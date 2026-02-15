Happy Maha Shivratri Wishes 2026: महादेव के भक्तों के लिए 50+ कोट्स और मैसेज, इन्हें भेजकर कहें 'हैप्पी महाशिवरात्रि'

Follow Us on

Feb 15, 2026

Happy Maha Shivratri 2026: महाशिवरात्रि के पावन दिन पर अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं देने के लिए आप यहां से खास 2 लाइनों वाले मैसेज और स्टेटस के लिए कोट्स चुन सकते हैं।

Mahashivratri 2026: शिव का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है...15 फरवरी, दिन रविवार को महाशिवरात्रि का खास दिन मनाया जा रहा है और सभी शिव भक्त भोलेनाथ की अराधना में लीन हैं। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए हर साल इस तिथि पर महाशिवरात्रि मनाई जाती है। ऐसे में ये सिर्फ पर्व ही नहीं बल्कि शिव भक्तों के लिए महापर्व है, जिसे लोग धूमधाम से मनाते हैं। भगवान शिव को तरह-तरह के व्यंजन चढ़ाए जाते हैं और बेलपत्र, धतूरा, जलाभिषेक कर उनकी पूजा-अर्चना की जाती है। महाशिवरात्रि के खास दिन पर आप अपने प्रियजनों, रिश्तेदारों को कुछ कोट्स या मैसेज भेजकर हार्दिक शुभकामनाएं दे सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फोटो के साथ कुछ लाइनें लिखकर स्टेटस या पोस्ट भी शेयर कर सकते हैं। हम यहां कुछ कोट्स, शायरी और मैसेज शेयर कर रहे हैं, आप कुछ भी चुन सकते हैं।

महाशिवरात्रि के लिए कोट्स 1- महाशिवरात्रि का पर्व आपके जीवन में नई शुरुआत लाए।

2- भोलेनाथ आपकी जिंदगी को खुशियों से भर दें।

3- शिव की कृपा से सफलता आपके कदम चूमे।

4- शिव की आराधना से जीवन में सकारात्मकता आती है।

5- महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके परिवार पर बना रहे।

6- भोलेनाथ आपके जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि दें।

7- शिव की शक्ति से हर कठिनाई आसान हो जाए।

8- महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं, हर हर महादेव।

9- शिव की भक्ति से जीवन में नई रोशनी आती है।

10- भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन मंगलमय हो।

11- शिवरात्रि पर शिव की कृपा से आपका जीवन धन्य हो।

12- शिव का नाम ही सबसे बड़ा वरदान है।

13- महादेव आपके जीवन में खुशियों की बरसात करें।

14- भोलेनाथ आपके हर दुख का नाश करें।

15- शिव की आराधना से जीवन में शांति आती है।

16- महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ आपके घर खुशियां लाएं।

17- शिव की भक्ति से जीवन सफल बनता है।

18- शिव का आशीर्वाद आपके हर कदम पर बना रहे।

19- महादेव की कृपा से हर बाधा दूर हो जाए।

20- शिव की भक्ति में ही मोक्ष का मार्ग है।

21- महाशिवरात्रि की रात आपके जीवन में नई उम्मीद जगाए।

22- भोलेनाथ आपके जीवन को सुख-समृद्धि से भर दें।

23- शिव का नाम लेने से हर भय दूर हो जाता है।

24- शिव की कृपा से आपका जीवन आनंदमय हो।

25- महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, हर हर महादेव।

2 लाइनों में हैप्पी महाशिवरात्रि 1- भोलेनाथ की कृपा से जीवन में खुशियां आएं,

महाशिवरात्रि पर आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए।

2- शिव की भक्ति से मन को शांति मिलती है,

महादेव आपके जीवन को खुशियों से भर दें।

3- हर हर महादेव का नाम जो लेता है,

उसके जीवन में कभी दुख नहीं रहता है।

4- शिव की शक्ति और भक्ति आपके साथ रहे,

महाशिवरात्रि पर हर सपना पूरा हो जाए।

5- भोलेनाथ की कृपा से घर में उजाला हो,

महाशिवरात्रि आपके लिए खुशियों वाला हो।

6- शिव का नाम है सबसे बड़ा सहारा,

महाशिवरात्रि लाए खुशियों का नज़ारा।

7- भोलेनाथ आपकी जिंदगी संवार दें,

हर दुख दूर कर खुशियों की बहार दें।

8- महादेव की कृपा से आपका जीवन धन्य हो,

महाशिवरात्रि पर हर काम सफल हो।

9- शिव की भक्ति में जो रम जाता है,

उसका जीवन खुद-ब-खुद संवर जाता है।

10- भोलेनाथ की कृपा से हर बाधा मिट जाए,

महाशिवरात्रि आपके जीवन में खुशियां लाए।

11- शिव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे,

आपका जीवन खुशियों से आबाद रहे।

12- महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ का नाम जपो,

अपने हर दुख को खुद से दूर रखो।

13- भोलेनाथ की भक्ति का नशा छा जाए,

महाशिवरात्रि आपके जीवन में खुशियां लाए।

14- शिव की कृपा से हर मंज़िल मिल जाए,

आपके चेहरे पर मुस्कान खिल जाए।

15- महादेव आपके जीवन में प्रेम बरसाएं,

हर मुश्किल को आसान बनाएं।

16- शिव की आराधना से मन को सुकून मिले,

महाशिवरात्रि पर हर दुख दूर हो चले।

17- भोलेनाथ आपके घर में खुशहाली लाएं,

महाशिवरात्रि पर जीवन में खुशियां छाएं।

18- शिव का नाम है जीवन का आधार,

महाशिवरात्रि लाए खुशियों की बहार।

19- भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करें,

महाशिवरात्रि पर हर दुख दूर करें।

20- शिव की कृपा से जीवन में रोशनी आए,

हर कदम पर सफलता नजर आए।

21- महादेव का आशीर्वाद आपके साथ रहे,

हर दिन आपका खास रहे।

22- शिव की भक्ति में शक्ति है अपार,

महाशिवरात्रि लाए खुशियों का संसार।

23- भोलेनाथ की कृपा से हर सपना सच हो,

महाशिवरात्रि पर जीवन में नया रंग हो।

24- शिव की कृपा से हर परेशानी दूर हो जाए,

महाशिवरात्रि खुशियों की सौगात लाए।

25- हर हर महादेव की गूंज रहे,