Merry Christmas 2025 Wishes : ये हैं क्रिसमस के टॉप 15+ मैसेज, यीशु के जन्मदिन पर अपनों को कहें 'मैरी क्रिसमस'

संक्षेप:

Merry Christmas 2025 Wishes : अगर आपका भी कोई अपना खुद को अकेला महसूस कर रहा है तो उसके सांता बनकर उसके चेहरे पर खुशी बिखेरने के लिए उसे भेजें ये चुनिंदा क्रिसमस मैसेज, कोट्स और प्रभु यीशु के टॉप 15 शुभकामना संदेश। यकीन मानिए आपके क्रिसमस कोट्स और मैसेज पढ़कर उनके दिल से भी निकलेगा ‘मैरी क्रिसमस’।

Dec 25, 2025 08:24 am IST
Christmas Quotes in Hindi : आज दुनियाभर में प्यार, खुशी और अपनापन बांटने वाला क्रिसमस 2025 का त्योहार मनाया जा रहा है। क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशी में मनाया जाता है। लोग इस त्योहार को घरों में रोशनी, क्रिसमस ट्री की सजावट, घर आए मेहमानो के लिए केक बनाकर और चर्च में खास प्रार्थनाएं करके मनाते हैं। इस दिन खासतौर पर बच्चों को अपने सांता का इंतजार रहता है। अगर आपका भी कोई अपना खुद को अकेला महसूस कर रहा है तो उसके सांता बनकर उसके चेहरे पर खुशी बिखेरने के लिए उसे भेजें ये चुनिंदा क्रिसमस मैसेज, कोट्स और प्रभु यीशु के टॉप 15 शुभकामना संदेश। यकीन मानिए आपके क्रिसमस कोट्स और मैसेज पढ़कर उनके दिल से भी निकलेगा ‘मैरी क्रिसमस’।

Merry Christmas 2025 के दिल को छू लेने वाले टॉप 15 शुभकामना संदेश

1 - क्रिसमस आए बनके उजाला

खुल जाए किस्मत का ताला

हमेशा मेहरबान रहे ऊपर वाला

यही दुआ करता हैं चाहने वाला

Happy Christmas to You & Family!

2 - खुदा से क्या मांगू तुम्हारे वास्ते,

सदा खुशियां हो तुम्हारे रास्ते,

हंसी तुम्हारे चेहरे पर रहे इस तरह,

खुशबू फुल का साथ निभाए जिस तरह।

Merry Christmas 2025!

3 - खुशियां मिलें आपको इतनी कि हर दिन बन जाए त्योहार।

क्रिसमस मुबारक!

4 - जो मांगो वो मिल जाए,

कभी न कोई गम सताए।

ईसा मसीह की कृपा बनी रहे,

क्रिसमस पर यही शुभकामनाएं।

मैरी क्रिसमस

5 - आपका दिल प्यार से और घर खुशियों से भरा रहे।

शुभ क्रिसमस।

6 - क्रिसमस की जादुई चमक आपके जीवन के हर अंधेरे को दूर कर दे।

Merry Christmas 2025

मेरी क्रिसमस 2025 विशेज

7 - तोहफे कम हों तो भी गम नहीं,

अगर साथ अपनों का हो,

क्रिसमस हर उस घर में है,

जहां प्रेम सच्चा और अपना हो।

मैरी क्रिसमस

8 - रिश्तों में बढ़े प्यार और दिलों में बढ़े मिठास, ऐसा हो आपका क्रिसमस का अहसास।

मैरी क्रिसमस

9 - सच्ची खुशी वही है जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाए। आपको एक सार्थक क्रिसमस मुबारक।

मैरी क्रिसमस

10 - आइए इस क्रिसमस पर कुछ खास कर लें,

प्यार से दिलों की दूरियां कम कर लें।

इस पावन पर्व पर बस यही अरमान,

सब के दिलों में बस जाए प्रेम का आसमान।

मैरी क्रिसमस

11 - दुआ है कि इस क्रिसमस आपकी हर अधूरी ख्वाहिश पूरी हो जाए।

Merry Christmas 2025

12 - शांति, प्रेम और नई उमंग के साथ आए यह प्यारा क्रिसमस।

Merry Christmas 2025

क्रिसमस विशेज

13 - सितारों की चमक आपके भविष्य को रोशन करे।

मैरी क्रिसमस!

14 - हंसी की खनक और अपनों का प्यार, सबसे खास हो आपका यह त्योहार।

Merry Christmas 2025

15-ईश्वर की कृपा आप पर हर पल बरसती रहे।

क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएँ

16-क्रिसमस की ठंडी हवा आपके जीवन में नई ताजगी लाए, हर दिन खुशियों से भरा रहे.

आपको और आपके परिवार को मैरी क्रिसमस 2025.

