Happy Krishna Janmashtami: कान्हा की भक्ति में रंग कर सबको भेजें कृष्ण जन्मोत्सव की बधाईयां

Krishna Janmashtami Wishes: कृष्ण जन्माष्टमी के पावन मौके पर भगवान के आशीर्वाद वाले सुंदर मैसेज और संदेश अपने प्रियजनों को भेज दें। और दें भगवान के जन्मोत्सव की अनेक बधाईयां।

Fri, 15 Aug 2025 01:21 PM

भाद्रपद मास के अंधियारे पक्ष में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। हर साल अष्टमी तिथि को भगवान का जन्मोत्सव पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ऐसा लगता है जैसे सब कान्हा की भक्ति में रंग गए हैं। घर से लेकर मंदिर तक चारों तरफ माखन चोर की बाल लीलाओं और महिमा की चर्चा सुनने को मिलती है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और कन्हैया के आशीर्वाद वाले ये मैसेज भेजें और दें कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं।

1) भगवान कृष्ण की बांसुरी आपके जीवन में प्रेम की धुन को आमंत्रित करे।

राधाजी का प्रेम न केवल प्रेम करना सिखाए बल्कि शाश्वत प्रेम करना सिखाए!

जन्माष्टमी की शुभकामनाएं 2) कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव हमारे दिलों को आशा, शांति और खुशी से भर दे।

सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं।

3) मुरली मनोहर…गिरिधर गोपाला…गोविंद हरि…

इस जन्माष्टमी पर, जब आप श्री भगवान कृष्ण के नामों का जाप करेंगे,

तो वे आप पर अपना दिव्य आशीर्वाद बरसाएंगे।

कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं 4) कान्हा आपके घर आएं और आपकी सारी चिंताएं

और दुख दूर करके आपका माखन-मिश्री ले जाएं।

जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं! 5) मुरली मनोहर आपके परिवार को स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करते रहें,

और आपको हमेशा शांति मिले।

जन्माष्टमी की शुभकामनाएं 6) जब तक हमारे दिल में कान्हा हैं,

हमें किसी बात का डर नहीं है।

सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं 7) भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से आपके जीवन में प्यार और हंसी बनी रहे।

जन्माष्टमी की शुभकामनाएं 8) श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर,

मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि

श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे।

आपका दिल और घर खुशियों, शांति और समृद्धि से भर जाए।

जन्माष्टमी की शुभकामनाएं 9) इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर,

अपने भीतर के कंस को खत्म करें और

धर्म की पुनर्स्थापना करें।

केवल अच्छाई की जीत हो।

आपको और आपके परिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं 10) श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यह पावन अवसर आपके जीवन में ढेर सारी सकारात्मकता, शांति और सद्भाव लेकर आए।

आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। 11) भगवान कृष्ण आपको शक्ति दें और जीवन में सभी समस्याओं का सामना बड़े साहस के साथ करने के लिए प्रेरित करें।

कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं 12) भगवान कृष्ण की बांसुरी आपके जीवन में प्रेम की धुन को आमंत्रित करे।

आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं 13) भगवान कृष्ण आपके सभी तनाव और चिंताओं को दूर करें और कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर आपको ढेर सारा प्यार, शांति और खुशी प्रदान करें।

जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं 14) इस जन्माष्टमी पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो

नंद गोपाल आप और आपके प्रियजनों पर अपना आशीर्वाद बरसाएं।

जन्माष्टमी की शुभकामनाएं 15) भगवान कृष्ण का आशीर्वाद इस जन्माष्टमी पर आपके जीवन को खुशियों से भर दे।

जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं 16) भगवान कृष्ण आपके घर आएं और आपकी सभी चिंताओं और दुखों के साथ-साथ आपके माखन और मिश्री को भी दूर करें।