Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रिलेशनशिपhappy makar sankranti 2026 wishes quotes greetings and khichdi Sankranti ki shubkamnaye in hindi
Makar Sankranti 2026 : मकर संक्रांति पर अपनों को भेजें टॉप 10+ मैसेज, ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपनों को दें शुभकामनाएं

Makar Sankranti 2026 : मकर संक्रांति पर अपनों को भेजें टॉप 10+ मैसेज, ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपनों को दें शुभकामनाएं

संक्षेप:

Makar Sankranti 2026 Wishes : अगर आप भी इस पवित्र दिन की शुभकामनाएं और प्यार अपनों तक सोशल मीडिया और व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए पहुंचाना चाहते हैं तो उन्हें भेजें मकर संक्रांति के ये लेटेस्ट यूनिक मकर संक्रांति मैसेज, कोट्स और शुभकामना संदेश।

Jan 13, 2026 11:50 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Happy Makar Sankranti Wishes : हिंदू धर्म में मकर संक्रांति 2026 के पर्व का बेहद खास महत्व माना गया है। कई जगह लोग इस त्योहार को खिचड़ी और फसल उत्सव के नाम से भी जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, पौष मास में जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन लोग सूर्य देव को धन्यवाद देने के साथ गंगा स्नान और दान-पुण्य भी करते हैं। अगर आप भी इस पवित्र दिन की शुभकामनाएं और प्यार अपनों तक सोशल मीडिया और व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए पहुंचाना चाहते हैं तो उन्हें भेजें मकर संक्रांति के ये लेटेस्ट यूनिक मैसेज, कोट्स और शुभकामना संदेश।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मकर संक्रांति 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

1- पतंगों की ऊंचाई जितनी आपकी खुशियां बढ़े,

तिल-गुड़ की मिठास जितनी आपकी जिंदगी में मिठास भर जाए।

इस मकर संक्रांति आपके सपने आसमान छूएं और जीवन में हमेशा उजाला रहे।

मकर संक्रांति 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

2- तिल हम हैं, गुड़ आप, रिश्तों में हमेशा मिठास रहे।

मकर संक्रांति 2026 की बधाई।

3- यह संक्रांति आपके जीवन में नई उम्मीदों,

नए उत्साह और अपार खुशियों का संदेश लेकर आए।

आप हमेशा स्वस्थ, समृद्ध और प्रसन्न रहें।

मकर संक्रांति 2026

4- गुड़ और तिल की मिठास आपकी जिंदगी में हमेशा बनी रहे,

हर दिन एक नए उत्सव की तरह आनंदमय हो।

मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं!

5- काट न सके कभी कोई पतंग आपकी,

ना टूटे डोर विश्वास की,

छू लें आप जिंदगी की सारी कामयाबी,

जैसे पतंग छूती है, ऊंचाइयां आसमान की.

Happy Makar Sankranti 2026

6- सपनों की पतंग उड़ाएं और सफलता की डोर थामे रखें।

शुभ मकर संक्रांति।

7- पतंगों की तरह ऊंचा उड़ता रहे आपका नाम,

खुशियों की मिठास से भरे हर सुबह और शाम,

तिल-गुड़ संग खुशियां बांटें अपनों के साथ,

मुबारक हो मकर संक्रांति का त्यौहार.

Happy Makar Sankranti 2026

8- सूर्य की किरणें आपके जीवन से अंधकार दूर करें।

हैप्पी मकर संक्रांति 2026

9- बासमती चावल हों और उड़द की दाल,

घी की महकती खुशबू हो और आम का अचार,

दही बड़े की सुगंध के साथ हो अपनों का प्यार,

मुबारक हो आप सभी को खिचड़ी का ये त्यौहार.

हैप्पी मकर संक्रांति 2026

10- तिल-गुड़ की मिठास और पतंगों की आस,

आपके लिए मंगलमय हो संक्रांति का ये खास एहसास!

हैप्पी मकर संक्रांति 2026

11- जैसे सूर्य उत्तरायण होकर अंधकार मिटाता है,

दुआ है कि ये त्योहार आपकी जिंदगी से हर गम मिटा दे।

Happy Makar Sankranti!

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Makar Sankranti Makar Sankranti 2026 Happy Makar Sankranti अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।