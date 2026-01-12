Happy Lohri 2026 Wishes : 'लोहड़ी की आग में'...लोहड़ी की लख लख वधाइयां, अपनों को भेजें टॉप 10 'हैप्पी लोहड़ी' मैसेज

संक्षेप: Happy Lohri Wishes 2026 : अगर आप भी लोहड़ी के त्योहार की रौनक को डबल करना चाहते हैं तो अपनों को भेजने के लिए ये लेटेस्ट यूनिक टॉप 10 लोहड़ी संदेश और शायरी आपके काम आ सकते हैं। इस लेख में आपको प्रियजनों, दोस्तों और यारों के लिए दिल को छू लेने वाले लोहड़ी की शुभाकमानाएं मिलेंगी।

Jan 12, 2026 08:15 pm IST

Lohri Ki Hardik Shubhkamnaye In Hindi : देशभर में हर साल लोहड़ी का पर्व 13 जनवरी को मनाया जाता है। जोश और उमंग से भरा यह त्योहार यूं तो खासतौर पर पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। लेकिन इसका उत्साह पूरे भारत में देखा जाता है। बता दें, लोहड़ी का पर्व मकर संक्रांति से एक दिन पहले सेलिब्रेट किया जाता है। फसल की कटाई से जुड़े इस पर्व की शाम को लोग अपने घर के बाहर आग जलाकर उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए नाचते, गाते नजर आते हैं। ऐसे में अगर आप भी लोहड़ी के त्योहार की रौनक को डबल करना चाहते हैं तो अपनों को भेजने के लिए ये लेटेस्ट यूनिक टॉप 10 लोहड़ी संदेश और शायरी आपके काम आ सकते हैं। इस लेख में आपको प्रियजनों, दोस्तों और यारों के लिए दिल को छू लेने वाले लोहड़ी की शुभाकमानाएं मिलेंगी।

Lohri ki Hardik Shubhkamnaye in Hindi 1- सर्द रातों में गर्माहट आए,

लोहड़ी हर दिल को मुस्कान दे जाए।

2- लोहड़ी का प्रकाश

आपकी जिंदगी से हर अंधकार मिटा दे,

इसी शुभकामना के साथ

आइए मिलकर लोहड़ी का पर्व मनाएं।

हैप्पी 2026 लोहड़ी!

3- गन्ने दा रस तो चिन्नी दी बोरी,

फिर बनी उस तो मिठ्ठी मिठ्ठी रेवड़ी

रल मिल सारे खाइयां तिल दे नाल,

ते मनिए अस्सी खुशियों भरी लोहड़ी..

लोहड़ी दियां लख लख वधाइयां

4- हर दिन सजे नए सपनों से,

जीवन आबाद हो अपनो से,

लोहड़ी लेकर आए सुख-समृद्धि की बाहार,

मुबारक हो आपको ये त्योहार

लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं!

5- लोहड़ी दी अग्नी,

तुहाडी सारी मुश्किलां दूर कर दे ..

ते नवी सफलता दा रास्ता दिखावे।

हैप्पी लोहड़ी

6- सर्दी की ठिठुरन में

मूंगफली, रेवड़ी और गुड़ की मिठास,

अलाव की गर्माहट के साथ

आपका जीवन खुशियों से भर जाए।

मुबारक हो लोहड़ी का त्योहार

7- त्योहार नहीं होता कोई भी अपना पराया,

त्योहार वही जिसे सबने मिलकर मनाया,

जैसे मिलता है गुड़ में तिल,

वैसे ही आप भी एक दूसरे के साथ जाओ घुल-मिल

लोहड़ी की लख-लख बधाइयां

8- हर दिन सजे नए सपनों से,

जीवन आबाद हो अपनो से,

लोहड़ी लेकर आए सुख-समृद्धि की बहार,

मुबारक हो आपको ये त्योहार।

9- सुंदर मुंदरिये हो,

तेरा कौन विचारा हो,

दुल्ला भट्टी वाला हो,

दुल्ले धी व्याही हो,

सेर शक्कर पाई हो।

10- लोहड़ी की आग में दहन हो जाएं आपके सारे दुख,

जिंदगी में हमेशा बना रहे प्यार और सुख,

आपके घर आ जाएं खुशियां सारी,