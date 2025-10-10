Happy Karwa Chauth 2025: करवाचौथ के मौके पर भेजें ये टॉप 10+ मैसेज, हर एक लाइन दिल छू लेगी! Happy Karwa Chauth 2025 wishes in Hindi top messages shayari quotes Status SMS to share with husband friends family, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
Happy Karwa Chauth 2025: करवाचौथ के मौके पर भेजें ये टॉप 10+ मैसेज, हर एक लाइन दिल छू लेगी!

Happy Karwa Chauth 2025 wishes in Hindi: करवाचौथ के दिन को और भी खास बनाने के लिए आप अपनी सहेलियों या पार्टनर को करवाचौथ की शुभकामनाएं भेज सकती हैं। यहां हम आपके लिए चुनिंदा मैसेज, शायरी, स्टेट्स और कोट्स ले कर आए हैं-

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 05:46 AM
हिंदू धर्म की महिलाओं के लिए करवाचौथ का त्योहार बहुत महत्व रखता है। इस दिन वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, पूरे विधि-विधान के साथ पूजा-पाठ करती हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि करवाचौथ का त्योहार पति-पत्नी के सुंदर रिश्ते को समर्पित है। इस दिन को और भी खास बनाने के लिए आप अपनी सहेलियों या पार्टनर को करवाचौथ की शुभकामनाएं भेज सकती हैं। यहां हम आपके लिए चुनिंदा मैसेज, शायरी, स्टेट्स और कोट्स ले कर आए हैं, जिन्हें पढ़ कर आप के अपनों का दिन बन जाएगा।

1) पति-पत्नी के बीच विश्वास और स्नेह बढ़ता रहे।

सदा आपके जीवन में प्यार और मिठास बनी रहे।

करवा चौथ के इस पावन दिन की बधाई।

आपका रिश्ता हमेशा सलामत और मजबूत हो।

हैप्पी करवाचौथ 2025

2) प्यार वही सच्चा है जो जीवन भर साथ निभाए।

करवा चौथ का व्रत इसी प्रेम को मजबूत बनाए

साथ रहकर आपकी हर मुश्किल आसान हो जाए।

पति-पत्नी का रिश्ता और भी गहरा बना रहे।

हैप्पी करवाचौथ!

3) प्रेम और विश्वास ही आपके विवाह को अमर बनाए

करवा चौथ के दिन व्रत यही है हमारी कामना

सदा अपने साथी का साथ निभाएं।

रिश्ते में मिठास और प्रेम बना रहे हमेशा

हैप्पी करवाचौथ!

4) आपका वैवाहिक जीवन प्रेम और खुशियों से भरा रहे।

चंद्रमा की रोशनी से आपका जीवन रोशन रहे

सदा घर में खुशहाली बनी रहे।

यही कामना है हमारी भगवान से।

हैप्पी करवाचौथ!

5) करवा चौथ केवल व्रत नहीं, बल्कि प्रेम का प्रतीक हो।

सच्चा प्यार हर बाधा को पार करे और कभी कोई न दूरी हो।

पति की लंबी उम्र की कामना करें।

रिश्तों में मिठास और विश्वास बना रहे।

हैप्पी करवाचौथ 2025!

6) चांद की चमक के साथ

सांसो की महक के साथ

श्रद्धा की रात लिए

विश्वास की सौगात लिए

पति की मंगल कामना लिए

आई है यह खास रात !

करवा चौथ की शुभकामनाएं !

7) करवा चौथ का त्यौहार हमारे जीवन को प्यार से भर दे

मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि हम हमेशा खुश रहें

ऐसी यादगार यादें बनाएं जो जीवन भर बनी रहें

करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं!

8) जो मेरी हर मुस्कान की वजह है,

जो मेरी सारी खुशियों की वजह है,

ऐसे प्रिय पतिदेव को

करवा चौथ की बहुत-बहुत शुभकामनाएं !

9) हाथों में पूजा की थाली आई है

हर चेहरे पर आज लाली छाई है

चांद की पूजा और प्रिय का इंतजार

करवाचौथ की पावन घड़ी आई है।

हैप्पी करवाचौथ!

10) करवा रानी करवा ले,

सुघड़ सुहागन करवा ले,

सदा बना रहे सुहाग मेरा,

मां करवा का आशीष साथ रहे।

करवाचौथ की शुभकामनाएं!

11) व्रत रखा है मैंने एक प्यारी सी ख्वाहिश के साथ,

लंबी हो आपकी उम्र,

हर जन्म मिले आपका ही हमें साथ।

करवा माता आपकी सेहत रखे बरकरार।

हैप्पी करवाचौथ पतिदेव!

12) आपकी मेहंदी का रंग हो गहरा,

आपका सुहाग रहे सदा आबाद,

इस पर्व पर बढ़े आपके घर में खुशियों की तादाद।

हैप्पी करवाचौथ डियर!

