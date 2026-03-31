Mahavir Jayanti 2026 Wishes: सादगी, संयम और शांति..महावीर जयंती पर अपनों को भेजें 20+ संदेशों के साथ शुभकामनाएं
Happy Mahavir Jayanti 2026: जैन धर्म का प्रमुख त्योहार महावीर जयंती आज 31 मार्च को मनाई जा रही है। महावीर स्वामी ने ही सत्य, अंहिसा, प्रेम के मार्ग पर चलने की शिक्षा पूरी दुनिया को दी। उनके खास दिन पर आप अपनों को चुनिंदा संदेश भेजकर महावीर जयंती की शुभकामनाएं दें।
Mahavir Jayanti 2026 Wishes: महावीर जयंती जैन धर्म का मुख्य त्योहार है और इस साल 31 मार्च यानी कल पूरे देश में श्रद्धा और आस्था के साथ महावीर जयंती मनाई जा रही है। इसी दिन भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था और उन्होंने लोगों को सत्य, अंहिसा, प्रेम के मार्ग पर चलना सिखाया। उनका कहना था कि आप अपने कर्म या कार्यों के जरिए कभी किसी को चोट न पहुंचाए और हमेशा दूसरों की मदद करें। उनकी दी हुई सीख आज भी कई लोग मानते हुए सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने दुनिया को 'अहिंसा परमो धर्म:' और 'जियो और जीने दो' जैसे महान संदेश दिए, जिसे लोगों ने माना। महावीर जयंती के खास अवसर पर आप अपनों को चुनिंदा शुभकामनाओं के साथ बधाई भेज सकते हैं। हम यहां कुछ कोट्स, मैसेज, स्टेटस के लिए संदेश शेयर कर रहे हैं।
4 लाइनों वाले महावीर जयंती की शुभकामना संदेश-
1. सत्य का साथ कभी न छोड़ें,
अहिंसा का मार्ग हमेशा अपनाएं,
भगवान महावीर के बताए रास्तों पर चलकर,
जीवन को सफल और सार्थक बनाएं।
महावीर जयंती की शुभकामनाएं!
2. भगवान महावीर का मिले आशीर्वाद सदा ,
जीवन में आपको सफलता मिले हर बार।
दुख और कष्ट रहें दूर आपसे हमेशा,
खुशियों से भरा रहे आपका घर-आंगन।
3. महावीर जिनका नाम है;
पालीताना जिनका धाम है;
अहिंसा जिनका नारा है;
ऐसे त्रिशला नंदन को लाख प्रणाम हमारा है.
महावीर जयंती की शुभकामनाएं।
4. अहिंसा और सत्य का मार्ग अपनाएं,
जीवन को प्रेम और शांति से सजाएं।
महावीर जयंती के इस शुभ दिन पर,
सबको दिल से भेजें शुभकामनाएं।
5. सत्य का मार्ग आसान नहीं होता,
लेकिन यही जीवन को महान बनाता।
जो सत्य और अहिंसा को अपनाता है,
वही इंसान सच्ची सफलता पाता।
6. महावीर जयंती का शुभ दिन आया,
खुशियों ने आपके घर को सजाया।
शांति, समृद्धि और सफलता मिले,
यही है हमारी शुभकामनाओं का साया।
7. शांति और प्रेम का हो हर जगह वास,
सत्य का हमेशा रहे हमारे पास,
महावीर जी का आशीर्वाद मिले अपार,
खुशियों से भरा रहे आपका संसार।
8. अहिंसा का मार्ग हमें अपनाना है,
क्रोध और द्वेष को दूर भगाना है,
महावीर जी के सिद्धांतों पर चलकर,
जीवन को सुंदर बनाना है।
9. हर मन में हो दया और करुणा का भाव,
जीवन में न आए कभी कोई अभाव,
महावीर जी का आशीर्वाद बना रहे,
आपका हर दिन बने खास।
10. नफरत को छोड़, प्रेम अपनाएं,
हर दिल में खुशियां सजाएं,
महावीर जयंती का ये पावन दिन,
आपके जीवन में सुख लाए।
11. संयम से जीवन को सजाएं,
सादगी को अपना बनाएं,
महावीर जी की कृपा से,
हर खुशी अपने पास पाएं।
12. मन में शांति, दिल में प्यार,
जीवन में हो खुशियों की बहार,
महावीर जयंती का ये संदेश,
रहे सदा आपके साथ हर बार।
1 लाइन वाले शुभकामना संदेश-
13. सादगी, संयम और शांति का संदेश देने वाली महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।
14. भगवान महावीर का आशीर्वाद आपके जीवन में सुख और शांति लाए।
15. अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें महावीर जी।
16. महावीर जयंती पर आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं।
17. संयम और सदाचार से जीवन को सुंदर बनाएं। शुभ महावीर जयंती।
18. शांति, प्रेम और करुणा से भरा जीवन मिले, बस यही कामना है।
19. भगवान महावीर का संदेश आपके जीवन को प्रकाशित करें।
20. सच्चाई और अहिंसा का पालन करें। महावीर जयंती की शुभकामनाएं।
21. आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें। Happy Mahavir Jayanti।
22. महावीर जयंती पर मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें। महावीर जयंती की शुभकामनाएं।
23. आपको और आपके परिवार को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।
24. इस पावन अवसर पर भगवान महावीर का आशीर्वाद आप पर बना रहे।
25. महावीर स्वामी आपके जीवन से दुख दूर करें और मन में नई रोशनी भर दें। महावीर जयंती की शुभकामनाएं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।