Happy Lohri Wishes 2026: 'गुड़ जैसी मीठी खुशियां...' लोहड़ी के पर्व को खास बना देंगे ये 20+ बधाई संदेश

संक्षेप:

Happy Lohri 2026 Wishes: लोहड़ी का पर्व 13 जनवरी को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस खास दिन पर लोग मां लोहड़ी की पूजा करते हुए अलाव जलाकर उसमें साबुत अनाज चढ़ाते हैं। इस लोहड़ी आप अपने प्रियजनों को खास बधाई संदेश भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं।

Jan 11, 2026 05:34 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
Happy Lohri 2026 Wishes: लोहड़ी का पर्व देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है, इस पर्व को खुशियों, मिठाइयों और रंगों से भरा माना जाता है। 13 जनवरी को लोहड़ी का खास पर्व मनाया जाता है और इस साल मंगलवार के दिन ये त्योहार लोग धूमधाम से मनाएंगे। इस त्योहार को लोग सर्दियों के आखिरी पड़ाव और बड़े दिनों के आगमन का प्रतीक भी मानते हैं। इस खास दिन पर लोग लोहड़ी माता की पूजा करते हैं और अलाव जलाकर उसके किनारे घूमते हुए उसमें अनाज, मूंगफली, रेवड़ी, गुड़, तिल चढ़ाते हैं। लोहड़ी के खास दिन पर लोग एक दूसरे को बधाई संदेश भेजते हैं। आप भी इस लोहड़ी अपने खास दोस्तों-रिश्तेदारों को कुछ दिल को छू लेने वाले मैसेज भेजकर पर्व की बधाई दे सकते हैं। यहां से आप बधाई संदेश कॉपी कर डायरेक्ट भेज सकते हैं-

यहां पढ़ें लोहड़ी के बधाई संदेश-

1- गुड़ जैसी मीठी खुशियां

और रिश्तों में प्यार की मिठास,

आपके जीवन में हमेशा बनी रहे,

लोहड़ी की यही खास बात।

लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं

2- ढोल की थाप, गिद्दा-भांगड़ा,

खुशियों से भरी हर एक लड़ी।

सब साथ आएं, सब मिल जाएं,

आ गई है लोहड़ी मनाने की घड़ी।

मुबारक हो लोहड़ी 2026

3- किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा

मैं खुशियों का पैगाम लाया हूँ।

आप हमेशा मुस्कुराते रहें,

बस यही दुआ लाया हूं।

हैप्पी लोहड़ी 2026!

4- मूंगफली दी खुशबू,

गुड़ दी मिठास,

मक्की दी रोटी और सरसों दा साग।

दिल दी खुशी और परिवार का प्यार,

मुबारक हो आपको लोहड़ी का त्योहार।

5- लोहड़ी की अग्नि से जीवन में उजाला आए,

हर दुख जल जाए और खुशियां मुस्कुराए।

तिल-गुड़ सी मिठास रिश्तों में बनी रहे,

लोहड़ी 2026 आपके लिए सुख-समृद्धि लाए।

6- सर्दी की ठंड में

रेवड़ी, मूंगफली और गुड़ की मिठास,

दोस्ती और रिश्तों की गर्माहट के साथ

आपको लोहड़ी मुबारक हो।

7- हवाओं के संग अरमान भेजे हैं,

मैसेज के जरिये पैगाम भेजे हैं।

फुर्सत मिले तो जरूर पढ़ लेना,

हमने सबसे पहले आपको

लोहड़ी की बधाई भेजी है।

8- पॉपकॉर्न की खुशबू और रेवड़ी की बहार,

लोहड़ी का त्योहार और अपनों का प्यार।

थोड़ी मस्ती, थोड़ा सा शोर,

आपको पहले से ही

लोहड़ी मुबारक हो।

9- सूर्य को उसका तेज मुबारक,

दोस्त को उसकी दोस्ती मुबारक।

हमारी तरफ से आपको

लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं।

10- फसल की खुशबू और अग्नि की गरमाहट,

भर दे जीवन में सुख, शांति और राहत।

हर दिन हो उजला, हर सपना हो साकार,

लोहड़ी 2026 दे खुशियों की सौगात।

11- लोहड़ी के संग आए नई शुरुआत,

खुशियों से भर जाए हर एक बात।

रिश्तों में बनी रहे तिल-गुड़ सी मिठास,

लोहड़ी 2026 दे सफलता की बरसात।

12- अग्नि की लौ से मिले जीवन को रोशनी,

हर राह आसान हो, हर मंजिल हो अपनी।

सुख-समृद्धि से भरा रहे हर एक पल,

लोहड़ी 2026 दे खुशियों की कहानी।

13- लोहड़ी की लौ से रोशन हो हर एक राह,

जीवन में छा जाए सुख और विश्वास।

दूर हों चिंता, दुख और निराशा,

लोहड़ी 2026 लाए खुशियों की आस।

14- नई फसल, नई उम्मीद, नया विश्वास,

लोहड़ी लाए जीवन में खुशियों की प्यास।

हर सपना पूरा हो, हर चाहत साकार,

लोहड़ी 2026 दे उन्नति की पहचान।

15- लोहड़ी के पर्व पर मंगल हो हर काम,

हंसी-खुशी से भरा रहे हर एक नाम।

सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य मिले सदा,

लोहड़ी 2026 दे जीवन को नया मुकाम।

16- गुड़ हम हैं और तिल आप,

मिठाई हम हैं और मिठास आप।

हर त्योहार आपके नाम से शुरू हो,

लोहड़ी 2026 आपको मुबारक हो।

17- सूरज की किरणें खुशियां लाएं,

चांदनी अपनों का प्यार बढ़ाए।

आपके जीवन में सदा रहे उजाला,

लोहड़ी का त्योहार मुबारक हो।

18- लोहड़ी की आग में

सारे गम जल जाएं,

और खुशियां आपके जीवन में

हर दिन नई चमक लाएं।

19- हर दिन नए सपनों से सजा रहे जीवन,

अपनों के साथ खुशहाल रहे हर एक पल।

लोहड़ी लाए सुख और समृद्धि,

आपको मुबारक हो ये त्योहार।

20- गन्ने दा रस, रेवड़ी दी मिठास,

तिल दे नाल मनाई लोहड़ी खास।

सब मिल-जुल कर खुशियां मनाएं,

लोहड़ी 2026 मुबारक हो।

21- लोहड़ी की आग से हर अंधेरा मिट जाए,

जीवन में नई रोशनी जगमगाए।

सुख-शांति और समृद्धि साथ रहें सदा,

लोहड़ी 2026 खुशियां लुटाए।

22- तिल-गुड़ की मिठास रिश्तों में घुले,

हर पल जीवन खुशियों से फूले-फले।

मेहनत रंग लाए, सपने हों पूरे,

लोहड़ी 2026 हर दुख को भूले।

23- लोहड़ी का पर्व नई राह दिखाए,

हर मन में विश्वास जगाए।

स्वास्थ्य, सुख और सफलता मिले भरपूर,

लोहड़ी 2026 जीवन संवार जाए।

24- अग्नि की लौ से मिले जीवन को बल,

हर दिन हो बेहतर, हर एक पल।

उन्नति और आनंद का साथ बना रहे,

लोहड़ी 2026 दे खुशियों का कल।

25- लोहड़ी संग आए खुशहाल सवेरा,

हर दिल में बसे प्रेम का बसेरा।

दूर हों चिंता, भय और उदासी,

लोहड़ी 2026 दे जीवन को नया घेरा।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
