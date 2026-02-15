Hindustan Hindi News
Happy Mahashivratri 2026 Wishes: भोलेनाथ के भक्तों के लिए 50+ बेहतरीन महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं

Feb 15, 2026 10:00 am IST
Mahashivratri 2026 Messages: महाशिवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। मान्यताओं के अनुसार आज ही के दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। इस खास दिन पर भोलेनाथ के भक्तों को शुभकामनाएं देने के लिए नीचे दी गई 50+ शुभकामनाओं में से चुनें।

देवों के देव महादेव के भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का दिन काफी खास है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यही वजह है कि इस दिन शिवभक्त भगवान की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। इस खास दिन की शुभकामनाएं अगर आप लोगों को देना चाहते हैं तो यहां 50+ विशेज में से चुनें

  • शिव की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है, जो भी जाता है भोले के द्वार, उसे कुछ न कुछ ज़रूर मिलता है।महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं
  • ॐ नमः शिवाय! शिव की शक्ति और शिव की भक्ति आप पर सदैव बनी रहे।महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं
  • अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का।महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं
  • शिव की शक्ति, शिव की भक्ति, खुशी की बहार मिले, शिवरात्रि के पावन अवसर पर आपको जिन्दगी की नई शुरुआत मिले।महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं
  • जय शंभू, जय शंकर। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं
  • शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर महादेव सबका भला करें। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं
  • शिव सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं
  • सारा जगत है जिसकी शरण में, नमन है उस शिव के चरण में।महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं
  • भोले बाबा का आशीर्वाद मिले आपको, उनकी दुआओं का साथ मिले आपको। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं
  • शिव की बनी रहे आप पर छाया, पलट दे जो आपकी किस्मत की काया। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं

  • शिव ही जीवन है, शिव ही मृत्यु है। शुभ महाशिवरात्रि
  • शून्य से शुरू होकर जो अनंत पर खत्म हो, वही शिव है। शुभ महाशिवरात्रि
  • स्वयं को शिव में विलीन कर दो, सारा डर खत्म हो जाएगा। शुभ महाशिवरात्रि
  • शिव आदि हैं, शिव अंत हैं, शिव ही ब्रह्मांड का सार हैं।
  • जब तक शिव का हाथ सर पर है, हर दिन शिवरात्रि है। शुभ महाशिवरात्रि
  • वैराग्य और प्रेम का अद्भुत संगम यानी महादेव। शुभ महाशिवरात्रि
  • शिव की खोज बाहर नहीं, अपने भीतर करो। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं
  • न कोई आदि न अंत उसका, वो सबका है और सब उसके। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं
  • चेतना ही शिव है। आनंद ही शिव है। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं
  • भोले की भक्ति में जो खो गया, समझो उसका कल्याण हो गया। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं
  • विष पीकर भी जो अमर हैं, वो देवाधिदेव महादेव हैं। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं

  • जिनके रोम-रोम में शिव हैं, वही विष पिया करते हैं, काल भी उनका क्या करे जो मृत्युंजय जप करते हैं। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं
  • मन छोड़ व्यर्थ की चिंता, तू शिव का नाम लिये जा। शिव अपना काम करेंगे, तू अपना काम किये जा। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं
  • भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में खुशहाली और शांति आए।शुभ महाशिवरात्रि
  • इस शिवरात्रि भगवान शिव आपके सभी दुखों का नाश करें।शुभ महाशिवरात्रि
  • महादेव आपकी हर अधूरी मनोकामना पूरी करें। जय भोलेनाथ, शुभ महाशिवरात्रि
  • कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होय, तीनों लोक नौ खंड में, महाकाल से बड़ा न कोय। शुभ महाशिवरात्रि

  • सत्य ही शिव है। शुभ महाशिवरात्रि
  • महादेव का हाथ, सदा आपके साथ। शुभ महाशिवरात्रि
  • शिव है शक्ति, शिव है मुक्ति। शुभ महाशिवरात्रि
  • ॐ नमः शिवाय का जाप करें, जीवन सफल करें। शुभ महाशिवरात्रि
  • खुशियों की बौछार हो, शिव का आशीर्वाद अपार हो। शुभ महाशिवरात्रि
  • शिव के चरणों में बीते जीवन, यही है सबसे बड़ा धन। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं
  • महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आए। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं
  • शिव का प्रेम और उनका साथ आपको हर मुश्किल से बचाए। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं
  • सुख, समृद्धि और संतोष की प्राप्ति हो, आपको शिवरात्रि की बधाई हो। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं

  • आज शिव की महिमा गाएं, शिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास से मनाएं। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं
  • ‘हर हर महादेव’- बस यह नाम ही काफी है। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं
  • महाकाल का भक्त हूं, डरता नहीं किसी से। जय श्री महाकाल, महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं
  • सुकून मतलब महादेव की भक्ति। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं
  • मेरी दुनिया, मेरी जान, मेरे भोलेनाथ महान। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं
  • भांग से सजी है महफिल, महादेव के दीवाने आए हैं। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं
  • रगों में दौड़ता महादेव का नाम है, शिव ही मेरी सुबह शिव ही मेरी शाम है। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं

  • शिव की शरण में सुख का वास। शुभ महाशिवरात्रि
  • डमरू वाले की जय हो। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं
  • हर दिल में शिव, हर कण में शिव। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं
  • खौफ फैला देना नाम का, कोई पूछे तो कह देना भक्त आ गया महाकाल का। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं
  • धन्य है वो जो शिव के नाम में खो गया। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं
  • श्मशान की राख, डमरू की तान, धन्य हैं मेरे नीलकंठ भगवान। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं
  • महादेव! बस आपका साथ बना रहे, दुनिया का क्या है आती-जाती रहेगी। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं

