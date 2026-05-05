Mother's Day Messages: मदर्स डे पर प्यार भरे मैसेज से कहें दिल की बात, पढ़ें 30+ विशेज

May 05, 2026 10:33 pm IST

मां को खास महसूस करवाने के लिए मदर्स डे का दिन बेस्ट है। इस मौके पर अपनी मां को दिल की बात कहने के लिए प्यार भरा मैसेज भेजना चाहते हैं तो यहां देखिए 30+ विशेज

हर साल की तरह इस साल भी मई महीने में मदर्स डे आने वाला है। इस साल ये दिन 10 मई को सेलिब्रेट किया जा रहा है। मां अपने बच्चे से निस्वार्थ प्यार करती हैं और उनके इस पूर्ण समर्पण के लिए मदर्स डे मनाया जाता है। इस मौके पर अगर आप अपनी मां को प्यार भरा संदेश भेजना चाहते हैं तो यहां से चुनें बेस्ट विशेज।

1) मंजिल दूर और सफर बहुत है,

छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है,

मार डालती यह दुनिया कब की हमें,

लेकिन मां की दुआओं में असर बहुत है।

हैपी मदर्स डे

2) क्या मंदिर, क्या मस्जिद और क्या गुरुद्वारा,

मेरी मां के पैर छूना ही है सबसे बड़ा तीर्थ हमारा।

हैपी मदर्स डे

3) खुदा ने जब जन्नत की नक्काशी की होगी,

यकीनन मां के कदमों में उसकी मिट्टी रखी होगी।

हैपी मदर्स डे

4) लोग ढूंढते हैं सुकून महलों की दीवारों में,

मुझे तो जन्नत मिल जाती है मां के फटे आंचल में।

हैपी मदर्स डे

5) सुना है मां की दुआ खाली नहीं जाती,

इसीलिए शायद मेरी कोई मुसीबत पास नहीं आती।

हैपी मदर्स डे

6)सब कुछ मिल गया पर वो सुकून नहीं मिला,

जो बचपन में मां की लोरी सुनकर मिलता था।

हैपी मदर्स डे

7) परदेस में जब भी तबीयत खराब होती है,

बिस्तर पर सिर्फ मां की याद साथ होती है।

हैपी मदर्स डे

8) पैसे तो बहुत कमा लिए इस परदेस में,

मगर मां के हाथ की एक रोटी की कीमत आज भी सबसे ज्यादा है।

हैपी मदर्स डे

9) घर से बाहर निकलता हूं तो दुआएं साथ चलती हैं,

सफर चाहे कितना भी मुश्किल हो, मां की यादें साथ चलती हैं।

हैपी मदर्स डे

10) इस दुनिया की भीड़ में खुद को खोया हुआ पाता हूं,

जब भी मां, मैं तुझसे बहुत दूर चला जाता हूं।

हैपी मदर्स डे

11) महंगे होटलों के खाने में वो स्वाद कहां,

जो मां के हाथ की सूखी रोटी में होता था।

हैपी मदर्स डे

12) मां की गोद का वो तकिया अब कहां मिलता है,

शहर के गद्दों पर अब सिर्फ जिस्म सोता है, रूह नहीं।

हैपी मदर्स डे

13) मांगने पर जहां जहां सब कुछ मिल जाता है,

वो दर और कोई नहीं, मेरी मां का आंचल है।

हैपी मदर्स डे

14) हजारों दीप चाहिए एक आरती सजाने के लिए,

मगर एक मां ही काफी है पूरी जिंदगी स्वर्ग बनाने के लिए।

हैपी मदर्स डे

15) जो अपनी औलाद के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए,

उस निस्वार्थ मोहब्बत को 'मां' कहते हैं।

हैपी मदर्स डे

16)खुदा का दूसरा रूप है मां,

इस जहां की सबसे अनमोल धूप है मां।

हैपी मदर्स डे

17) मां के चेहरे पर जब भी मुस्कान आती है,

मेरी जिंदगी की हर मुसीबत खुद ब खुद टल जाती है।

हैपी मदर्स डे

18) सारे रिश्ते-नाते वक्त के साथ बदल जाते हैं,

एक मां का प्यार ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता।

हैपी मदर्स डे

19) मौत के लिए तो बहुत से रास्ते हैं,

पर जन्म लेने के लिए सिर्फ 'मां' ही है।

हैपी मदर्स डे

20) जिंदगी की पहली उस्ताद भी मां है,

और जिंदगी का आखिरी सुकून भी मां है।

हैपी मदर्स डे

21) कभी रोने का मन हो तो मां के गले लग जाना,

क्योंकि वो रोने की वजह नहीं, मुस्कुराने की वजह पूछती है।

हैपी मदर्स डे

22) मां के बिना पूरा घर बिखर जाता है,

और मां के रहते वीरान आशियाना भी निखर जाता है।

हैपी मदर्स डे

23) अगर फुर्सत मिले तो मां के पैर दबा देना,

चारों धाम की यात्रा का पुण्य वहीं मिल जाएगा।

हैपी मदर्स डे

24) उसने खुद को भूखा रखकर मुझे खिलाया है,

मेरी मां ने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया है।

हैपी मदर्स डे

25) जन्नत का हर पन्ना पढ़ लिया मैंने,

हर पन्ने पर सिर्फ मां का नाम लिखा था।

हैपी मदर्स डे

26) मां, तू है तो मैं हूं,

तेरे बिना मेरा वजूद क्या,

तेरे कदमों की धूल ही मेरी जिंदगी का ताज है।

हैपी मदर्स डे

27) कमा कर इतनी दौलत भी मैं क्या करूंगा,

अगर शाम को घर लौटकर मां का चेहरा न देख सकूंगा।

हैपी मदर्स डे

28) रुलाकर हर कोई हंसाने की कोशिश करता है,

पर मां बिना रुलाए ही सब कुछ सह जाती है।

हैपी मदर्स डे

29) स्याही खत्म हो गई मां की तारीफ लिखते-लिखते,

उसका प्यार इतना गहरा है कि पन्ने छोटे पड़ गए।

हैपी मदर्स डे

30)गर्म हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहें,

हम अपनी मां के आंचल के साये में रहते हैं।

हैपी मदर्स डे

31) पूछता है जब कोई मुझसे कि जन्नत कहां है,

मैं मुस्कुराकर कह देता हूं कि मेरी मां जहां है।