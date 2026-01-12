Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रिलेशनशिपhappy lohri 2026 wishes images quotes lohri burning whatsapp status messages lohri ki hardik shubhkamnaye in hindi
Happy Lohri 2026 Wishes : 'लोहड़ी की आग में'...लोहड़ी की लख लख वधाइयां, अपनों को भेजें टॉप 10 'हैप्पी लोहड़ी' मैसेज

Happy Lohri 2026 Wishes : 'लोहड़ी की आग में'...लोहड़ी की लख लख वधाइयां, अपनों को भेजें टॉप 10 'हैप्पी लोहड़ी' मैसेज

संक्षेप:

Happy Lohri Wishes 2026 : अगर आप भी लोहड़ी के त्योहार की रौनक को डबल करना चाहते हैं तो अपनों को भेजने के लिए ये लेटेस्ट यूनिक टॉप 10 लोहड़ी संदेश और शायरी आपके काम आ सकते हैं। इस लेख में आपको प्रियजनों, दोस्तों और यारों के लिए दिल को छू लेने वाले लोहड़ी की शुभाकमानाएं मिलेंगी।

Jan 12, 2026 08:15 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Lohri Ki Hardik Shubhkamnaye In Hindi : देशभर में हर साल लोहड़ी का पर्व 13 जनवरी को मनाया जाता है। जोश और उमंग से भरा यह त्योहार यूं तो खासतौर पर पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। लेकिन इसका उत्साह पूरे भारत में देखा जाता है। बता दें, लोहड़ी का पर्व मकर संक्रांति से एक दिन पहले सेलिब्रेट किया जाता है। फसल की कटाई से जुड़े इस पर्व की शाम को लोग अपने घर के बाहर आग जलाकर उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए नाचते, गाते नजर आते हैं। ऐसे में अगर आप भी लोहड़ी के त्योहार की रौनक को डबल करना चाहते हैं तो अपनों को भेजने के लिए ये लेटेस्ट यूनिक टॉप 10 लोहड़ी संदेश और शायरी आपके काम आ सकते हैं। इस लेख में आपको प्रियजनों, दोस्तों और यारों के लिए दिल को छू लेने वाले लोहड़ी की शुभाकमानाएं मिलेंगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:अपनों को भेजें लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं, दिल में जोश भर देंगे टॉप 10 मैसेज

Lohri ki Hardik Shubhkamnaye in Hindi

1- सर्द रातों में गर्माहट आए,

लोहड़ी हर दिल को मुस्कान दे जाए।

2- लोहड़ी का प्रकाश

आपकी जिंदगी से हर अंधकार मिटा दे,

इसी शुभकामना के साथ

आइए मिलकर लोहड़ी का पर्व मनाएं।

हैप्पी 2026 लोहड़ी!

3- गन्ने दा रस तो चिन्नी दी बोरी,

फिर बनी उस तो मिठ्ठी मिठ्ठी रेवड़ी

रल मिल सारे खाइयां तिल दे नाल,

ते मनिए अस्सी खुशियों भरी लोहड़ी..

लोहड़ी दियां लख लख वधाइयां

4- हर दिन सजे नए सपनों से,

जीवन आबाद हो अपनो से,

लोहड़ी लेकर आए सुख-समृद्धि की बाहार,

मुबारक हो आपको ये त्योहार

लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं!

5- लोहड़ी दी अग्नी,

तुहाडी सारी मुश्किलां दूर कर दे ..

ते नवी सफलता दा रास्ता दिखावे।

हैप्पी लोहड़ी

6- सर्दी की ठिठुरन में

मूंगफली, रेवड़ी और गुड़ की मिठास,

अलाव की गर्माहट के साथ

आपका जीवन खुशियों से भर जाए।

मुबारक हो लोहड़ी का त्योहार

7- त्योहार नहीं होता कोई भी अपना पराया,

त्योहार वही जिसे सबने मिलकर मनाया,

जैसे मिलता है गुड़ में तिल,

वैसे ही आप भी एक दूसरे के साथ जाओ घुल-मिल

लोहड़ी की लख-लख बधाइयां

8- हर दिन सजे नए सपनों से,

जीवन आबाद हो अपनो से,

लोहड़ी लेकर आए सुख-समृद्धि की बहार,

मुबारक हो आपको ये त्योहार।

9- सुंदर मुंदरिये हो,

तेरा कौन विचारा हो,

दुल्ला भट्टी वाला हो,

दुल्ले धी व्याही हो,

सेर शक्कर पाई हो।

10- लोहड़ी की आग में दहन हो जाएं आपके सारे दुख,

जिंदगी में हमेशा बना रहे प्यार और सुख,

आपके घर आ जाएं खुशियां सारी,

ये लोहड़ी हो आपके लिए प्यार वाली।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Relationship Tips lohri Wishes

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।