Lohri 2026 Wishes: रिश्तों में मिठास घोलने वाली फनी शायरियां
लोहरी के मौके पर दोस्तों और परिवार को खास अंदाज में शुभकामनाएं दें। ये मजेदार और दिलचस्प हिंदी शायरियां ठंड की रातों में हंसी, गर्मजोशी और त्योहार का असली मजा जोड़ देंगी।
लोहरी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि ठंड के मौसम में गर्मजोशी, खुशियों और साथ होने का जश्न है। यह त्योहार आग के चारों ओर इकट्ठा होकर हंसी-मजाक, भांगड़ा, ढोल की थाप और रेवड़ी-मूंगफली की मिठास के साथ मनाया जाता है। लोहरी का असली रंग तब और गहरा हो जाता है जब इसे अपनों के साथ हंसी-ठिठोली और दिल से निकली बातों के साथ सेलिब्रेट किया जाए।
आज के डिजिटल दौर में त्योहारों की शुभकामनाएं भी थोड़ी मजेदार और दिलचस्प होनी चाहिए। ऐसे में फनी और इंटरेस्टिंग हिंदी शायरी लोहरी की बधाइयों को और खास बना देती है। हल्की-फुल्की मस्ती, देसी तड़का और रिश्तों की गर्माहट से भरी शायरी ना सिर्फ चेहरे पर मुस्कान लाती है, बल्कि दोस्तों और परिवार के बीच जुड़ाव को भी मजबूत करती है।
चाहे व्हाट्सऐप पर मैसेज भेजना हो, इंस्टाग्राम स्टोरी या रील में कैप्शन लगाना हो या फिर परिवार के ग्रुप में सबको हंसाना हो- लोहरी की मजेदार शायरियां हर मौके पर परफेक्ट रहती हैं। ये शायरी ठंड के मौसम में दिलों को गर्म करती हैं और याद दिलाती हैं कि असली खुशी छोटी-छोटी बातों और साथ बिताए पलों में ही छुपी होती है।
- लोहरी आई, आग जली,
मूंगफली रेवड़ी सबने खा ली
नाचो गाओ, ढोल बजाओ,
आज तो डाइट भी छुट्टी पर डाली!
2. ठंड हो या टेंशन भारी,
लोहरी कर दे सब पर भारी!
आग के पास, गप्पों का शोर,
खुशियों की हो बंपर सवारी।
3. रेवड़ी मीठी, मूंगफली क्रंची,
दोस्तों की यारी सबसे पंची!
लोहरी आई है मस्त अंदाज में,
आज कैलोरी भी बोले—'चल आज छूट है'
4. आग जली है, डांस शुरू,
फोन साइड में, लाइफ गुरू!
लोहरी बोले- जियो खुल के,
कल से फिर वही टू-डू।
5. सर्दी बोली—मैं जीत गई,
लोहरी बोली Hold my fire
दोनों की फाइट में हम बोले—
बस रेवड़ी और गजक लाओ जरा!
6. ना टेंशन की बात करो,
ना बॉस का जिक्र निकालो,
लोहरी है आज मेरे दोस्त,
बस ढोल बजाओ, भांगड़ा डालो।
7. फायर के पास, फैमिली साथ,
सेल्फी, हंसी और देसी बात!
लोहरी लाई है यही पैगाम—
सादगी में ही है सबसे बड़ी सौगात।
8. ठंड में भी जो गर्मी भर दे,
वो लोहरी का त्योहार है!
और जो सबको पास ले आए,
वो अपनों का प्यार है।
9. रेवड़ी कम, डांस ज्यादा,
यही है लोहरी का वादा!
खाओ-पियो, हंसो-नाचो,
कल से फिर वही ऑफिस का ड्रामा।
10. आग की लपटें, ढोल की थाप,
लोहरी लाए खुशियों की छाप!
दुआ है ये साल तुम्हारे लिए,
कम स्ट्रेस और ज्यादा कड़क स्नैक्स!
11. लोहरी की आग में जल जाए,
सारी नेगेटिविटी और उदासी!
नए साल में भर जाए लाइफ,
खुशियों की देसी मिठास सी।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
