Labour Day 2026: ‘जो पत्थर को हीरे में तराशते हैं…’ मजदूर दिवस पर दोस्तों को भेजनी है विशेज, यहां से चुनें स्पेशल मैसेज,

May 01, 2026 10:52 am IST

Labour day Wishes 2026: अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर दोस्तों या अपनों को भेजनी है शुभकामनाएं तो यहां से चुनें टॉप 20 बेस्ट शायरी, विशेज, कोट्स मैसेज। जिन्हें भेजकर बोल दें श्रमिक दिवस की बधाईयां।

1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल मनाया जाता है। ये दिन मजदूरों और श्रमिकों को समर्पित है। उनकी कड़ी मेहनत और अमूल्य योगदान को याद किया जाता है। किसी भी देश के निर्माण में इन मेहनतकश मजदूरों की कड़ी मेहनत छिपी होती है। जिसे इस खास दिन पर याद कर मजदूरों और श्रमिकों को सलाम किया जाता है। केवल इंडिया ही नहीं दूसरे देशों में भी 1 मई को मजदूर दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। भारत में 1923 में पहली बार मजदूर दिवस मनाया गया था। वहीं भारत से पहले करीब 80 देश थे जहां पर मजदूर दिवस सेलिब्रेट किया जाता था। इस मौके पर अगर आप भी किसी अपने या दोस्त को लेबर डे की शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो यहां से चुनें मैसेज, कोट्स और शायरी।

1- मैं मजदूर हूं, मजबूर नहीं

ये कहने में मुझे शर्म नहीं

अपने पसीने की खाता हूं

मैं मिट्टी को सोना बनाता हूं

2- श्रम करो, शर्म नहीं

मजदूर बनो मजबूर नहीं

मजबूत बनो कमजोर नहीं

वास्तव में जो श्रमशील है वही प्रगतिशील है

मजदूर दिवस की शुभकामनाएं 3- हम मेहनतकश, जग वालों से जब अपना हिस्सा मागेंगे

इक खेत नहीं, इक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेगे।

4- अमीरी में अक्सर अमीर अपनी सुकून को खोता है

मजदूर खाकर सूखी रोटी बड़े आराम से सोता है

लेबर डे विशेज 5- मेहनत उसकी लाठी है

मजबूती उसकी काठी है

विकास की वो नींव है

उसका जीवन सीख है

मजदूर दिवस की शुभकामनाएं 6- परेशानियां बढ़ जाए तो इंसान मजबूर होता है

श्रम करने वाला हर व्यक्ति मजदूर होता है

मजदूर दिवस की शुभकामनाएं 7- उनकी गैरमौजूदगी में मंजिल हमेशा दूर है

जो आपके ख्वाबों को पूरा करता है वो मजदूर है।

8- किसी को क्या बताएं कि कितने मजबूर हैं हम

बस इतना समझ लीजिये कि मजदूर हैं हम

मजदूर दिवस की शुभकामनाएं 9- कोई खेत में कोई दफ्तर में

कोई नौकर में कोई अफसर में

मजदूर हैं सब मजदूर यहां

कोई हर दिन कोई अवसर में

10- जो हर बाधा को करता है दूर

उसकी का नाम है मजदूर

11- मजदूर अपना कर्म करता जरूर है

इसलिए देश को उस पर गुरूर है

मजदूर दिवस की शुभकामनाएं 12- मजदूरों की होती है बस एक इच्छा

अपने परिवार की खुशी और बच्चों की शिक्षा

13- उसके नाम की छुट्टी होगी पर वो खुद काम पे जाएगा,

जी हां देश में आज है मजदूर दिवस मनाया जाएगा।

14- जो पत्थर को हीरे में तराशते हैं,

जिनके लिए कठिन ये रास्ते हैं,

ये सलाम उन मेहनत करने वालों के वास्ते हैं।

वर्ल्ड लेबर डे 15- अगर इस संसार में मजदूर ना होते तो...

ये बड़े-बड़े महल और किले भी ना होते।

हैप्पी लेबर डे 16- शहर भर में मजदूर जैसे

दर-बदर कोई ना था,

जिसने सबका घर बनाया

उसका घर कोई ना था।

हैप्पी लेबर डे 17- देश जिसके हाथ से संवरता है,

वहीं मजदूरी में मारा-मारा फिरता है

दो वक्त की रोटी कमाने के लिए

हर दुख सहता है

मजदूर की जिंदगी में कहां स्थिरता है।

18- मजदूर कहे दुनिया जिसको,

जो डटा रहे हर मोर्चे पर,

मेहनत से कमाकर पेट भरे

ना जिए दूसरों के खर्चे पर।

19- राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले श्रमिकों को

श्रमिक दिवस की शुभकामनाएं

20- जिसके कंधों पर बोझ बढ़ा

वो भारत मां का बेटा कौन

जिसने पसीने से भूमि को सींचा

वो भारत मां का बेटा कौन

सफलता का एक कण ही सही