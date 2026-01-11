Lohri Wishes 2026 : 'सुंदर मुंदरिये हो'...अपनों को भेजें लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं, दिल में जोश भर देंगे टॉप 10 मैसेज

संक्षेप: Happy Lohri Wishes 2026 in Hindi : अगर जोश और खुशी से भरे इस खूबसूरत पर्व लोहड़ी पर, आप अपने प्रियजनों को दिल से बधाई भेजना चाहते हैं तो ये टॉप 10 विशेस फॉर हैप्पी लोहड़ी 2026, लोहड़ी की शुभकामनाएं अपनों के साथ शेयर करें।

Happy Lohri Wishes 2026 in Hindi : पॉपकॉर्न, गजक, रेवड़ी और अलाव की गर्माहट के साथ लोहड़ी के पर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जोश और उंमग का यह पर्व (Lohri 2026 Date) हर साल 13 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति 2026 से एक रात पहले मनाया जाता है। लोहड़ी को फसल का उत्सव माना जाता है, जो मुख्य रूप से पंजाब और उत्तर भारत में मनाया जाता है। लोग इस त्योहार की खुशी मनाने के लिए अलाव जलाते हैं, लोकगीत गाते हैं, भांगड़ा-गिद्दा करते हैं और तिल, गुड़, मूंगफली व रेवड़ी जैसी चीजें बांटते हैं, जो नई फसल और नई शुरुआत का प्रतीक है। अगर जोश और खुशी से भरे इस खूबसूरत पर्व पर, आप अपने प्रियजनों को दिल से बधाई भेजना चाहते हैं तो ये टॉप 10 विशेस फॉर हैप्पी लोहड़ी 2026, लोहड़ी की शुभकामनाएं अपनों के साथ शेयर करें।

Happy Lohri 2026 Top 10 Wishes in Hindi (लोहड़ी की टॉप 10 शुभकामनाएं) 1- अलाव की गर्माहट में खुशियां सुलग उठें,

लोहड़ी पर आपके सारे ग़म पिघल जाएं.

Happy Lohri 2026

2- सूर्य को उसका तेज मुबारक,

दोस्त को उसकी दोस्ती मुबारक,

हमारी तरफ से आपको लोहड़ी मुबारक,

हैप्पी-लोहड़ी 2026।

3- रेवड़ी-मूंगफली की मिठास साथ लाए,

लोहड़ी हर दिल में नई उमंग जगाए.

Happy Lohri 2026

4- ढोल की थाप पर नाचे हर एक खुशी,

लोहड़ी लाए जीवन में तरक्की और हंसी.

Happy Lohri 2026

5- लोहड़ी के इस शुभ अवसर पर,

आपके सभी सपने पूरे हों और हर गुजरते दिन के साथ आपका जीवन खुशनुमा हो,

आपको लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं।

6- जलते अलाव संग जल जाए हर परेशानी,

लोहड़ी दे आपको सुख, शांति और खुशहाली.

Happy Lohri 2026

7- आपका जीवन लोहड़ी की आग की तरह उज्ज्वल हो और

आप हर गुजरते दिन के साथ समृद्ध और विकसित होते रहें,

लोहड़ी का पर्व आपके जीवन को खुशियों से भर दे,

हैप्पी लोहड़ी।

8- सुंदर मुंदरिये हो, तेरा कौन बेचारा हो

दुल्ला भट्टी वाला हो, दुल्ले ती विआई हो,

लोहड़ी दी लख लख वधाइयां!

9- शेर शकर पाई हो, कुड़ी दे जेबे पाई हो,

कुड़ी कौन समेटे हो, चाचा गाली देसे हो

लोहड़ी दी लख लख वधाइयां!

10-आपको गर्मजोशी और उत्साह से भरपूर लोहड़ी की शुभकामनाएं,