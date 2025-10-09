10+ Karwa Chauth Wishes: 'चूड़ियों को सजा लिया हाथों में' करवा चौथ पर भेजें ये प्यारभरी शुभकामनाएं happy karwa chauth 2025 wishes quotes lines shyari messages status shubhkamnaye, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
10+ Karwa Chauth Wishes: 'चूड़ियों को सजा लिया हाथों में' करवा चौथ पर भेजें ये प्यारभरी शुभकामनाएं

Best Karwa Chauth Wishes: करवा चौथ का त्योहार केवल व्रत और पूजा का नही है। बल्कि ये सुखी दाम्पत्य जीवन के साथ आपसी प्रेम और समर्पण को भी दिखाता है। ऐसे शुभ मौके पर भेजें सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ की शुभकामनाएं।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 09:03 PM
10+ Karwa Chauth Wishes: 'चूड़ियों को सजा लिया हाथों में' करवा चौथ पर भेजें ये प्यारभरी शुभकामनाएं

करवा चौथ का वर्त सुहागिन महिला के लिए बेहद खास होता है। पति की लंबी उम्र की कामना के साथ ही ये दिन प्रेम, आस्था और रिश्ते में समर्पण को भी दिखाता है। करवा चौथ रख रही सहेली को या फिर पति को भेज दें ये प्यारभरी शुभकामनाएं। इन 10 प्लस विशेज को करवा चौथ के मौके पर भेजें।

करवा चौथ की शुभकामनाएं

1)इस जीवन में मुझे जो मिला है तेरा साथ,

दुख सारे मिट गए,

हुआ खुशियों का आगाज

हैप्पी करवा चौथ

2)करवा चौथ का पावन व्रत,

किया है आपके लिए

आपके प्रेम और सम्मान में

मिला है नया रंग मुझे

हैप्पी करवा चौथ

3)व्रत रखा है मैने,

बस एक प्यार सी ख्वाहिश के साथ,

हो लंबी उम्र तुम्हारी

और हर जन्म मिले

एक दूसरे का साथ

हैप्पी करवा चौथ

4)बिना खाए पिए व्रत करना,

प्रेम की अटूट परिभाषा है,

हम यूं ही प्रेम बंधन में बंधे रहे

मेरे दिल की बस यहीं आशा है।

शुभ करवा चौथ

5)आप दोनों की जोड़ी कभी ना टूटे,

भगवान करे आप एक-दूसरे से कभी ना रूठें,

यूं ही एक होकर आप ये जिंदगी बिताएं

कि आप दोनों की खुशियां एक पल के लिए भी ना छूटे।

हैप्पी करवा चौथ

6)करवा चौथ आए तो संग लाए खुशियां हजार

हर साल मनाएं हम ये त्योहार

भर दो हमारा दामन खुशियों के साथ

दे जाएं उमर तुम्हें हजार-हजार साल।

हैप्पी करवा चौथ

7)माथे की बिंदिया चमकती रहे

हाथों में चूड़ियां खनकती रहे

पैरों की पायल झनकती रहे

पिया संग प्रेम बेला सजती रहे

हैप्पी करवा चौथ

8)चूड़ियों को सजा लिया हाथों में,

माथे पर सिंदूर लगाया है,

पिया आजा पास हमारे देख चांद निकल आया है।

करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं

9)चांद की चमक के साथ, सांसों की महक के साथ

श्रद्धा की रात लिए, विश्वास की सौगात लिए

पति की मंगल कामना के लिए आई है ये खास रात

करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं

10)आपका साथ मुझे जीवनभर मिले

हर सुख-दुख में आप सदा मेरे संग रहे

करवा चौथ की शुभकामनाएं

11)जब तक ना दिखे चेहरा आपका

ना सफल हो ये त्योहार हमारा

आपके बिना क्या है ये जीवन हमारा

जल्दी आओ और दिखाओ अपनी सूरत

और कर दो करवा चौथ सफल हमारा

हैप्पी करवा चौथ

12)करवा चौथ आया है

खुशियां हजार लाया है

हर सुहागन ने चांद से थोड़ा सा रूप चुराया है।

हैप्पी करवा चौथ

13)इन हवाओं के साथ

ये फरमान भेजा है

सूरज की किरणों के साथ सलाम भेजा है।

सबसे पहले मुबारक हो करवा चौथ

आपको ये हमने पैगाम भेजा है।

करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं

14)चांद में दिखती है, मुझे मेरे पिया की सूरत

चांद संग चांदनी सी है, मुझे भी उनकी जरूरत

हैप्पी करवा चौथ

Karwa Chauth

