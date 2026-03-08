Women’s Day 2026: दिल में खास जगह रखने वाली महिलाओं को भेजें महिला दिवस के टॉप 10 मैसेज, खुशी से खिल उठेगा चेहरा
Mahila Diwas Ke Shubkamnaye Sandesh In Hindi : दुनियाभर में हर साल 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 मनाया जाता है। यह खास दिन महिलाओं के सम्मान, जीवन में उनके योगदान और उनकी ताकत को सलाम करने का खास मौका होता है। इस स्पेशल दिन अगर आप भी अपने जीवन में खास जगह रखने वाली किसी महिला को शुभकामना देकर उनके खास होने का अहसास करवाना चाहते हैं तो ये टॉप 10 महिला दिवस 2026 के मैसेज, कोट्स और शुभकामना संदेश आपके दिल की बात सीधा उन तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए अपने परिवार, दोस्तों और परिचित महिलाओं को शुभकामनाएं भेजकर स्पेशल फील करवाएं।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं मैसेज (International Women's Day 2026 WhatsApp Images Wishes Quotes)
1- तुमसे ही घर की रौनक है,
तुमसे ही हर खुशी खास है।
मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी साथी,
तुम्हें महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।
2- जो जन्म देती है, जो मौत से बचाती है,
जो आगे बढ़ाती है,
वो औरत कहलाती है,
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की शुभकामनाएं
3- नारी मां होती, बेटी होती है, बहन होती है
तो कभी पत्नी बनकर जीवन संवार देती है
जीवन के हर सुख दुःख में शामिल है नारी
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की हार्दिक बधाई
4- तुम मेरे सपनों की पहचान हो,
मेरे दिल की सबसे प्यारी जान हो।
मेरी जिंदगी की सबसे खास साथी,
हैप्पी वुमेन्स डे मेरी प्यारी पत्नी।
5- सृजन, शक्ति और सहनशीलता की मिसाल।
हर महिला को सलाम
महिला दिवस की हार्दिक बधाई।
6- तुमसे ही हर खुशी का अहसास है,
तुमसे ही जीवन में विश्वास है।
मेरी जीवनसंगिनी को दिल से,
महिला दिवस की हार्दिक बधाई।
7- समाज तभी समृद्ध होगा जब हर नारी को उसका हक मिलेगा.
महिला दिवस की हार्दिक बधाई।
8- हर दुःख दर्द सह कर वो मुस्कुराती है,
पत्थरों के दीवारों को औरत ही घर बनाती है
Happy Women’s Day 2026
9- एक महिला शक्ति और गरिमा से परिपूर्ण होती है।
वह भविष्य के भय से मुक्त होकर हंसती है।
महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!!
10- स्त्री ईश्वर की सबसे सुंदर रचनाओं में से एक है।
वह पुत्री के समान आदरणीय,
बहन के समान स्नेहशील और मित्र के समान प्रेममय होती है।
महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ, प्रिय महिला!
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
