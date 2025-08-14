टॉप 15 देशभक्ति में डूबी मैसेज के साथ सबको भेजें स्वतंत्रता दिवस की बधाईयां happy independence day 2025 wishes shayari top 15 patriotic whatsapp status messages greetings in hindi, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रिलेशनशिपhappy independence day 2025 wishes shayari top 15 patriotic whatsapp status messages greetings in hindi

टॉप 15 देशभक्ति में डूबी मैसेज के साथ सबको भेजें स्वतंत्रता दिवस की बधाईयां

Top 15 Independence Day Wishes: भारतीय होने के नाते हर किसी के दिल में स्वतंत्रता दिवस की खुशियां छाई रहती हैं। इस उत्सवभरे मौके को अपनों के साथ सेलिब्रेट करना है तो उन्हें देशभक्ति से भरपूर ये मैसेज भेजकर बोल दें हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 01:28 PM
share Share
Follow Us on
टॉप 15 देशभक्ति में डूबी मैसेज के साथ सबको भेजें स्वतंत्रता दिवस की बधाईयां

स्वतंत्रता दिवस आते ही दिल में देशभक्ति की भावनाएं खुद ब खुद हिलोरें मारने लगती है। तिरंग के गर्व से लहराने का और आजादी का जश्न मनाने का जज्बा दिल में आता है। एक ऐसा दिन जब सारे हिन्दुस्तानी एकजुट हो जाते हैं। ऐसे महान मौके पर हम सबको एक दूसरे को दिल से बधाईयां देनी चाहिए। देशभक्ति के रंग में रंगी ये शायरियां हर भारतीय के दिल का हाल बयां करती हैं और इसी के माध्यम से एक दूसरे को भेज दें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। इन शायरियों को सोशल मीडिया पर अपना स्टेटस बनाकर भी लगाया जा सकता है।

Happy Independence Day Wishes In Hindi

1) चलो फिर से वो नजारा याद कर लें

शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें

जिसमे बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर

बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें।

Happy Independence Day

2) सुंदर है जग में सबसे, नाम भी न्यारा है

जहां जाति-भाषा से बढ़कर , देश प्रेम की धारा है

जहां हर जुबां पर सर्वधर्म समभाव और जय हिंद का नारा है

निश्छल, पावन, प्रेम पुराना, वो भारत देश हमारा है।

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई

Happy Independence Day

3) कुछ नशा तिरंगे की आन का है,

कुछ नशा मातृभूमि की शान का है,

हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा,

नशा ये हिन्दुस्तान की शान का है

हैप्पी इंडिपेंडेंस डे

Happy Independence Day

4) दिल हमारे एक हैं, एक ही हमारी जान

हिन्दुस्तान हमारा है, हम है इसकी शान

जान लुटा देंगे वतन पे हो जाएंगे कुर्बान,

इसलिए हम कहते है मेरा भारत महान।

Happy Independence Day

5) लड़े वो वीर, जवानों की तरह

ठंडा खून भी, फौलाद हुआ था

मरते मरते भी मार गिराए थे

तभी तो देश आजाद हुआ था।

Happy Independence Day

6) किसी गजरे की खुशबू को,

महकता छोड़ आया हूं,

मेरी नन्हीं सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं,

मुझे छाती से अपनी लगा लेना ऐ भारत मां,

मैं अपनी मां की बांहों को तरसता छोड़ आया हूं।

Happy Independence Day

7) हवा से नहीं, फौजियों की सांसों से

लहराता है हमारा तिरंगा।

हैप्पी इंडिपेंडेस डे

8) करता हूं भारत माता से गुजारिश

कि तेरी भक्ति के सिवा कोई बंदगी ना मिले

हर जनम मिले हिन्दुस्तान की पावन धरा पर

या फिर कभी जिन्दगी ना मिले।

Happy Independence Day

9) भरा नहीं जो भावों से,

बहती जिसमे रसधार नही

ह्रदय नहीं वह पत्थर है

जिसमे स्वदेश का प्यार नहीं।

Happy Independence Day

10) नफरत की भावना को,

बड़े प्यार से सहते हैं,

ये देश नहीं मेरी जान हैं,

जिसे हिन्दुस्तान कहते हैं।

Happy Independence Day

11) दिल हमारे एक हैं एक ही हमारी जान

हिन्दुस्तान हमारा है हम है इसकी शान

जान लुटा देंगे वतन पे हो जाएंगे कुर्बान

इसलिए हम कहते हैं मेरा भारत महान

Happy Independence Day

12) रंग केसरिया बताता

वीरता ही कर्म है

श्वेत रंग यह कह रहा है,

शांति ही धर्म है

हरे रंग के स्नेह से

ये मिट्टी ही धनवान है।

Happy Independence Day

13) जिसका ताज हिमालय है,

जहां बहती है गंगा,

जहां अनेकता में एकता हैं,

सत्यमेव जयते जहां नारा है,

वह भारत देश हमारा है।

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

14) दे सलामी इस तिरंगे को

जिससे हमारी शान है,

सर हमेशा ऊंचा रखना इसका

जब तक दिल में जान है।

Happy Independence Day

15) फना होने की इजाजत ली नहीं जाती,

ये वतन की मोहब्बत है जनाब,

पूछ के की नहीं जाती

Happy Independence Day

Independence Day Happy Independence Day

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।