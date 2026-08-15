Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

'खूब बहती है अमन की गंगा...' स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हिन्दुस्तानियों के लिए 15 बेहतरीन शायरियां

By Aparajita
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

स्वतंत्रता दिवस के पावन मौके पर देशवासियों के दिलों में देशभक्ति की भावनाओं का सैलाब उमड़कर आता है। दिल में उठ रहे ऐसे जुनून को कम ना होने दें और अपने देश के प्रति मर मिटने वाले को याद करें। साथ ही अपने दोस्तों और परिचितों को भेजें दिल छू लेने वाले स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।

happy independence day wishes
स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

15 अगस्त यानि आज का दिन स्वतंत्रता दिवस को देशवासी पूरे जोश और जुनून के साथ मनाते हैं। इस पावन मौके पर देश के उन वीर सपूतों को याद करते हैं जिन्होंने अपना खून पानी की तरह बहाया। ये दिन मात्र तारीख नहीं बल्कि पूरे देश के जज्बात हैं जो आज के दिन उमड़कर आते हैं। मन में देशभक्ति की भावनाएं हिचकोले मार रहीं और लोगों को देना है पैगाम, तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों,करीबियों और हर परिचित को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भेज दें ये दिल को छू लेने वाली शायरियां और बोलें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।

Happy Independence Day Wishes in hindi

1- आजादी की कभी शाम ना होंगे देंगे,

शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे,

बची है लहू की एक बूंद भी रगों में,सरकार

तब तक भारत माता का आंचल नीलाम ना होने देंगे..

हैप्पी इंडिपेंडेंस डे

2- चलो फिर से आज वह नजारा याद कर ले,

शहीदों के दिल में थी ज्वाला उसे याद कर दें,

जिसमें बहकर आजादी पहुंची किनारे पर,सामाजिक विज्ञान

देशभक्ति के खून की वह धारा याद कर लें

3- दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है,छुट्टियां व मौसमी आयोजन

सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक तुझमें जान है।

4- इस देश के गौरव के खातिर चल कुछ ऐसा काम करें,

दुनिया देखे इसकी शान और दुनिया वाले सलाम करें,

15 अगस्त यानी आज़ादी की शुभ कामना

5- ये बात हवाओं को बताये रखना,

रोशनी होगी चिरागों को जलाये रखना,

लहू देकर जिसकी हिफाज़त हमने की,

ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाये रखना,

स्वतंत्रता दिवस की बधाई

6- चलो फिर से आज वह नजारा याद कर लें,छुट्टियां व मौसमी आयोजन

शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लें,

जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पे,

देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें

7- लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आयेगा,

मेरे लहू का हर एक कतरा इकंलाब लाऐगा,

मैं रहूं या ना रहूं पर ये वादा है तुमसे,

मेरा कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आयेगा..

8- मोहब्बत का दूसरा नाम है मेरा देश,

अनेकों में एकता का प्रतीक है मेरा देश,

चंद गैरों की सुनना मुझे गंवारा नहीं,

हिंदू हो या मुस्लिम सभी का प्यारा है मेरा देश..

9- काश मेरी जिंदगी मे सरहद की कोइ शाम आए,

मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए,

ना खौफ है मौत का ना आरजु है जन्नत की,रोमांस

लेकिन जब कभी जिक्र हो शहीदो का,

काश मेरा भी नाम आए काश मेरा भी नाम आए.

10- मुबारक हो देश की आजादी का यह खास दिन,

जहां उन वीरों ने दी थी अपनी जान की कुर्बानी,

उनके जज्बे और वीरता को हमारा प्रणाम।

11- क्यों जीते हो धर्म के नाम पर,

क्यों मरते हो धर्म के नाम पर

बन जाओ इंसान और जिओ,

इस वतन के नाम पर।

12- स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता,

यह कई बहादुर के संघर्ष का परिणाम है

आइए हम आज और हमेशा उनका सम्मान करें.

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं…

happy independence day 2026

13- नजारे नजर से ये कहने लगे,सरकार

नयन से बड़ी कोई चीज नहीं,

तभी मेरे दिल ने ये आवाज दी,

वतन से बड़ी कोई चीज नहीं.

14- चलो फिर से वो नजारा याद कर लें,

शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें,

जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर,

बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें..

15- खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो,रोमांस

मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो,

लाल हरे रंग में ना बांटों हमको,

मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो..

happy independence day

ये भी पढ़ें:देशभक्ति के रंग में रंगी 15+ शायरियों के साथ बोलें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं
Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

और पढ़ें
Happy Independence Day Independence Day
Hindi News , Lifestyle News in Hindi , Health News , Recipe , Fashion , Beauty और Fitness से जुड़ी ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।