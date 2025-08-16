Janmashtami 2025 Wishes : 'माखन चुराकर'... जन्माष्टमी पर शेयर करें ये टॉप 10 मैसेज, कोट्स और फोटोज happy krishna janmashtami 2025 wishes in hindi top 10 best quote images messages krishna janmashtami shubhkamna sandesh, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
Janmashtami 2025 Wishes : 'माखन चुराकर'... जन्माष्टमी पर शेयर करें ये टॉप 10 मैसेज, कोट्स और फोटोज

Krishna Janmashtami 2025 Wishes : जन्माष्टमी के दिन लोग अपने दोस्तों और परिजनों तक कान्हा का प्यार और आशीष पहुंचाने के लिए त्योहार की शुरुआत एक-दूसरे को जन्माष्टमी के शुभकामना संदेश भेजकर करते हैं।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 12:26 AM
Krishna Janmashtami 2025 Wishes : देशभर में आज यानी 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हर कृष्ण भक्त के लिए खास महत्व रखता है। जन्माष्टमी के दिन मंदिरों में झांकियां सजती हैं, घर-घर में मटकी फोड़ कार्यक्रम होते हैं और भक्तजन भजन-कीर्तन में लीन रहते हैं। इस दिन लोग अपने दोस्तों और परिजनों तक कान्हा का प्यार और आशीष पहुंचाने के लिए त्योहार की शुरुआत एक-दूसरे को जन्माष्टमी के शुभकामना संदेश भेजकर करते हैं। आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को जन्माष्टमी के लेटेस्ट टॉप 10 मैसेज भेजकर खास अंदाज में जन्माष्टमी के पर्व की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

कृष्ण जन्मोत्सव पर अपनों को भेजें टॉप 10 शुभकामना संदेश

1- ब्रज के दुलारे यशोदा मैया की आंखों के तारे,

राधा और गोपियां उन्हें सखा कहकर पुकारे,

ऐसे मनमोहक हैं श्रीकृष्ण हमारे..

कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

2- कृष्ण की महिमा, गोपियों का प्यार,

माखन की मिठास, और भक्तों का प्यार,

सब कुछ मिले आपको इस जन्माष्टमी पर।

शुभ जन्माष्टमी!

3- माखन चुराकर जिसने खाया,

बंसी बजाकर जिसने नचाया,

खुशी मनाओ उसके जन्मदिन की

जिसने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया.

जन्माष्टमी की शुभकामनाएं

4- कृष्ण की महिमा, गोपियों का प्यार,

माखन की मिठास, और भक्तों का प्यार,

सब कुछ मिले आपको इस जन्माष्टमी पर।

शुभ जन्माष्टमी!

5- मक्खन का कटोरा,

फूलों की बहार,

मिश्री की मिठास,

मैया का प्यार और दुलार,

मुबारक हो सबको जन्माष्टमी का त्योहार

6- भगवान श्री कृष्ण के कदम आएं आपके घर

खुशियों के दीप आप सदा जलाएं

हर परेशानी आपसे आंख चुराकर

दूर भाग जाए.

हैप्पी जन्माष्टमी!

7- गोकुल का वो बालक चंचल जिससे दुनिया हारी,

राधा संग रास रचाए, वो कृष्ण मुरारी

जैसे नंद के घर में आए खुशियां

वैसे ही आपके घर में भी गूंजे किलकारी.

जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

8-कष्ण जन्माष्टमी के इस खास मौके पर

आपके लिए मेरी दिल से यही दुआ है

कृष्ण भगवान की कृपा सदा बरसती रहे

आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर.

कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की हार्दिक बधाई!

9-सजे कान्हा का झूला

गूंजे हर ओर बांसुरी की तान

मुरलीधर के आशीर्वाद से

महके आपका जीवन-आंगन.

जन्माष्टमी की ढेरों बधाई!

10-कन्हैया की लीला है न्यारी

हर दिल में बसते हैं मुरारी.

जन्माष्टमी 2025 की शुभकामनाएं!

