कपड़े- कपड़ों से महिलाओं को अलग ही प्यार होता है। फिर चाहें उनके पास ढ़ेरों नए कपड़े क्यों न हो, लेकिन जब किसी खास मौके पर कपड़ों की एक नई जोड़ी मिलती है तो खूब खुशी होती है। मां को खुश करने के लिए आप एक सुंदर आउटफिट गिफ्टकर सकते हैं। ये साड़ी-सूट में से कुछ भी हो सकता है। आप अपनी मां की पसंद के रंग और फैब्रिक जैसे सिल्क या जॉर्जेट की एक सुंदर साड़ी को चुनें और गिफ्ट करें।

2) आराम और सुविधा से जुड़ी चीजें- आप मां को आराम और सुविधा से जुड़ी चीजें दे सकते हैं। इन चीजों में ऑर्थोपेडिक फुटवियर या मेमोरी फोम स्लिपर शामिल है। घर पर चलने-फिरने या काम करते समय पैरों को आराम देने के लिए इस तरह की फुटवियर गिफ्ट कर सकते हैं।

3) स्मार्ट होम अप्लायंसेज-घर के बड़े कामों को चुटकियों में निपटाने के लिए आप मां को रोबोट वैक्यूम क्लीनर दे सकते हैं। ये बिना मेहनत के घर की सफाई करने के लिए बेहतरीन तोहफा है। इसके अलावा स्मार्ट मग भी काम का तोहफा है इसमें उनकी चाय या कॉफी को लंबे समय तक गर्म रखने में मदद मिलेगी।

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4) मसाजर- दिन भर की थकान और मांसपेशियों के दर्द से राहत देने वाले नेक और बैक मसाजर को भी गिफ्ट किया जा सकता है। आजकल मार्केट में कई तरह के मसाजर मिल रहे हैं। ऐसे में आप अपनी पसंद और बजट के मुताबिक किसी एक को चुन सकते हैं। ये बिजी मॉम के लिए एक बेहतरीन गिफ्ट है।

5) हैंडबैग या स्लिंग बैग- महिलाओं को तोहफे में देने के लिए बैग सबसे अच्छा ऑप्शन है। एक अच्छी ब्रांड का क्लासी और टिकाऊ हैंडबैग या स्लिंग बैग सबसे बेहतरीन साबित हो सकता है।

टिप- मां को किसी भी तोहफे से ज्यादा बच्चों का प्यार चाहिए होता है जो आज कल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बच्चे देना भूल चुके हैं। मदर्स डे के दिन ही सही मां को स्पेशल फील करवाने के लिए उन्हें ढेर सार प्यार भी दें।

Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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