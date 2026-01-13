Lohri 2026 Wishes in Punjabi: भांगड़ा पाने की करो तैयारी, इन संदेशों के साथ कहें 'लोहड़ी की लख-लख वधाइयां'

संक्षेप: Happy Lohri 2026 wishes in Punjabi: गुड़-तिल की मिठास हमारे रिश्तों में घुल जाए और हर साल हम सब खुशी से लोहड़ी का त्योहार मनाएं। इन खूबसूरत संदेशों के साथ अपनों को कहें हैप्पी लोहड़ी।

Jan 13, 2026 08:27 am IST

Happy Lohri 2026 wishes in Punjabi: 13 जनवरी 2026 को लोहड़ी का तैयार पूरे देशभर में खुशी के साथ मनाया जाएगा। ये त्योहार उमंग, खुशियों, समृद्धि का प्रतीक होता है। ये त्योहार पंजाबियों के लिए खास होता है और सभी लोग अलाव जलाकर उसमें रेवड़ी, गुड़, तिल, मक्का व अन्य चीजें मां लोहड़ी को चढ़ाते हैं। फिर इसके किनारे परिक्रमा लगाकर लोग अपने और खास लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। पंजाबी लोग पारंपरिक परिधानों को पहनकर भंगड़ा पाते हैं, नाचते हैं और एक दूसरे के गले लगकर बधाई देते हैं और मिठाई भी खिलाते हैं। लोहड़ी का दिन पंजाबियों के लिए बड़ा खास होता है, ऐसे में सुबह से ही वधाइयों का सिलसिला शुरू हो जाता है। लोहड़ी को और भी ज्यादा यादगार और खास मनाना चाहते हैं, तो त्योहार की बधाई खास अंदाज में लिखकर भेज दें।

1- इस लोहड़ी तुहाडे घर विच खुशियां दा राज होवे..

ते हर एक दिन चंगी उम्मीद नाल शुरु होवे,

Lohri diyaan vadhaiyaan Wishes

2- लोहड़ी दे इस शुभ अवसर ते,

तुसी हर दिन खुश रहो ते हर मनोकामना पूरी होवे

Happy Lohri

3- लोहड़ी दी अग्नि विच

दुख-सुख सब जल जावन,

नवां साला तुहाडे लई

सिर्फ खुशियां ले आवे।

लोहड़ी मुबारक हो!

4- फुल्लां वरगी मुस्कान रहे,

रब तुहाडा रखे मान रहे,

लोहड़ी दी आग विच

हर चिंता राख हो जाए।

5- इस लोहड़ी ते

तेरी जिंदगी विच

सक्सेस, सेहत

ते सच्ची खुशियां हों।

6- लोहड़ी दी अग्नि नाल

घर दी हर नकारात्मकता सड़े,

रब करे तुहाडा घर

सदा खुशियों नाल भरे।

7- लोहड़ी दा जश्न, तुहाडे जीवन विच रोशनी लेके आवे,

हर रात दी अंधेराई नू दूर करन वाला हो

लोहड़ी की बधाई!

8- आग की तपिश में जलें सारे दुख,

लोहड़ी लाए खुशियां और नई उमंग।

लख-लख बधाइयां लोहड़ी दी!

9- सुंदर मुंदरिए हो!

खुशियों की होली हो,

लोहड़ी आई है खुशहाली संग।

हैप्पी लोहड़ी!

10- तिल, गुड़ और मूंगफली की मिठास,

लोहड़ी लाए जीवन में खुशियों की बरसात।

लख-लख वधाइयां!

11- ढोल की थाप, भांगड़े का जोश,

लोहड़ी का त्योहार लाए खुशियों का होश।

लोहड़ी दी बहुत-बहुत बधाइयां!

12- आग के चारों ओर घूमे खुशियां,

हर घर में आए सुख-समृद्धियां।

लोहड़ी मुबारक हो!

13- नई फसल, नया सवेरा,

लोहड़ी लाए जीवन में उजाला घनेरा।

लख-लख वधाइयां लोहड़ी दी!

14- मूंगफली, रेवड़ी, गुड़ की सौगात,

लोहड़ी बनाए हर पल खास।

हैप्पी लोहड़ी जी!

15- सर्दी जाए, गर्मी आए,