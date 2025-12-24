Hindustan Hindi News
टॉप 20 मैसेज में से एक चुनकर अपनों को दें क्रिसमस की प्यार भरी शुभकामनाएं, खूबसूरत मैसेज से दिन बन जाएगा खास

टॉप 20 मैसेज में से एक चुनकर अपनों को दें क्रिसमस की प्यार भरी शुभकामनाएं, खूबसूरत मैसेज से दिन बन जाएगा खास

संक्षेप:

Merry Christmas 2025 Wishes In Hindi: क्रिसमस के त्योहार पर मिलने वाली खुशी को केवल खुद तक सीमित ना रहे। उसे जरूरतमंदों को भी बांटों। अपनों को प्यार भरी शुभकामनाओं के साथ साल के आखिरी फेस्टिवल की प्यारभरी यादें बनाते जाएं। टॉप 20 में से चुन लें अपने लिए खास मैसेज।

Dec 24, 2025 11:39 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

क्रिसमस का त्योहार अपने आप में बेहद खास है। खुशियां और गिफ्ट बांटने के साथ ही ये दिन अपनों के साथ दिन बिताने और छुट्टियां एंज्वॉय करने का होता है। क्रिसमस के दिन लोग चर्च जाते हैं। स्कूलों में और कई जगह झूले, मेले लगते हैं। लोग इस दिन को काफी धूमधाम के साथ एंज्वॉय करते हैं। क्रिसमस का सेलिब्रेशन इसलिए भी खास बन जाता है कि 25 दिसंबर से लोग न्यू ईयर के सेलिब्रेशन की भी तैयारियां करने लगते हैं। क्रिसमस के खास मौके पर आजकल लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे बधाई और संदेश भेजते हैं। अपनों को अगर क्रिसमस की खुशियां भेजना चाहते हैं तो इन सुंदर क्रिसमस के मैसेज को जरूर भेज दें। नोट कर लें शायरी।

मेरी क्रिसम विशेज 2025

1) आपकी आंखों में सजे हों जो भी सपने

और, दिल में छुपी हो जो अभिलाषाएं,

ये क्रिसमस का पर्व उन्हें पूरा कर जाए

आपके लिए हमारी यही हैं शुभकामनाएं

Merry Christmas

2) दिल में हो ख़ुशियों की बहार, घर में हो रोशनी अपार

मुबारक हो आपको क्रिसमस का त्योहार

Merry Christmas

3) हर ओर ख़ुशी की हो बहार,

क्रिसमस का त्योहार लाए सुख अपार।

सांता लाए तोहफ़े बेशुमार,

प्रेम और शांति से भरा रहे आपका संसार।

Merry Christmas

4) जिंगल बेल्स, जिंगल बेल्स

जिंगल ऑल द वे

व्हॉट फन इट इस टू राइड

इन अ होर्स ओपन स्लेज

मेरी क्रिसमस 2025

5) दिल में हो ख़ुशियों की बहार, घर में हो रोशनी अपार

मुबारक हो आपको क्रिसमस का त्योहार

Merry Christmas

6) क्रिसमस का ये प्यारा त्योहार,

जीवन में लाएं खुशियां अपार,

सांता क्लॉज आए आपके द्वार,

शुभकामनाएं आप करिए स्वीकार,

Merry Christmas

7) इस क्रिसमस बस एक ही दुआ है मेरी,

तेरा साथ मिले हर जन्म की सवारी में।

Merry Christmas

8) सांता भी क्या देगा मुझको तोहफा,

जब तू ही मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन गिफ्ट है।

Merry Christmas

9) ठंडी रातें, गरम एहसास और तेरा प्यार,

मेरी हर क्रिसमस बन जाती है खास।

Merry Christmas

10) क्रिसमस की रौनक में चमकता है तेरा नाम,

तू साथ हो तो हर दिन लगे त्योहार सा।

Merry Christmas

11) केक की मिठास और तेरी बातों का नशा,

इस क्रिसमस दिल बस तुझ पर ही फिदा

Merry Christmas

12) मेरी हर खुशी की वजह तू ही है,

इस क्रिसमस और हर क्रिसमस सिर्फ तू ही है

Merry Christmas

13) इस क्रिसमस आपके घर में उजाला आए,

हर दिल में प्यार और अपनापन छाए.

ग़म दूर हों, खुशियां पास रहें,

Merry Christmas, जीवन मुस्कुराए

14) क्रिसमस की ठंडी हवा में खुशियों की मिठास हो,

हर दिन आपके जीवन में नई शुरुआत हो

सपने सच हों, चेहरे पर मुस्कान रहे

मेरी क्रिसमस, आपका हर पल खास हो।

15) इस क्रिसमस आपके घर में उजाला आए,

हर दिल में प्यार और अपनापन छाए.

गम दूर हों, खुशियाँ पास रहें,

Merry Christmas, जीवन मुस्कुराए

16) इस क्रिसमस आपके घर में उजाला आए,

हर दिल में प्यार और अपनापन छाए.

गम दूर हों, खुशियाँ पास रहें,

Merry Christmas, जीवन मुस्कुराए।

17) बर्फ की ठंडक में गर्मजोशी मिले,

हर रिश्ते में प्यार की रोशनी खिले,

सपनों को मिले नई उड़ान

मेरी क्रिसमस, खुशियां हर पल मिले।

क्रिसमस का त्योहार लाए नई उम्मीद,

हर दिन हो मुस्कान से भरपूर.

सफलता, शांति और प्यार मिले,

Merry Christmas, जीवन हो मशहूर

19) रोशनी से भरी हो आपकी राहें,

हर दिन मिले नई मुस्कान की वजहें.

प्यार और सुकून का साथ मिले,

Merry Christmas, खुशहाल हों निगाहें

20) इस क्रिसमस हो खुशियों की शुरुआत,

हर दिल में बसे प्यार की बात.

सपने पूरे हों, चेहरे खिलें,

Merry Christmas, रहे सुखों का साथ

