इंटरनेशनल मेंस डे पर पिता, भाई या दोस्त, सबको भेजे प्यारी सी शुभकामनाएं

संक्षेप: International Men's Day 2025: लाइफ में पिता, भाई, दोस्त या किसी ना किसी रिश्ते के रूप में एक मर्द होता है। जो कठिन परिस्थितियों में भी साथ देते है। दिन-रात अपने परिवार के लिए मेहनत करना और कभी भी तकलीफों की शिकायत ना करना। ऐसे ही लाइफ के पिलर उन खास मर्दों को भेजें इंटरनेशनल मेंस डे की शुभकामनाएं।

Wed, 19 Nov 2025 10:24 AM

19 नवंबर को हर साल इंटरनेशनल मेंस डे मनाया जाता है। ये दिन मनाने का उद्देश्य मर्दों की सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और पारिवारिक स्तर पर होने वाली समस्याओं को सामने लाना और उनका समाधान खोजने में मदद करना है। ये दिन लाइफ के उन मर्दों के दिन को खास बनाने का मौका है जो हर पल अपने परिवार की खुशियों और उनके जीवन को आसान बनाने के लिए खुद कठिन रास्तों पर चलते हैं। अपने पिता, भाई, दोस्त या फिर लाइफ के किसी ऐसे पुरुष को शुभकामनाएं भेजें और थैंक्यू बोले, जिसने कभी आपके लिए मदद का हाथ बढ़ाया और आपकी लाइफ को बेहतर बनाया। इंटरनेशनल मेंस डे पर भेजे उन मर्दों को खास संदेश।

International Men's Day Wishes In Hindi 1) आप जैसे स्ट्रांग,केयरिंग और जिम्मेदार पुरुष ही इस दुनिया को बेहतर बनाते हैं।

Happy International Men’s Day 2025 2) पुरुष दिवस की शुभकामनाएं! आपके त्याग, मेहनत और प्यार के लिए दिल से आभार।ॉ

हैप्पी मेंस डे 2025 3) आज हम उन पुरुषों को सलाम करते हैं जो परिवार और समाज को मजबूती देते हैं।

हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे 4) Happy Men’s Day 2025! आपसे दुनिया में त्याग, विश्वास और मजबूती बढ़ती है।

5) पापा, आपकी मेहनत और प्यार ही हमें हमेशा सही राह दिखाता है।

Happy Men's Day 6) भाई, आपके साथ हर पल मजेदार और यादगार बन जाता है।

Men's Day की शुभकामनाएं 7) पापा, आप हमारे परिवार के हीरो हैं। आपका साथ हमेशा बना रहे।

भाई, जिंदगी में आपका प्यार और सपोर्ट हमेशा हमें मजबूत बनाता है।

हैप्पी मेंस डे 2025 8) पुरुष दिवस की पावन बेला में,

है यहीं शुभ संदेश

हर दिन आए आपके जीवन में,

लेकर खुशियां विशेष

इसी शुभकामना के साथ

हैप्पी मेंस डे। 9) दिए जलते और जगमाते रहें,

आप हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहें

जब तक है जिंदगी ये दुआ है हमारी

आप चांद की तरह जगमाते रहें

पुरुष दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 10) दुआओं की सौगात लिए दिल की गहराइयों से,

चांद की रोशनी से फूलों के कागज पर,

आपके लिए सिर्फ कुछ लफ्ज

हैप्पी मेंस डे 2025 11) आज है हम सब के लिए बहुत खास दिन,

मेरे जीवन के हर मर्द को शुभकामनाएं।

पुरुष दिवस की शुभकामनाएं 12) दर्द सहता है,

फिर भी कुछ नहीं कहता है,

पुरुष है बिना थके मेहनत करता है।

पुरुष दिवस की शुभकामनाएं 13) पुरुष महिलाओं के जीवन का अभिन्न अंग हैं

परिवार में उनकी मौजूदगी बेहद जरूरी है।

हमारी खुशी के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं,

बच्चों की परवरिश के लिए दिन रात मेहनत करते हैं।

हैप्पी मेंस डे 2025 14) उस त्याग और समर्पण का सम्मान करने का दिन,

जो पुरुष हमारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए करते हैं दिन-रात मेहनत

मेंस डे की शुभकामनाएं 15) पुरुष सिर्फ शारीरिक ताकत से ही नहीं बल्कि मानसिक ताकत से भी महान बनते हैं।