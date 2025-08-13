'जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो..' देशभक्ति की शायरियों के साथ दें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं Happy independence day 2025 wishes shayari in hindi, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रिलेशनशिपHappy independence day 2025 wishes shayari in hindi

'जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो..' देशभक्ति की शायरियों के साथ दें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

Independence Day Shayari: देशभक्ति की भावना दिल में हिलोरे मारने लगती है जब स्वतंत्रता दिवस का दिन नजदीक आने लगता है। भारत के वीर सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि हर भारतीय के दिल से मिलती है। अपनों स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भेज दें देशभक्ति से भरे ये सुंदर मैसेज।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 07:33 PM
share Share
Follow Us on
'जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो..' देशभक्ति की शायरियों के साथ दें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

स्वतंत्रता दिवस का मौका हर भारतीय के लिए गर्व का अनुभव लेकर आता है। जब वो देश के वीर सपूतों को याद करता है और उन्हें श्रद्धांजलि देता है। दिल में देशभक्ति की भावना और मन में जोश। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपनों को भेजना है शुभकामना संदेश तो इन शायरियों को भेज दें।

1) जां से प्यारा वतन है हमारा

हम तो इसके पहरेदार रहेंगे

सौ जनम भी लुटा दें इसके लिए

तब भी हम इसके कर्जदार रहेंगे !!

Happy Independence Day 2025

2) दुनिया में महकता हुआ चमन चाहता हूं

शान्ति, उन्नति से भरा गगन चाहता हू

जान जाए इसके खातिर कोई गम नहीं,

बाद मरने के बस तिरंगा कफन चाहता हूं।

Happy Independence Day 2025

3) मेरे रगों का लहू जो तेरे काम आये

काश ऐसा मै कोई काम कर जाता

तेरे शान को यूं ही बनाये रखने के लिए

जंग-ए-मैदान में फिर से उतर जाता।

Happy Independence Day 2025

4) चाहे जान की बाजी लगा देंगे हम

दुश्मनों को वतन से मिटा देंगे हम

है कसम इस तिरंगे की वतन के लिए

ये तिरंगा उसके सीने पर लहरा देंगे हम

Happy Independence Day 2025

5) सुना है कुछ नक्कार

हमारी वीरता का सबूत मांगते है

ज़रा भेजो तो उन्हें सरहद पर

सिरफिरे खुद के लिए ताबूत माँगते है।

Happy Independence Day 2025

6) हर वक्त मेरी आंखों में मातृभूमि का सपना हो

जब कभी मरूं तो तिरंगा मेरा कफन हो

और, कोई तमन्ना नहीं है जीवन में,

जब कभी भी जन्म लूं तो भारतर मेरा वतन हो।

Happy Independence Day 2025

7) भारत माता की जय हम सब कहते हैं

देश के वीर जवानों को नमन करते हैं

उन शहीदों की कुर्बानियों को सलाम करते हैं

जो हमें अमन और चैन का जीवन देते हैं।ॉ

Happy Independence Day 2025

8) जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो,

जब आंख बंद हो तो धरती हिंदुस्तान की हो

हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं लेकिन,

मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो।

Happy Independence Day 2025

9) हिमालय से उंचा रहे सर इसका हमने दिल में ठाना है

रंग दो बसंती चोला मेरा हमको सरहद पर जाना है

कोई नजर न इसकी और उठे ऐसे पहरेदारी हो

दुश्मन की छाती पर तिरंगा फिर से लहराना है।

Happy Independence Day 2025

10) कुछ नशा तिरंगे की आन का है

कुछ नशा मातृभूमि की मान का है

हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा

नशा ये हिन्दुस्तान की शान का है।

Happy Independence Day 2025

11) हम पहरेदार है इसके हम इसके रखवाले है

प्यारे वतन के खातिर हम जाँ भी लुटाने वाले हैं

इसकी हमको हर एक बात निराली लगती है

सौ जीवन कुर्बान हैं इसपर हम ऐसे मतवाले हैं

Happy Independence Day 2025

Independence Day Happy Independence Day

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।