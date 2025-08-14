'दाग गुलामी का'... दिल में देशभक्ति का जोश भर देंगे स्वतंत्रता दिवस के टॉप 10 खूबसूरत मैसेज कोट्स

Independence Day Wishes : आप अगर स्वतंत्रता दिवस पर लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद करते हुए दोस्तों, परिजनों को आजादी की शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं तो ये टॉप 10 आजादी के रंग में रंगे मैसेज, कोट्स और इमेजेस आपके काम आ सकते हैं।

Thu, 14 Aug 2025 03:12 PM

Independence Day Patriotic Wishes In Hindi : भारत हर साल 15 अगस्त को आजादी का जश्न स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। बता दें, इस साल भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस भारत के हर नागरिक के लिए एक ऐसा मौका होता है जब वो गर्व से तिरंगा लहराते हुए देश के उन सभी वीर जवानों को याद करता है, जिन्होंने देश को आजाद करवाने के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी थी। आप भी अगर इस दिन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद करते हुए दोस्तों, परिजनों को आजादी की शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं तो ये टॉप 10 आजादी के रंग में रंगे मैसेज, कोट्स और इमेजेस आपके काम आ सकते हैं।

दोस्तों को भेजें इंडिपेंडेंस डे की ये लेटेस्ट शुभकामनाएं 1 - दे सलामी इस तिरंगे को

जिससे हमारी शान है,

सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका,

जब तक जान में जान है

Happy Independence Day 2025

2 - दाग गुलामी का धोया है जान लुटा कर,

दीप जलाए हैं कितने दीप बुझा कर,

मिली है जब ये आजादी तो फिर से इस आजादी को,

रखना होगा हर दुश्मन से आज बचाकर

Happy Independence Day 2025

3 - सारे जहाँ से अच्छा, हिन्दोस्तां हमारा,

हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा।

15 अगस्त की शुभकामनाएं

4 - देशभक्ति हमारे खून में है, और तिरंगा हमारे दिल में

15 अगस्त की शुभकामनाएं

5 - वतन की रेत जरा एड़ियां रगड़ने दे

मुझे यकीं है कि पानी यहीं से निकलेगा

6 - आओ झुककर सलाम करें उन्हें,

जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है,

खुशनसीब होता है वो खून,

जो देश के काम आता है।

स्वतंत्रता दिवस की बधाई

7 - भारत मां की जयकार हो, हर दिल में तिरंगा से प्यार हो

15 अगस्त की शुभकामनाएं

8 - यह बात हवाओं को भी बताए रखना,

रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना,

लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की,

ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना

Happy Independence Day 2025

9 - दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत,

मेरी मिट्टी से भी खुशबू-ए-वफा आएगी

Happy Independence Day 2025

10 - मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना

हिन्दी हैं हम, वतन है हिन्दोस्तां हमारा