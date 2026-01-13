Lohri 2026 Wishes : लोहड़ी पर अपनों को भेजें दिल छू लेने वाले खास संदेश, पढ़ने वाला मुस्कुराकर कहेगा 'हैप्पी लोहड़ी'

संक्षेप: Happy Lohri Wishes Hindi Status : अगर आप भी अपने कमजोर होते रिश्तों में मिठास भरना चाहते हैं तो ये लेटेस्ट लोहड़ी विशेज, कोट्स और मैसेज आपके काम आ सकते हैं। आइए अपनों को लोहड़ी विश करने के लिए भेजें चुनिंदा लोहड़ी की शुभकामनाएं।

Follow Us on

Jan 13, 2026 01:31 pm IST

Lohri 2026 Wishes in Hindi : आज 13 जनवरी को देशभर में लोहड़ी का पर्व मनाया जा रहा है। जलती हुई आग के चारों ओर अपनों के साथ बैठना, मूंगफली-रेवड़ी बांटना और लोकगीतों की धुन पर झूमना, इस जोश और उत्साह से भरे त्योहार की पहचान है। मूंगफली-रेवड़ी के साथ एक अच्छी लोहड़ी विश किसी भी उदास चेहरे पर मुस्कान बिखेर सकती है। अगर आप भी अपने कमजोर होते रिश्तों में मिठास भरना चाहते हैं तो ये लेटेस्ट लोहड़ी विशेज, कोट्स और मैसेज आपके काम आ सकते हैं। आइए अपनों को लोहड़ी विश करने के लिए भेजें चुनिंदा लोहड़ी की शुभकामनाएं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

लोहड़ी शुभकामनाएं विशेज मैसेज (Lohri ki Hardik Shubhkamnaye in Hindi) 1- लोहड़ी का प्रकाश

आपकी जिंदगी से हर अंधकार मिटा दे,

इसी शुभकामना के साथ

आइए मिलकर लोहड़ी का पर्व मनाएं।

हैप्पी 2026 लोहड़ी!

2- सर्दी की रात में आग का उजाला

खुशियों से भरा हर दिल का प्याला

गुड़ और मूंगफली का स्वाद है खास

लोहड़ी मनाएं हम सब मिलके साथ

लोहड़ी की लख-लख बधाई !!

3- ढोल की थाप और गीतों की गूंज,

लोहड़ी की रात हो खुशियों का धुंध,

आपका हर दिन बने आनंदमय।

4- सर्दी की ठिठुरन में

मूंगफली, रेवड़ी और गुड़ की मिठास,

अलाव की गर्माहट के साथ

आपका जीवन खुशियों से भर जाए।

मुबारक हो लोहड़ी का त्योहार

5- गिद्दे की रौनक और ढोल की आवाज,

आपके घर में हमेशा रहे खुशियों का वास,

आप पर बनी रहे खुशियों की मेहर,

रब्बा करे जिंदगी में खैर.

लोहड़ी दियां लख लख बधाइयां

6- गन्ने दा रस तो चिन्नी दी बोरी,

फिर बनी उस तो मिठ्ठी मिठ्ठी रेवड़ी.

रल मिल सारे खाइयां तिल दे नाल,

ते मनिए अस्सी खुशियों भरी लोहड़ी..

लोहड़ी दियां लख लख बधाइयां

7- रेवड़ी और गजक का स्वाद बड़ा प्यारा,

महक उठे खुशियों से घर-आंगन तुम्हारा.

लोहड़ी की आग निखार दे आपकी किस्मत,

आपके घर में हरदम बनी रहे खुशियां और बरकत.

हैप्पी लोहड़ी 2026

8- फिर आ गई है जश्न की घड़ी,

लोहड़ी मनाने की हो गई तैयारी,

सब मिलकर गाएं, नाचें और खुशियां मनाएं,

लोहड़ी का पर्व खुशियां लाए ढेर सारी।