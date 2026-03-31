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Mahavir Jayanti 2026 Wishes: महावीर जयंती पर अपनों को भेजें शुभकामनाएं, देखें टॉप 21 संदेश!

Mar 31, 2026 09:38 am ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Happy Mahavir Jayanti 2026 Wishes in Hindi: महावीर स्वामी ने हमेशा सत्य, अहिंसा और त्याग का पाठ पढ़ाया। उनकी जयंती पर आप भी उनके इसी संदेश का प्यारी सी शुभकामनाओं के जरिए प्रचार कर सकते हैं।

Mahavir Jayanti 2026 Wishes: महावीर जयंती पर अपनों को भेजें शुभकामनाएं, देखें टॉप 21 संदेश!

31 मार्च को पूरे देशभर में महावीर जयंती का पावन पर्व मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान महावीर का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हुआ था, जिसे महावीर जयंती के रूप में मनाया जाता है। महावीर भगवान जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ऐसे में ये दिन जैन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए और भी ज्यादा विशेष होता है। सुबह से ही मंदिरों में पूजा-पाठ शुरू हो जाता है। जगह-जगह शोभायात्रा निकाली जाती हैं और मंदिरों में महावीर स्वामी का विशेष अभिषेक भी किया जाता है। इस पवित्र मौके को और भी खास बनाने के लिए लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं भी भेजते हैं। महावीर स्वामी ने हमेशा सत्य, अहिंसा और त्याग का पाठ पढ़ाया, उनकी जयंती पर आप भी उनके इसी संदेश का प्यारी सी शुभकामनाओं के जरिए प्रचार कर सकते हैं।

1) सत्य-अहिंसा का डंका बजाया था

महावीर ने मानवता का पाठ सबको पढ़ाया था

महावीर ने अज्ञान के अंधकार को मिटाया था

महावीर ने जियो और जीने दो सिखाया था

महावीर जयंती की शुभकामनाएं!

2) ना हिंसा, ना क्रोध, ना अभिमान,

यही है महावीर का सच्चा ज्ञान,

उनके आदर्शों को अपनाएं,

जीवन को बनाएं महान।

महावीर जयंती 2026 की शुभकामनाएं!

3) सिद्धातों का सार,

आचार्यों का साथ,

अहिंसा का प्रचार,

सत्य के विचार,

यही है भगवान महावीर का जीवन सार।

महावीर जयंती की शुभकामनाएं!

4) भगवान महावीर को खोजने हम कहां जाएंगे,

बिना ठिकाना उनको हम कहां पाएंगे,

करो भक्ति चंदना जैसी बंधुओं,

भगवान महावीर तुम्हारे द्वार स्वयं ही चले आएंगे।

Happy Mahavir Jayanti 2026!

5) सत्य-अहिंसा धर्म हमारा,

नवकार हमारी शान है,

महावीर जैसा नायक पाया,

जैन हमारी पहचान है।

महावीर जयंती 2026 की शुभकामनाएं!

6) सत्य और अहिंसा का मान रखें,

हर जीव का सम्मान करें,

महावीर के सिद्धांत अपनाकर,

जीवन को आसान करें।

महावीर जयंती 2026 की शुभकामनाएं!

7) अच्छे कर्मों की राह चुनें,

सच और धर्म को अपनाएं,

महावीर जयंती के इस दिन,

नए संकल्प हम दोहराएं।

Happy Mahavir Jayanti 2026!

8) मन में हो सच्चाई,

जीवन में हो सादगी,

महावीर जयंती का संदेश,

दे खुशियों की नई रोशनी।

महावीर जयंती 2026 की शुभकामनाएं!

9) हर पल अच्छा सोचें,

अच्छे कर्म करते जाएं,

महावीर के आशीर्वाद से,

जीवन में आगे बढ़ते जाएं।

महावीर जयंती 2026 की शुभकामनाएं!

10) अहिंसा, सत्य और दया अपनाएं,

जीवन को उज्ज्वल बनाएं,

महावीर जयंती 2026 की शुभकामनाएं,

हर दिल में खुशियां लाएं।

11) शांति बने आपकी पहचान,

सत्य बने आपका सम्मान,

महावीर की वाणी अपनाकर,

बनाएं जीवन महान।

हैप्पी महावीर जयंती 2026!

12) संयम की राह पर चलें हम,

सादगी को जीवन में ढालें हम,

महावीर का आशीष लेकर,

हर दिन को खास बनाएं हम।

Happy Mahavir jayanti 2026!

13) त्याग और तप का हो संग,

जीवन में खुशियों का रंग,

महावीर के पावन विचार,

भर दें हर दिल में उमंग।

महावीर जयंती 2026 की शुभकामनाएं!

14) मन में शांति, वाणी में मिठास,

जीवन में हो सच्चाई का वास,

महावीर के आदर्शों संग,

हर दिन बने खास।

महावीर जयंती की शुभकामनाएं!

15) महावीर जिनका नाम है,

पालीताना जिनका धाम है,

अहिंसा जिनका नारा है,

ऐसे त्रिशला नंदन को

लाख प्रणाम हमारा है।

महावीर जयंती 2026 की शुभकामनाएं!

16) सत्य और प्रेम का हो मार्गदर्शन,

हर जीवन में हो शांति और अनुशासन।

महावीर जयंती 2026 की शुभकामनाएं!

17) दया, करुणा और संयम की राह पर चलो,

जीवन को सफल और सुखी बना लो।

महावीर जयंती 2026 की मंगलकामनाएं।

18) भगवान महावीर का मिले आशीर्वाद सदा ,

जीवन में आपको सफलता मिले हर बार।

दुख और कष्ट रहें दूर आपसे हमेशा,

खुशियों से भरा रहे आपका घर-आंगन।

महावीर जयंती की शुभकामनाएं!

19) आपके जीवन में खुशियां अपार हों,

सपने आप सभी के साकार हों।

महावीर जयंती पर यही कामना है,

आपके जीवन में सुख ही सुख हर बार हों!

Happy Mahavir jayanti 2026!

20) सत्य बोलना अच्छी बात है,

क्षमा करना सबसे बड़ी बात है।

महावीर जयंती सिखाती है हमें,

अहिंसा सबसे बड़ी सौगात है।

Happy Mahavir jayanti 2026!

21) नफरत को छोड़ो, प्रेम अपनाओ,

क्रोध को छोड़ो, क्षमा अपनाओ।

महावीर जयंती का यही संदेश,

अहिंसा को अपने जीवन में लाओ।

महावीर जयंती 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

ये भी पढ़ें:Mahavir Jayanti 2026: महावीर स्वामी के 10 सुविचार, जो देंगे जिंदगी को नई दिशा
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

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