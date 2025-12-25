Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रिलेशनशिपhappy merry christmas 2025 selected top 10 best wishes quotes messages and whatsapp status to send loved ones in hindi
Merry Christmas 2025 : Santa की झोली ... दूर बैठे अपनों को भेजें 'मैरी क्रिसमस' के 10 चुनिंदा संदेश, हर शब्द छू लेगा दिल

Merry Christmas 2025 : Santa की झोली ... दूर बैठे अपनों को भेजें 'मैरी क्रिसमस' के 10 चुनिंदा संदेश, हर शब्द छू लेगा दिल

संक्षेप:

Christmas Wishes in Hindi : अगर आप घर से दूर बैठे किसी अपने तक क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं और प्रभु यीशु का प्यार पहुंचाना चाहते हैं तो ये चुनिंदा मैरी क्रिसमस विशेज, कोट्स और शुभकामना संदेश उसके साथ शेयर कर सकते हैं।

Dec 25, 2025 07:00 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दुनियाभर में आज बेहद उत्साह और खुशी के साथ क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। यह खास दिन प्रभु यीशु के जन्म की खुशी में हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन बच्चों को खासतौर पर अपने सांता का इंतजार रहता है। हर उम्र और हर धर्म के लोगों के बीच एकता और अपनेपन की भावना को मजबूत करता क्रिसमस का त्योहार सिर्फ उपहार बांटने या क्रिसमस ट्री की सजावट तक ही सीमित नहीं है। यह त्योहार परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ समय बिताने, उनके प्रति आभार व्यक्त करने और प्यार साझा करने का अवसर भी देता है। ऐसे में अगर आप घर से दूर बैठे किसी अपने तक क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं और प्रभु यीशु का प्यार पहुंचाना चाहते हैं तो ये चुनिंदा मैरी क्रिसमस विशेज, कोट्स और शुभकामना संदेश उसके साथ शेयर कर सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्रिसमस के टॉप 10 चुनिंदा संदेश, जीत लेंगे आपका दिल

1 - सदा दूर रहो गम की परछाइयों से,

समना न हो कभी तन्हाइयों से।

क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं आपको,

दिल की गहरी और सच्ची गहराइयों से।

Happy Christmas Day 2025

Happy Christmas Day 2025

2 - जीसस का हाथ हो

जीसस का साथ हो

जीसस का निवास हो

आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो

Merry Christmas 2025

3 - खुदा से क्या मांगू तेरे वास्ते,

सदा खुशियों से भरे रहें तेरे रास्ते।

हंसी तेरे चेहरे पर रहे कुछ इस तरह,

जैसे खुशबू साथ रहती है फूलों के वास्ते।

हैप्पी क्रिसमस- 2025

4 -बच्चों का दिन, तोहफों का दिन

सांता आएगा, कुछ तुम्हें देकर जाएगा,

भूल ना जाना उसे शुक्रिया कहना,

यह सादगी यीशु सभी को सिखाएगा

मैरी क्रिसमस 2025

5 - Santa की झोली आपके लिए खुशियों और हंसी से भरी हो।

मैरी क्रिसमस 2025

6 - बेल बजें, घंटियां खनके,

क्रिसमस की खुशियां हर घर में धनकें

Merry Christmas wishes

7 - बर्फ की तरह शांति और ट्री की तरह रंग-बिरंगे पल आपके जीवन में आएं।

मैरी क्रिसमस 2025

8 - जिंगल बेल, जिंगल बेल, खुशियों की पुकार,

हर दिल में जगाए प्यार का त्योहार।

बर्फ सी सफेदी, चेहरे पर मुस्कान,

जिंगल बेल लाए जीवन में सुकून और अरमान।

मैरी क्रिसमस 2025

9 - मोमबत्तियां जलें, दुआएं हों साथ,

क्रिसमस सिखाए प्रेम और विश्वास।

खुशियां बांटो, गम करो विदा,

यही है क्रिसमस की सच्ची अदा।

मैरी क्रिसमस 2025

10 - Santa ने आपके लिए ढेर सारे गिफ्ट और मीठे पल भेजे हैं।

मैरी क्रिसमस 2025

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Christmas Christmas Day

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।