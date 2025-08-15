इंस्टाग्राम पर कैप्शन में लिखें कान्हा जी के ये खास मैसेज, मिलेंगे ढेर सारे लाइक्स happy krishna janmashtami 2025 wishes whatsapp status best 10 instagram caption in hindi, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रिलेशनशिपhappy krishna janmashtami 2025 wishes whatsapp status best 10 instagram caption in hindi

इंस्टाग्राम पर कैप्शन में लिखें कान्हा जी के ये खास मैसेज, मिलेंगे ढेर सारे लाइक्स

Best Instagram Caption On Krishna Janmashtami: कृष्ण जन्माष्टमी की शुभ बेला पर सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींचना है तो इन सुंदर कन्हैया की भक्ति में रंगे कोट्स और शायरी को लिखकर जमकर लाइक्स बटोरें।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 02:50 PM
share Share
Follow Us on
इंस्टाग्राम पर कैप्शन में लिखें कान्हा जी के ये खास मैसेज, मिलेंगे ढेर सारे लाइक्स

भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने अष्टमी तिथि को हुआ था। काली, अंधियारी रात को भगवान के जन्म का उत्सव हर साल भक्त बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। घर से लेकर मंदिरों में बाल लीलाओ की झांकी सजाने के साथ ही उन्हें तरह-तरह के पकवान का भोग लगाया जाता है। वहीं एक दूसरे को लोग भक्ति के रंग में खास संदेश भेजकर भगवान की कृपा पाने की कामना करते हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग तरह-तरह की फोटोज और कैप्शन लिखते हैं। इंस्टाग्राम हो या फेसबुक फोटोज के साथ आप भी इन सुंदर कैप्शन को लिखें और ढेर सारे लाइक्स पाएं।

1) राधे जी का प्रेम, मुरली की मिठास,

माखन का स्वाद, गोपियों की रास

इन्हीं से मिलके बनता है

जन्माष्टमी का दिन खास

हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी

2) जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे

और संबंध ऐसे हो जो याद करने को

मजबूर कर दे।

दुनिया के रैन बसेरे में

पता नहीं कितने दिन रहना है

जीत लो सबके दिलों को

बस यही जीवन का गहना है।

हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी

3) चंदन की खूश्बू और रेशम का हार,

मंगलमय हो आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यह पावन त्योहार।

हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी

4) पलकें झुकें और नमन हो जाए,

मस्तक झुके और वंदन हो जाए,

ऐसी नज़र कहां से लाऊं,

मेरे कन्हैया कि आप को याद करूं और आपके दर्शन हो जाएं।

जय श्री कृष्णा।

श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई

5) प्यार क्या होता हैं ये दुनिया को जिसने बताया।

दिलों के रिश्तों को जिसने प्रेम से सजाया।

उस प्यार के देवता का आज जन्मदिन है।

6) मटकी तोड़े, माखन खाए,

लेकिन फिर भी सबके मन को भाए,

राधा के वो प्यारे मोहन, महिमा उनकी दुनिया गाएं।

श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं

7) एक तरफ सांवले कृष्ण और दूसरी तरफ राधिका गोरी,

जैसे एक-दूसरे से मिल गए हों चांद-चकोरी…

हैप्पी जन्माष्टमी

8) मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पर विराजे हैं,

मोर मुकुट पर कानों में कुण्डल

कर में मुरलिया साजे है।

श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई

9) जानते हो कृष्ण, क्यों तुम पर हमें गुरुर हैं,

क्योंकि तुम्हारे होने से ही हमारी ज़िन्दगी मे नूर हैं।

श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई

10) मुरली मनोहर, ब्रज की धरोहर,

वो है नंदलाला गोपाला, बंसी की धुन से सबके दुख हरने वाला,

सब मिलकर मचाओ धूम की

अब कृष्ण है आने वाला।

श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई।

Janmashtami krishna Janmashtami happy janmashtami wishes अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।