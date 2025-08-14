Independence Day Wishes : 'लहू वतन के शहीदों'... स्वतंत्रता दिवस पर दिल छू लेंगे देशभक्ति के रंग में रंगें टॉप 10 मैसेज happy independence day 2025 wishes top 10 heart touching patriotic quotes messages photos to share on 79th independence, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
Independence Day Wishes : 'लहू वतन के शहीदों'... स्वतंत्रता दिवस पर दिल छू लेंगे देशभक्ति के रंग में रंगें टॉप 10 मैसेज

Independence Day 2025 Quotes : स्वतंत्रता दिवस 2025 के इस मौके पर अगर आप भी अपने दोस्तों, परिजनों को दिल छू लेने वाले देशभक्ति मैसेज, प्रेरणादायक कोट्स और शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं तो ये टॉप 10 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 2025 मैसेज आपके काम आ सकते हैं।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 12:11 AM
Happy Independence Day 2025 Wishes In Hindi : इस साल 15 अगस्त को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। देश के लिए स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा मौका होता है जब सभी भारतीय न सिर्फ तिरंगे को गर्व से लहराते हैं बल्कि अपने दिलों में छिपे देशभक्ति के उस जज्बे को भी महसूस करते हैं जो उन्हें उनके एकजुट होने का अहसास करवाता है। यह दिन उन सभी देश के वीर जवानों के त्याग को याद करने का है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान दे दी थी। स्वतंत्रता दिवस 2025 के इस मौके पर अगर आप भी अपने दोस्तों, परिजनों को दिल छू लेने वाले देशभक्ति मैसेज, प्रेरणादायक कोट्स और शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं तो ये टॉप 10 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 2025 मैसेज आपके काम आ सकते हैं।

स्वतंत्रता दिवस पर शेयर करें ये टॉप 10 शुभकामना संदेश

1- ना पूछो जमाने से, क्या हमारी कहानी है,

हमारी पहचान तो बस ये है कि हम हिन्दुस्तानी हैं.

2- स्वतंत्रता का कोई मोल नहीं, यह तो वो अनमोल तोहफा है,

जिसकी कीमत हमारे वीर शहीदों ने अपने खून से चुकाई है।

3- यह बात हवाओं को भी बताए रखना,

रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना,

लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की,

ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना.

4- दिल हमारा एक हैं, एक ही है हमारी जान,

हिंदुस्तान हमारा है, हम हैं इसकी शान,

जान लुटा देंगे वतन पर हो जाएंगे कुर्बान,

इसलिए हम कहते हैं मेरा भारत महान

Happy Independence Day 2025

5- न जियो तुम धर्मं के नाम पर

न मरो तुम धर्मं के नाम पर

वतन का धर्म इंसानियत ही है

बस जियो तुम वतन के नाम पर

भारत माता की जय.

स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं!

6- दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत,

मेरी मिट्टी से भी खुशबू-ए-वफा आएगी.

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

7- कभी भी आजादी की शाम ना हो

देश के वीरों की कुर्बानी कभी भी बदनाम न हो

जय हिंद की सेना, जय हो भारतवर्ष.

हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 2025

8- लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है

उछल रहा है जमाने में नाम-ए-आजादी

9- मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना

हिन्दी हैं हम, वतन है हिन्दोस्तां हमारा

10- दें सलामी इस तिरंगे को,

जिस से तेरी शान है,

सर हमेशा ऊंचा रखना इसका,

जब तक दिल में जान हैं.

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

