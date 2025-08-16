Janmashtami 2025 Wishes : 'माखन की मिठास'... कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रियजनों को भेजें जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं
Krishna Janmashtami 2025 Wishes : अगर आप भी लड्डू गोपाल के जन्म की खुशी को अपने दोस्तों, परिजनों के साथ बांटना चाहते हैं तो शेयर करें कृष्ण जन्माष्टमी के टॉप 10 मैसेज, कोट्स और शुभकामना संदेश।
आज यानी 16 अगस्त को देशभर में कान्हा के भक्त श्री कृष्ण जन्मोत्सव का उत्सव मना रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर लोग ना सिर्फ पूजा पाठ करते हैं बल्कि सुंदर-सुंदर झांकियां भी सजाते हैं। नन्हें-मुन्ने बच्चे बाल गोपाल के भेष में पूरा माहौल खुशनुमा बना देते हैं। अगर आप भी लड्डू गोपाल के जन्म की खुशी को अपने दोस्तों, परिजनों के साथ बांटना चाहते हैं तो शेयर करें कृष्ण जन्माष्टमी के टॉप 10 मैसेज, कोट्स और शुभकामना संदेश।
कृष्ण जन्माष्टमी पर अपनों को भेजें टॉप 10 शुभकामना संदेश
1 - बांधी जिसने प्रीत की डोर
हरे कृष्ण हरे मुरारी
पूजती जिन्हे दुनिया सारी।
कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं
2 - कृष्ण जिनका नाम
गोकुल जिनका धाम,
ऐसे श्री कृष्ण भगवान को
हम सब का प्रणाम!
Happy Krishna Janmashtami
3 - राधा की भक्ति मुरली की मिठास,
माखन का स्वाद और गोपियों का रास,
सब मिलके बनाते हैं जन्माष्टमी का दिन खास!
कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं
4 -कन्हैया की लीला है न्यारी
हर दिल में बसते हैं मुरारी.
जन्माष्टमी 2025 की शुभकामनाएं!
5 - कष्ण जन्माष्टमी के इस खास मौके पर
आपके लिए मेरी दिल से यही दुआ है
कृष्ण भगवान की कृपा सदा बरसती रहे
आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर.
कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की हार्दिक बधाई!
6 - सजे कान्हा का झूला
गूंजे हर ओर बांसुरी की तान
मुरलीधर के आशीर्वाद से
महके आपका जीवन-आंगन.
जन्माष्टमी की ढेरों बधाई!
7 - कृष्ण की महिमा, गोपियों का प्यार,
माखन की मिठास, और भक्तों का प्यार,
सब कुछ मिले आपको इस जन्माष्टमी पर।
शुभ जन्माष्टमी!
8 - भगवान श्री कृष्ण के कदम आएं आपके घर
खुशियों के दीप आप सदा जलाएं
हर परेशानी आपसे आंख चुराकर
दूर भाग जाए.
हैप्पी जन्माष्टमी
9 - हे मन, तू अब कोई तप कर ले,
एक पल में सौ-सौ बार कृष्ण नाम का जप कर ले।।
Happy Janmashtami
10- श्याम रंग में रंग जाओ,
उनके भजन गाओ,
जन्माष्टमी पर कान्हा को
अपने दिल में बसाओ।
जय श्री कृष्णा
