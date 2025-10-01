Maha Navami 2025 Wishes: प्रियजनों को भेजें महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, एक से बढ़कर एक हैं टॉप 10 नवरात्रि मैसेज
Durga" data-vars-anchor-text="Durga" data-vars-link-type="Auto" data-vars-page-type="story">Durga Puja ki Shubhkamnaye in Hindi: मां दुर्गा के भक्त आज देशभर में महानवमी का उत्सव मना रहे हैं। बता दें, 1 अक्टूबर को पड़ने वाली महानवमी के साथ ही शारदीय नवरात्रि का समापन भी हो रहा है। महानवमी पर मां दुर्गा की नवमी शक्ति ‘सिद्धिदात्री’ की पूजा की जाती है। मां सिद्धिदात्री को शक्ति, साहस और सफलता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग मां की आराधना और कंजक पूजन के बाद अपने परिजनों और मित्रों को महानमवी से जुड़े खूबसूरत मैसेज, कोट्स और शुभकामना संदेश भेजते हैं। माना जाता है कि इस दिन मां दुर्गा से जो भी मांगो वो पूरा होता है। तो दिल से मां दुर्गा का जयकारा लगाते हुए अपनों तक पहुंचाएं मां सिद्धिदात्री’ का प्यार और आशीष, इन टॉप 10 नवरात्रि शुभकामनां संदेश के साथ।
1- सारा जहां है जिसकी शरण में
नमन है उस माता को
बने उस माता के चरणों की धूल
आओ मिल कर चढ़ाएं श्रद्धा भाव का फूल
महानवमी की शुभकामनाएं!
2- हर युग में मुनि ज्ञानी देते सबको यह उपदेश,
जो मां दुर्गा का मनन मन से करे उसके कटे सब कलेश.
महा नवमी की शुभकामनाएं!
3- शक्ति की उपासना का पर्व है महानवमी,
मेरी प्रार्थना है आपके घर में आए सुख-समृद्धि.
महानवमी की शुभकामनाएं !!
4- तेरी कृपा से मैया
हर काम पूरा हो गया
काम तूने किया मैया
मेरा नाम हो गया !
हैप्पी दुर्गा नवमी
5- मां की ज्योति से जग में उजियारा होता है,
भक्त के दिल में सच्चा सुख और प्यारा होता है।
जो भी झुकता है माता के दरबार में,
वो खाली हाथ कभी नहीं लौटता है।
महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
6- जीवन में आएं नए उजाले
हर दिन बने पर्व के हवाले,
मां का आशीर्वाद साथ हो
सदा आपके जीवन में प्रकाश हो.
महा नवमी की शुभकामनाएं!
7- खुशियां आपके जीवन का हिस्सा बनें,
मां दुर्गा का आशीर्वाद हरदम संग रहे।
मुसीबत चाहे कैसी भी आए,
सर पर मां का हाथ सब संकट हर ले।
महानवमी की शुभकामनाएं!
8- अंतिम दिन है आज मां की विदाई का,
घर-घर में गूंजता जयकारा मां भवानी का.
महा नवमी की शुभकामनाएं!
9- मां के चरणों में जो भेंट चढ़ाते हैं,
फूल और नारियल से उन्हें सजाते हैं।
मां के दर से भक्त खाली नहीं लौटते,
उनकी झोली खुशियों से भर जाती है।
शुभ महानवमी
10- मेरी यही दुआ है कि इस पावन अवसर पर मां दुर्गा आपके सारे दुःख हर लें और आपके जीवन में खुशियां भर दें.
महानवमी की बहुत-बहुत बधाई !!
