न दुख रहे, न कोई परेशानी हो… अपनों को भेजें महानवमी की शुभकामनाएं, यहां पढ़ें 25 शानदार शायरी

नवरत्रि व्रत महानवमी के साथ खत्म हो जाते हैं। ऐसे में इस पावन अवसर पर अपनों को शुभकामनाएं देने के लिए यहां पढ़ें मां दुर्गा की भक्ति से भरी 25 शायरी। इन्हें आप व्हाट्सऐप स्टेटस या फेसबुक पर पोस्ट कर सकते हैं।

नवरात्रि की नवमी पर अपनों को भेजने के लिए खास शायरियां (FILE PHOTO)

नवरात्रि की महानवमी के पावन अवसर पर मां दुर्गा के नौवें स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन मां सिद्धीदात्री की पूजा करते हैं। कहते हैं कि देवी के इस रूप की पूजा करने से भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन अपनों को शुभकामनाएं भेजने के लिए यहां से चुनें खास शायरी संदेश।

1) घर में सुख हो, आंगन में बहार हो,

हर चेहरे पर खुशियों की फुहार हो,

मां सिद्धिदात्री की कृपा से,

आपका जीवन खुशियों का संसार हो।

2) जय माता दी

सिंह पर सवार होकर मां आएं,

आपके जीवन के कष्ट मिटाएं,

नवमी के इस पावन अवसर पर,

मां आपके घर खुशियां बरसाएं।

3) दिल में श्रद्धा, मन में विश्वास रहे,

मां दुर्गा का सदा आपके पास वास रहे,

नवमी के पावन दिन पर मां से यही दुआ,

आपके जीवन में खुशियों का एहसास रहे।

4) नवमी का पावन दिन

नवमी की सुबह नई सौगात लाए,

मां आपके जीवन में खुशियां लाए,

जो सपने देखे हैं आपने दिल से,

मां की कृपा उन्हें सच कर जाए।

5) मां के दरबार में अर्जी लगाते रहो,

श्रद्धा के फूल चरणों में चढ़ाते रहो,

मां जरूर सुनेंगी आपकी पुकार,

बस दिल से जय माता दी गाते रहो।

6) नवमी की शुभ बेला

हर राह आपकी आसान हो जाए,

हर मुश्किल का समाधान हो जाए,

मां दुर्गा की कृपा जो बरसे आप पर,

आपका हर दिन महान हो जाए।

7) मां शक्ति हैं, मां भक्ति हैं,

मां जीवन की सच्ची अनुरक्ति हैं,

नवमी पर मां का आशीष मिले,

यही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है।

8) न दुख रहे, न कोई परेशानी हो,

हर दिन आपके लिए खुशियों की कहानी हो,

मां दुर्गा का हाथ रहे सिर पर,

और जीवन में सदा मेहरबानी हो।

9) मां की ज्योति आपके घर में जलती रहे,

खुशियों की गंगा सदा बहती रहे,

मां की कृपा से हर सपना पूरा हो,

आपकी जिंदगी फूलों सी खिलती रहे।

10) मां सिद्धिदात्री आपकी झोली भर दें,

जीवन के हर दुख को दूर कर दें,

धन, वैभव और सुख-शांति मिले,

मां आपकी दुनिया खुशियों से भर दें।

11) आपके घर में प्रेम का दीप जले,

हर रिश्ते में विश्वास का फूल खिले,

मां दुर्गा की कृपा बनी रहे सदा,

आपके जीवन में खुशियों के रंग मिलें।

12) जिसके मन में मां का वास होता है,

उसका हर पल खास होता है,

मां की कृपा जिस पर हो जाए,

उसके सिर पर खुशियों का ताज होता है।

13) हे मां, सबके जीवन में उजाला करना,

हर दुखिया के दुखों का निवारण करना,

नवमी के इस पावन अवसर पर,

हर घर में सुख-शांति का बसेरा करना।

14) मां की भक्ति मिले, मां का प्यार मिले,

जीवन को खुशियों की बहार मिले,

नवमी के पावन अवसर पर आपको,

सफलता और सम्मान अपार मिले।

15) मां का आशीष

मां के चरणों में संसार मिलता है,

उनकी भक्ति में सच्चा प्यार मिलता है,

नवमी पर जो मां का ध्यान करे,

उसके मन को असीम करार मिलता है।

16) आपके सपनों को उड़ान मिले,

हर कदम पर नई पहचान मिले,

मां दुर्गा की कृपा से आपको,

जीवन में खुशियों का वरदान मिले।

17) सुबह आपकी शुभ हो, शाम सुहानी हो,

हर दिन नई खुशियों की निशानी हो,

मां दुर्गा की कृपा बरसे आप पर,

आपकी जिंदगी सबसे निराली हो।

18) मां की शक्ति से हर संकट टल जाए,

मां की भक्ति से हर बिगड़ा काम बन जाए,

नवमी के दिन मां का आशीर्वाद मिले,

और जीवन खुशियों से सज जाए।

19) मां के चरणों में जन्नत का नजारा है,

मां का आशीर्वाद सबसे प्यारा है,

नवमी के इस शुभ अवसर पर,

मां की कृपा ही जीवन का सहारा है।

20) दिल से नवमी की शुभकामनाएं

खुशियों से भरा आपका हर दिन हो,

मां का आशीर्वाद हर पल संग हो,

दूर रहें जीवन से सारे दुख,

आपके घर में सुख-समृद्धि का रंग हो।

21) मां सबके जीवन में खुशियां भरें,

हर भक्त की झोली प्रेम से भरें,

नवमी पर माँ से यही प्रार्थना है,

सबके सिर पर अपनी कृपा रखें।

22) मां की चौखट पर शीश झुकाना,

अपने मन की हर बात बताना,

मां सुनती हैं सच्चे भक्तों की,

बस श्रद्धा से उनका नाम बुलाना।

23) किस्मत के सितारे चमकते रहें,

आपके चेहरे पर फूल खिलते रहें,

मां सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से,

आपके जीवन में सफलता के दीप जलते रहें।

24) परिवार में हमेशा प्यार बना रहे,

हर दिल में खुशियों का संसार बना रहे,

मां दुर्गा की कृपा से आपके घर पर,

सुख-समृद्धि का उपहार बना रहे।

25) मां की ममता का आशीर्वाद मिले,

जीवन में खुशियों का संसार मिले,

नवमी के इस पावन पर्व पर,